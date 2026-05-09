Мбаппе и его девушка попали в прямой эфир испанского стримера-таксиста на улицах Мадрида

Мбаппе и его девушка попали в прямой эфир испанского стримера-таксиста.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе и его девушка Эстер Экспосито попали в прямой эфир испанского стримера на улицах Мадрида.

Стример MarioTaxi ведет трансляции во время работы водителем такси. Зрители наблюдают за поездками, беседами с пассажирами и дорожной обстановкой.

В тот вечер MarioTaxi вел трансляцию на Twitch, когда неожиданно оказался рядом с машиной, в которой ехали Мбаппе и испанская актриса.

Стример заметил Экспосито в соседнем автомобиле. MarioTaxi поприветствовал актрису из своей машины, и она ответила ему. Разговор начался прямо на светофоре, пока оба автомобиля стояли рядом.

Зрителей также удивило поведение Мбаппе. Француз, находившийся за рулем, притормозил и выровнял машину с автомобилем стримера, чтобы Экспосито могла продолжить разговор. Сам форвард выглядел расслабленно и спокойно.