Мбаппе и его девушка попали в прямой эфир испанского стримера-таксиста на улицах Мадрида

Видео
41

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе и его девушка Эстер Экспосито попали в прямой эфир испанского стримера на улицах Мадрида.

Стример MarioTaxi ведет трансляции во время работы водителем такси. Зрители наблюдают за поездками, беседами с пассажирами и дорожной обстановкой.

В тот вечер MarioTaxi вел трансляцию на Twitch, когда неожиданно оказался рядом с машиной, в которой ехали Мбаппе и испанская актриса.

Стример заметил Экспосито в соседнем автомобиле. MarioTaxi поприветствовал актрису из своей машины, и она ответила ему. Разговор начался прямо на светофоре, пока оба автомобиля стояли рядом.

Зрителей также удивило поведение Мбаппе. Француз, находившийся за рулем, притормозил и выровнял машину с автомобилем стримера, чтобы Экспосито могла продолжить разговор. Сам форвард выглядел расслабленно и спокойно.

«Зенит» уже точно чемпион?12198 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Источник: Diario Sport
Источник: Diario Sport
41 комментарий
От нас что требуется?
Ответ ПомБур-Шиномонтажник
От нас что требуется?
Все, что от нас требовалось, мы с тобой уже сделали)
Ответ ПомБур-Шиномонтажник
От нас что требуется?
осудить и пригрозить!
шок!!!! я шокирован,вот это новость!!!
та ё маё
уже поголовно все вокруг стримеры, даже таксисты
Потому что таксистом много не заработаешь
У меня так-то бизнес, а таксую от души
Когда срочно перед чм надо стать натуралом из-за всех сил
Любой экспромт должен быть хорошо спланирован) особенно накануне ЧМ
Я вчера одноклассника встретил , 8 лет не виделись..
Вот это новость!!!
Одноклассник тоже выглядел спокойно и расслаблено?)))
Более того: он даже выровнял свое тело с телом ха-ха, чтобы продолжить разговор!
Похоже на заказуху)
"Сам форвард выглядел расслабленно и спокойно"

А должен агрессировать??))
Ничё такая...
Я про R8
