Арбелоа о конфликтах в «Реале: «Один мой одноклубник ударил клюшкой для гольфа другого. То, что происходит в раздевалке «Мадрида», должно там и оставаться»
Альваро Арбелоа высказался о конфликте в раздевалке «Реала».
Главный тренер мадридцев прокомментировал инцидент с Федерико Вальверде, который получил рассечение после стычки с Орельеном Тчуамени. По словам Арбелоа, подобные ситуации в раздевалках случались и раньше.
«Бывало ли у меня что-то подобное? У меня был одноклубник, который взял клюшку для гольфа и ударил ею другого.
То, что происходит в раздевалке «Мадрида», должно там и оставаться – и именно это ранит меня больше всего.
Такие ситуации происходили всегда, но я ни в коем случае не оправдываю это. Это был инцидент, и нам просто не повезло, что Феде в итоге получил рассечение. Это больше неудачное стечение обстоятельств.
Они принесли извинения, и теперь нужно думать о матче», – сказал Арбелоа.
Джеймс Коллинз
Крейг Беллами
И дальше уже погуглив, победил второй, с Вики:
В феврале 2007 года Беллами вступил в драку с товарищем по команде Джоном Арне Риисе во время тренировки в Португалии перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной». Они поссорились в баре в последний вечер перед тем, как Риисе вернулся в свой номер в отеле. Беллами, находясь под воздействием алкоголя, остался в ярости и отправился в номер Риисе с клюшкой для гольфа. Увидев, что дверь не заперта, Беллами вошел и обнаружил, что его товарищ по команде спит. Позже Беллами заявил: «Я просто ударил его клюшкой по ягодицам. Это нельзя было назвать ударом. Это был просто шлепок». Риисе опроверг описание Беллами в своей автобиографии и заявил, что инцидент был гораздо более жестоким и что Беллами нанес ему несколько сильных ударов клюшкой, прежде чем уйти. На следующее утро Беллами извинился перед Риисе. Клуб оштрафовал его на сумму, равную двухнедельной зарплате. Этот инцидент принес ему в СМИ прозвище «Сумасшедший с клюшкой».