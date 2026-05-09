  Арбелоа о конфликтах в «Реале: «Один мой одноклубник ударил клюшкой для гольфа другого. То, что происходит в раздевалке «Мадрида», должно там и оставаться»
Арбелоа о конфликтах в «Реале: «Один мой одноклубник ударил клюшкой для гольфа другого. То, что происходит в раздевалке «Мадрида», должно там и оставаться»

Главный тренер мадридцев прокомментировал инцидент с Федерико Вальверде, который получил рассечение после стычки с Орельеном Тчуамени. По словам Арбелоа, подобные ситуации в раздевалках случались и раньше.

«Бывало ли у меня что-то подобное? У меня был одноклубник, который взял клюшку для гольфа и ударил ею другого.

То, что происходит в раздевалке «Мадрида», должно там и оставаться – и именно это ранит меня больше всего.

Такие ситуации происходили всегда, но я ни в коем случае не оправдываю это. Это был инцидент, и нам просто не повезло, что Феде в итоге получил рассечение. Это больше неудачное стечение обстоятельств.

Они принесли извинения, и теперь нужно думать о матче», – сказал Арбелоа.

Так спалить в открытую Бейла..
Комментарий скрыт
Это Крейг Беллами бил Риисе, за то, что тот прилюдно послал его на три буквы
У меня был одноклубник который пришел из Тоттенхема, он кстати забил потрясающий гол через себя Ливерпулю, так вот он как-то раз взял свою клюшку для гольфа, а он к слову профессионально играл и сейчас после завершения карьеры продолжает играть, в общем я не буду говорить кто это был, главное вы знайте что он был хуже винисиуса в 10 раз
Беллами никогда не играл за тотенхем
Самое забавное, что речь (естественно) не о Бейле, а о другом валлийце. По комментариям можно оценивать возраст комментаторов.
Юмор дело такое, да. Не каждый понимает...
Спасибо, стало интересно, кто тогда - нашел только двух других валлийцев с общими играми с Арбелоа:
Джеймс Коллинз
Крейг Беллами

И дальше уже погуглив, победил второй, с Вики:

В феврале 2007 года Беллами вступил в драку с товарищем по команде Джоном Арне Риисе во время тренировки в Португалии перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной». Они поссорились в баре в последний вечер перед тем, как Риисе вернулся в свой номер в отеле. Беллами, находясь под воздействием алкоголя, остался в ярости и отправился в номер Риисе с клюшкой для гольфа. Увидев, что дверь не заперта, Беллами вошел и обнаружил, что его товарищ по команде спит. Позже Беллами заявил: «Я просто ударил его клюшкой по ягодицам. Это нельзя было назвать ударом. Это был просто шлепок». Риисе опроверг описание Беллами в своей автобиографии и заявил, что инцидент был гораздо более жестоким и что Беллами нанес ему несколько сильных ударов клюшкой, прежде чем уйти. На следующее утро Беллами извинился перед Риисе. Клуб оштрафовал его на сумму, равную двухнедельной зарплате. Этот инцидент принес ему в СМИ прозвище «Сумасшедший с клюшкой».
Первое правило «Бойцовского клуба»-никому не рассказывать о Бойцовском клубе.
Но там хоть клюшки и прочее были запрещены.
Дело Беллами живет
Зумеры, речь не про Бэйла😂😂😂
Вовсе не спалил Гарета Бэйла
помню, что это Беллами, но уже не помню - кого
Риисе
Лютые ливер парни
Как говорил Антон Павлович, если в начале матча в раздевалке стоит клюшка для гольфа, значит, после второго тайма ей кого-то будут бить.
А что делала клюшка для гольфа в футбольной раздевалке?)
Ждала своего часа
тренер приготовил для мотивационной речи
