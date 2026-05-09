Арбелоа о конфликтах в «Реале: «Один мой одноклубник ударил клюшкой для гольфа другого. То, что происходит в раздевалке «Мадрида», должно там и оставаться»

Альваро Арбелоа высказался о конфликте в раздевалке «Реала ».

Главный тренер мадридцев прокомментировал инцидент с Федерико Вальверде, который получил рассечение после стычки с Орельеном Тчуамени. По словам Арбелоа, подобные ситуации в раздевалках случались и раньше.

«Бывало ли у меня что-то подобное? У меня был одноклубник, который взял клюшку для гольфа и ударил ею другого.

То, что происходит в раздевалке «Мадрида», должно там и оставаться – и именно это ранит меня больше всего.

Такие ситуации происходили всегда, но я ни в коем случае не оправдываю это. Это был инцидент, и нам просто не повезло, что Феде в итоге получил рассечение. Это больше неудачное стечение обстоятельств.

Они принесли извинения, и теперь нужно думать о матче», – сказал Арбелоа.