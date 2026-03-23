Без Кунде игроки сборной Франции забыли о стиле. Жюля не подвел только Олисе

Жюль Кунде из-за травмы пропустит весенние сборы национальной команды, в марте подопечные Дидье Дешама проведут товарищеские матчи против Бразилии и Колумбии.

Без смотрящего за стилем французы расслабились. Впервые за долгое время сборы «синих» начались не с показа мод , футболисты приехали в будничных нарядах.

Жюля не подвел только Майкл Олисе , вингер «Баварии» приехал на сборы в стильных очках и огромной шапке.

Про головной убор Олисе уже пошутил Райан Шерки, который накануне играючи взял первый трофей в клубной карьере : «Видели какую шапку он нацепил? Я даже не уверен, что вот это вообще можно назвать шапкой!»

А Кунде о моде не забывает и вне сборной: стильно следил за игрой «Барсы» с «Ньюкаслом». Алекс Бальде на фоне делает фото еще лучше.

Обязательно вспомним самые яркие выходы Жюля в Клерфонтене.

Жюль, без тебя не справляются.