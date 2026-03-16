«Барса» нашла нового вратаря. Лапорте позвонил Онана

В «Барселоне» наконец завершились президентские выборы. Как и предсказывали соцопросы, на очередной срок был избран Жоан Лапорта. Победу босс отметил танцем под гимн каталонцев – отплясывал в три часа ночи.

Праздник продолжили шумной вечеринкой. Когда на улице уже рассвело, Жоан получил звонок. Новоизбранного президента с победой решил лично поздравить Андре Онана. Голкипер «Трабзонспора» набрал Лапорту по видеосвязи и отчитался о звонке в своем Snapchat.

Оба выглядели очень счастливыми.

Легенда «Ман Юнайтед» некоторое время провел в системе «Барселоны». Андре присоединился к академии «блауграны» в 2010 году, через 5 лет он перебрался в «Аякс». Уже потом вратарь оказался в «Интере», а позже воссоединился с Эриком Тен Хагом на «Олд Траффорде».

Андре даже вошел в символическую сборную самых дорогостоящих выпускников Ла Масии от портала Transfermarkt.

Теперь вопросов о том, почему бедняге Тер Стегену не дали проголосовать на выборах , стало еще больше.