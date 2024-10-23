📹 Ровно 10 лет назад Харри Кейн встал в ворота «Тоттенхэма». Вот что случилось дальше

Сегодня Харри Кейна и его «Баварию» ждет в Лиге чемпионов серьезный тест − «Барселона». Команда Флика лидирует в Ла Лиге, а вот в еврокубке в первом же матче умудрилась проиграть «Монако» (1:2).

Форвард «Баварии» в этот день точно вспомнит момент, который произошел с ним ровно десять лет назад, когда он еще играл за «Тоттенхэм». Лондонский клуб дома принимал греческий «Астерас» и матч должен был стать легкой прогулкой. Так и получалось − команда Маурисио Почеттино вела 5:0, причем хет-трик сделал сам Кейн.

Дело шло к финальному свистку, когда Уго Льорис получил красную карточку, а у «Тоттенхэма» не осталось замен: последнюю использовали буквально за четыре минуты до удаления. На ворота отправился герой игры Харри Кейн, а «Астерас» использовал право на опасный штрафной.

К мячу подошел аргентинский форвард Херонимо Барралес и явно поставил перед собой цель пробить мимо стенки и просто попасть в створ. Задумал и исполнил, а Кейн вроде бы словил мяч, но затем тот предательски выскочил и закатился в ворота.

Вот как это выглядело на видео:

«Бавария» и Венсан Компани точно должны знать, что в случае удаления Нойера подпускать Кейна к своим воротам точно нельзя 😂