  «Бавария» вырвала ничью у «Хайденхайма» с последнего места – 3:3! Олисе забил на 100-й, Зивзивадзе и Горетцка сделали по дублю
«Бавария» вырвала ничью у «Хайденхайма» с последнего места – 3:3! Олисе забил на 100-й, Зивзивадзе и Горетцка сделали по дублю

«Бавария» сыграла вничью с «Хайденхаймом».

«Бавария» и аутсайдер Бундеслиги «Хайденхайму» сыграли вничью (3:3) в 32-м туре.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бундеслига Германия. 32 тур
2 мая 13:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
3 - 3
1.88xG2.48
Хайденхайм
  Олисе
90’
+10’
90’
Буш
89’
Дорш   Зирслебен
Лаймер
85’
81’
Ибрагимович   Кербер
81’
Зивзивадзе   Кауфманн
77’
Пирингер   Шиммер
Та   Дэвис
77’
76’
  Зивзивадзе
Та
72’
  Горетцка
57’
Ндиайе   Кейн
46’
Павлович   Киммих
46’
Мусиала   Олисе
46’
Станишич   Диас
46’
2тайм
Перерыв
44’
Рамай
Джексон
44’
  Горетцка
44’
31’
  Динкчи
22’
  Зивзивадзе
Бавария
Урбиг, Ито, Та, Ким Мин Чжэ, Станишич, Лаймер, Ндиайе, Павлович, Горетцка, Мусиала, Джексон
Запасные: Та, Упамекано, Павич, Бишоф, Ндиайе, Павлович, Мусиала, Нойер, Станишич
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Майнка, Буш, Беренс, Дорш, Шеппнер, Динкчи, Ибрагимович, Зивзивадзе, Пирингер
Запасные: Пирингер, Феллер, Траоре, Дорш, Зивзивадзе, Нихьюс, Ибрагимович, Бек, Стергиу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Ну что, игровая тренировка прошла, Хайденхайм даже жаль немного, сражались сурово. За Диаса было тревожно, но вроде обошлось. Зачем Джексона за 15 млн было арендовать, вон Зивзивадзе за 1,2 млн купили, хуже не было бы. Во всяком случае, я от Джексона таких проходов и ударов за весь сезон не видел.) Ещё бы и в Грузии болели, да и футболок там продали немало.
хайденхайм лучше обороняется чем псж против баварии
Комментарий скрыт
Представляю, как сейчас горит у всяких драндулетов)
у этих прыщавых пионеров,еще с 20 года пылает просто))
Драндулет, ты чего перевозбудился? У тебя сейчас свой матч
Это как понять?😅
Зивзивадзе приметный форвард, заметила что в каждом матче в последнее время забивает, красавец
Леон - красавец, очень рад. Обидно было за него последний год на фоне информации об уходе
Честно говоря Хайденхайм жалко.
Ребята стоят на вылет, сражаются отчаянно,забивают 3 в Мюнхене и упускают победу которая и была очень нужна...
Меня больше беспокоит оборона команды в преддверии матча с ПСЖ,а не сам факт ничьей сегодня.
В любом случае верю в команду и позитивный результат в среду.
P.S.Второй раз за всё время видел Компани орущим.
Помогло.
FCB!
Вообще не волнует результат в этом матче, всякие рекорды по победам, отсутствию поражений, голам и прочая чушь. Хоть убей, в принципе не понимаю, как это может кого-нибудь волновать перед ответным матчем с ПСЖ. А вот на вышедших игроков, в отсутствие большинства игроков основы, посмотреть интересно, второй матч уже.)
Кстати, тут уже человек десять бы хейтеров Нойера отписались после первого тайма, если бы он сейчас в воротах был, а так тишина.
Джексон бесполезен против последней команды лиги, досадно
Баварии было ничего не нужно, но даже так Бавария не дала им победить.
Раньше я бы сам не поверил в то,что сейчас скажу, но в любом случае: без Упамекано в обороне дырень….

Срочно летом нужен Вушкович, Диоманде или кто-то похожий по профилю. Ибо в команде 2 нормальных цз и остальной мусор. Ким - это вообще цирк, прости господи 🙈. Та без Упамекано тоже не ахти как действует
Согласен, Кима в идеале продавать и брать двух ЦЗ на перспективу, Вушкович будет стоит слишком дорого, думаю Бавария не сможет его подписать. За Диоманде (из Спортинга) тоже будут ломить сумасшедшую цену. Я о 100млн что за одного что за второго. Ливерпуль, Сити могут пойти и купить их за 100, Бавария не пойдет на такую авантюру
