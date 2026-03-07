😩 «Да хватит уже!» Фанаты «Реала» умоляют Винисиуса прекратить попытки сделать «радугу»

Винисиус в очередной раз пытался исполнить любимый футбольный прием, за который у него больше всего критики в соцсетях. «Радугу».

Неймар, видеоигры – не так важно, кто вдохновил нападающего «Реала». Получается у него финт довольно редко, а вот мяч он теряет очень часто. В очередной раз это случилось во время выезда с «Сельтой». И у фанатов «сливочных» уже откровенно сдали нервы.

Вот расстановка игроков.

Вини пошел.

Но без шансов, уже изначально.

Даже не близко.

Посмеялся игрок «Сельты».

Посмеялись фанаты «Сельты».

Соцсети пишут.

💭 «Он ведет себя так, будто вышел играть во двор со своим мячом».

💭 «Неужели в таком огромном клубе нет ни одного человека, которому хватит яиц запретить Винисиусу это делать?»

💭 «Жогу бониту» уже не та».

💭 «Даже защитник не понял, как остановил атаку».

💭 «Машина по производству контента».

💭 «Да хватит уже!»