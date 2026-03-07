😩 «Да хватит уже!» Фанаты «Реала» умоляют Винисиуса прекратить попытки сделать «радугу»
Винисиус в очередной раз пытался исполнить любимый футбольный прием, за который у него больше всего критики в соцсетях. «Радугу».
Неймар, видеоигры – не так важно, кто вдохновил нападающего «Реала». Получается у него финт довольно редко, а вот мяч он теряет очень часто. В очередной раз это случилось во время выезда с «Сельтой». И у фанатов «сливочных» уже откровенно сдали нервы.
Вот расстановка игроков.
Вини пошел.
Но без шансов, уже изначально.
Даже не близко.
Посмеялся игрок «Сельты».
Посмеялись фанаты «Сельты».
Соцсети пишут.
💭 «Он ведет себя так, будто вышел играть во двор со своим мячом».
💭 «Неужели в таком огромном клубе нет ни одного человека, которому хватит яиц запретить Винисиусу это делать?»
💭 «Жогу бониту» уже не та».
💭 «Даже защитник не понял, как остановил атаку».
💭 «Машина по производству контента».
💭 «Да хватит уже!»
Вини, танцуй!!!
