Поштига собрал идеального португальского игрока: левая нога – Футре, правая – Фигу, интеллект – Деку, сила, скорость и дриблинг – Роналду

Элдер Поштига собрал идеального португальского футболиста.

Бывший нападающий сборной Португалии Элдер Поштига собрал идеального португальского футболиста.

Экс-форварду «Порту» нужно было выбрать по одному футболисту в таких категориях, как левая нога, правая нога, интеллект, сила, скорость и дриблинг.

Поштига сделал следующий выбор:

Левая нога – Паулу Футре ;

Правая нога – Луиш Фигу ;

Интеллект – Деку ;

Сила – Криштиану Роналду ;

Скорость – Криштиану Роналду;

Дриблинг – Криштиану Роналду.