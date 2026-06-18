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  4. Поштига собрал идеального португальского игрока: левая нога – Футре, правая – Фигу, интеллект – Деку, сила, скорость и дриблинг – Роналду

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Поштига собрал идеального португальского игрока: левая нога – Футре, правая – Фигу, интеллект – Деку, сила, скорость и дриблинг – Роналду
Элдер Поштига собрал идеального португальского футболиста.

Бывший нападающий сборной Португалии Элдер Поштига собрал идеального португальского футболиста.

Экс-форварду «Порту» нужно было выбрать по одному футболисту в таких категориях, как левая нога, правая нога, интеллект, сила, скорость и дриблинг.

Поштига сделал следующий выбор:

Левая нога – Паулу Футре;

Правая нога – Луиш Фигу;

Интеллект – Деку;

Сила – Криштиану Роналду;

Скорость – Криштиану Роналду;

Дриблинг – Криштиану Роналду.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: SportyTV
logoЭлдер Поштига
Паулу Футре
logoЛуиш Фигу
logoДеку
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Португалия

Комментарии

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Хахаха, что за чушь, дриблинг Роналды ?(!)
ОтветG-Dahuzi
Хахаха, что за чушь, дриблинг Роналды ?(!)
Очевидно, дриблинг молодого Роналду
Но школота не видела те годы, так что сходу палится🤣🤣
ОтветG-Dahuzi
Хахаха, что за чушь, дриблинг Роналды ?(!)
Даже у Арбелоа дриблинг был лучше))
Дриблинг роналду:)) Человека который 15 лет не входит в сотню лучших дриблеров 🤣🤣🤣

https://www.sports.ru/football/blogs/1599739.html

А скорость пешего это вообще хохма:))
Ну если Роналду у нас дриблер, тогда, я состряпао своего идеального испанского игрока по этому же принципу:

Левая нога – Ямаль;
Правая нога – Хави;
Интеллект – Иньеста;
Сила – Родри;
Скорость – Навас;
Дриблинг – Арбелоа.
ОтветDirkVoid
Ну если Роналду у нас дриблер, тогда, я состряпао своего идеального испанского игрока по этому же принципу: Левая нога – Ямаль; Правая нога – Хави; Интеллект – Иньеста; Сила – Родри; Скорость – Навас; Дриблинг – Арбелоа.
Бицуха - Торрес
Волосы - Пуйоль
Урон - Рамос
Борода - Иглесиас
Язык - Пике
Глаз - Бускетс
Эйсебио - ни в одной категории
Роналда - в трёх категориях
эксперт)
но вообще великий финт Роналды "дрыг ногами - пас назад" останется в истории наравне с марсельской рулеткой Зидана и эластико Роналдиньо...
Дриблинг Роналду?! У него он был ещё в МЮ и немножко в в начале в Реале. Да и тот смешной. У какого-нибудь Доку и то лучше.
О, я помню Поштигу, пока Роналду не стал форвардом он был какое-то время основным ФРВ Португалии)))

Боже, бедная Португалия, ни одного чистого нападающего высокого уровня не припомню у них со времён Эусебио
ОтветФарид Харисов
О, я помню Поштигу, пока Роналду не стал форвардом он был какое-то время основным ФРВ Португалии))) Боже, бедная Португалия, ни одного чистого нападающего высокого уровня не припомню у них со времён Эусебио
Паулета отличный форвард был, с ним до полуфинала ЧМ доходили:)
ОтветФарид Харисов
О, я помню Поштигу, пока Роналду не стал форвардом он был какое-то время основным ФРВ Португалии))) Боже, бедная Португалия, ни одного чистого нападающего высокого уровня не припомню у них со времён Эусебио
Эйсебио африканец с Мозамбик... Колония
Дриблинг Куарежмы тогда уж
Скорее-красота Роналду
Дриблинг Роналду это что-то из области "я видел дриблинг Арбелоа"
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