Поштига собрал идеального португальского игрока: левая нога – Футре, правая – Фигу, интеллект – Деку, сила, скорость и дриблинг – Роналду
Элдер Поштига собрал идеального португальского футболиста.
Бывший нападающий сборной Португалии Элдер Поштига собрал идеального португальского футболиста.
Экс-форварду «Порту» нужно было выбрать по одному футболисту в таких категориях, как левая нога, правая нога, интеллект, сила, скорость и дриблинг.
Поштига сделал следующий выбор:
Левая нога – Паулу Футре;
Правая нога – Луиш Фигу;
Интеллект – Деку;
Сила – Криштиану Роналду;
Скорость – Криштиану Роналду;
Дриблинг – Криштиану Роналду.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: SportyTV
Комментарии
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Но школота не видела те годы, так что сходу палится🤣🤣
https://www.sports.ru/football/blogs/1599739.html
А скорость пешего это вообще хохма:))
Левая нога – Ямаль;
Правая нога – Хави;
Интеллект – Иньеста;
Сила – Родри;
Скорость – Навас;
Дриблинг – Арбелоа.
Волосы - Пуйоль
Урон - Рамос
Борода - Иглесиас
Язык - Пике
Глаз - Бускетс
Роналда - в трёх категориях
эксперт)
но вообще великий финт Роналды "дрыг ногами - пас назад" останется в истории наравне с марсельской рулеткой Зидана и эластико Роналдиньо...
Боже, бедная Португалия, ни одного чистого нападающего высокого уровня не припомню у них со времён Эусебио