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  4. Болельщикам сборной Англии запретили вывесить флаги на рекламных щитах перед матчем с Хорватией. Фанат сказал: «Еще один случай, когда с болельщиками обращаются как со скотом»

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Болельщикам сборной Англии запретили вывесить флаги на рекламных щитах перед матчем с Хорватией. Фанат сказал: «Еще один случай, когда с болельщиками обращаются как со скотом»
Болельщикам Англии запретили вывесить флаги на матче ЧМ-2026.

Стюарды заставили болельщиков сборной Англии снять флаги, развешанные на рекламных щитах ФИФА перед матчем ЧМ-2026 против команды Хорватии (4:2).

Официальные лица ФИФА требуют не ограничивать видимость рекламных щитов на играх. Стюарды обеспечили соблюдение запрета, угрожая конфискацией флагов, если английские фанаты не снимут их сами.

Один из болельщиков заявил, что был расстроен из-за необходимости снять флаг «Арсенала» и сборной Англии.

«Это просто смешно, учитывая те деньги, которые мы заплатили. Но что тут поделаешь? Еще один случай, когда с футбольными болельщиками обращаются как со скотом», – заявил 28-летний Дэн из Лондона.

Официальные лица разрешили вывешивать флаги только в четырех углах стадиона – высоко и подальше от телекамер.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoСборная Англии по футболу
logoболельщики
logoФИФА
logoСборная Хорватии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал

Комментарии

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Они посягнули на самое святое в Штатах - на деньги (от рекламы)! За такое могут и депортировать.
Это просто смешно, учитывая те деньги, которые мы заплатили
------------------------
так-то рекламодатели заплатили еще больше
Там даже коммерческие названия стадионов заставляют завешивать
ОтветМоутиньо оформляет 40
Там даже коммерческие названия стадионов заставляют завешивать
На каждом чемпионате от фифа, уефа и т.д. это так, это не новинки от США!
Потому что за рекламу уплОчено, а за флаги - нет) Ничего личного, просто бизнес.
какой то не далёкий болельщик, там за рекламу платят,а он закрыл её ,так что всё логично
Запретили развешать? Что-то на хорватском
Хорватская леди это флаг, который можно развесить куда угодно?)
Смешнее было бы, если американцы рекламировали этими щитами чай перед англичанами
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