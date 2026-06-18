Болельщикам сборной Англии запретили вывесить флаги на рекламных щитах перед матчем с Хорватией. Фанат сказал: «Еще один случай, когда с болельщиками обращаются как со скотом»
Болельщикам Англии запретили вывесить флаги на матче ЧМ-2026.
Стюарды заставили болельщиков сборной Англии снять флаги, развешанные на рекламных щитах ФИФА перед матчем ЧМ-2026 против команды Хорватии (4:2).
Официальные лица ФИФА требуют не ограничивать видимость рекламных щитов на играх. Стюарды обеспечили соблюдение запрета, угрожая конфискацией флагов, если английские фанаты не снимут их сами.
Один из болельщиков заявил, что был расстроен из-за необходимости снять флаг «Арсенала» и сборной Англии.
«Это просто смешно, учитывая те деньги, которые мы заплатили. Но что тут поделаешь? Еще один случай, когда с футбольными болельщиками обращаются как со скотом», – заявил 28-летний Дэн из Лондона.
Официальные лица разрешили вывешивать флаги только в четырех углах стадиона – высоко и подальше от телекамер.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура4480 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
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так-то рекламодатели заплатили еще больше