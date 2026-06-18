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  4. Виктор Онопко: «Думал, что Россию вернут уже на ЧМ-2026. Нам с детства говорили, что футбол и спорт вне политики. В Европе нас очень ждут, хотят видеть»

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Виктор Онопко: «Думал, что Россию вернут уже на ЧМ-2026. Нам с детства говорили, что футбол и спорт вне политики. В Европе нас очень ждут, хотят видеть»
Виктор Онопко: думал, что Россию вернут уже на ЧМ-2026.

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко поделился мыслями на предмет возможного возвращения на международные турниры.

– Вы сказали, что сборная России должна быть готова к возвращению. Верите, что это произойдет в ближайшее время? В других видах спорта нас начинают возвращать.

– Да. Я очень этого жду. Это будет мощный толчок для всей нашей страны, потому что футбол – спорт номер один в мире.

Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Нам же с детства говорили, что футбол и спорт вне политики. Так и должно быть. Так что надежда есть.

Честно говоря, я вообще думал, что нас вернут уже сейчас, на ЧМ-2026.

– Wild-card?

– Что-то такое, да. Как убрали, так и вернут, думал.

Такие примеры были в мире – когда Югославию не пустили на Евро-92 в Швеции, приехала Дания.

Но, конечно, я ни одной сборной не желал недопуска, даже ради нашего возвращения. А так, если бы это произошло, мы были бы полностью готовы.

– То есть вы чувствуете приближение нашего возвращения и вообще смену отношения к России?

– Да. Я верю, что в ближайшее время мы сыграем на крупном турнире.

Могу точно сказать, что сейчас в Европе нас очень ждут, хотят видеть. В Испании к нам очень хорошо относятся. Люди всегда подходят ко мне, общаются, вспоминают. Говорим о футболе, о жизни.

Многие спрашивают, когда нас уже вернут. Кто-то даже не знает и не понимает, почему мы отстранены, – сказал Виктор Онопко.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура5118 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoВиктор Онопко
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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А еще с детства учили, что война - это плохо.
Ответmountain_peak
А еще с детства учили, что война - это плохо.
Комментарий скрыт
Ответmountain_peak
А еще с детства учили, что война - это плохо.
Комментарий скрыт
ОтветИг Достаточно
Да кто ждёт-то?
Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Германия, Англия все наши любимые «партнеры»
не, ну ладно мы простые люди можем верить в это. Но Онопко то крутится в верхах, наверняка ситуацию хорошо знает - какое возвращение на ЧМ26 то… Дай бог, чтобы к 30 году допустили хотя б…
ОтветVlad Ivanov
не, ну ладно мы простые люди можем верить в это. Но Онопко то крутится в верхах, наверняка ситуацию хорошо знает - какое возвращение на ЧМ26 то… Дай бог, чтобы к 30 году допустили хотя б…
В каких верхах он вертится? Не смеши.
ОтветVlad Ivanov
не, ну ладно мы простые люди можем верить в это. Но Онопко то крутится в верхах, наверняка ситуацию хорошо знает - какое возвращение на ЧМ26 то… Дай бог, чтобы к 30 году допустили хотя б…
Блин, ну в каких таких верхах крутится Витя Онопко?)
Что ты несёшь🤦Никто нас видеть не хочет
что за бред? Онопко. совсем связь с реальностью потерял?
Кто ждет? Мы посредственная команда. Была б речь про хоккей - понял бы. А тут звездишь.
ОтветKoHb B canorax
Кто ждет? Мы посредственная команда. Была б речь про хоккей - понял бы. А тут звездишь.
А кто непосредственная Португалия, может? Примерно один уровень судя по увиденному вчера.
ОтветСветлана Агейкина
А кто непосредственная Португалия, может? Примерно один уровень судя по увиденному вчера.
Футбол - это не твоё. Потрать время на что-то более полезное.
Какие наивные люди ,в данном случае Онопко ,кто нас куда допустит в ближайшее будущее время -пока не наладятся отношения с другими странами,дороги нет ни у кого из наших спортсменов,а наше не присутствие на ЧМ -2026 вряд ли кто замечает …
Сдается мне что вся эта изоляция нужна не столько снаружи, сколько делается изнутри. Так что, Витя, играть нам только с самыми отсталыми странами третьего мира. Ждем матча с Афганистаном.
Да конечно, ждут не дождутся узреть наших кудесников мяча.
В Европе и так середняков хватает, а уж на ЧМ и подавно.
Конечно, простые испанцы могут помнить Онопко и искренне ему говорить, что жаль что он вместе со всей страной из европейского футбола выпал.
И это говорит онопко который продался сборной России
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