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  4. Джейми Каррагер: «Англия – не фаворит ЧМ-2026. Может проиграть Франции, Испании и Аргентине. Но со смелостью в атаке у нации может появиться команда, в которую она сможет влюбиться»

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Джейми Каррагер: «Англия – не фаворит ЧМ-2026. Может проиграть Франции, Испании и Аргентине. Но со смелостью в атаке у нации может появиться команда, в которую она сможет влюбиться»
Джейми Каррагер высказался на тему стиля игры сборной Англии.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер порассуждал на тему стиля игры сборной Англии после победы над командой Хорватии (4:2) в первом матче ЧМ-2026

«Турнир пока что проходит блестяще, лучшие игроки пришли на вечеринку: Килиан Мбаппе, Винисиус, Лионель Месси, а теперь еще и Харри Кейн и Джуд Беллингем.

История учит нас, что великие мастера не побеждают: от нидерландцев в 1970-х, бразильцев в 1982-м и до датчан в 1986-м.

Те, кто очаровывает мир своим лихим футболом, обычно рано выбывают из турнира, в то время как команды с самой надежной защитой поднимают трофей. После этого обычно остаются сетования на недостаточную силу обороны.

История показывает, что прагматики выигрывают чемпионаты мира.

Именно поэтому Дидье Дешам придерживался более осторожного подхода, приведя французов к титулу [в 2018 году] и финалу [в 2022 году], несмотря на то, что в его распоряжении были одни из лучших нападающих на планете.

Главный вопрос, пожалуй, в том, имеет ли вообще значение победа Англии на чемпионате мира, если она продолжит демонстрировать один из лучших атакующих стилей на турнире.

Как бы Англия ни играла, она не является фаворитом чемпионата мира. Они могут проиграть Франции, Испании и Аргентины, независимо от выбранной стратегии.

Смелость атаковать каждого соперника с такой же вероятностью приведет к несовершенству игры, как и к впечатляющим победам, но у нации, наконец, может появиться команда, в которую она сможет влюбиться», – заявил Каррагер.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура4324 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoДжейми Каррагер
logoСборная Англии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoДидье Дешам
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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«Турнир пока что проходит блестяще, лучшие игроки пришли на вечеринку: Килиан Мбаппе, Винисиус, Лионель Месси, а теперь еще и Харри Кейн и Джуд Беллингем.

А криштик не прошел фейс контроль:)🥴
Ответrigobersong
«Турнир пока что проходит блестяще, лучшие игроки пришли на вечеринку: Килиан Мбаппе, Винисиус, Лионель Месси, а теперь еще и Харри Кейн и Джуд Беллингем. А криштик не прошел фейс контроль:)🥴
Так тут и Беллингем лишний. Куда пришел Винисиус тоже не ясно, это про шару, которую он забил, когда Хакими не стал возвращаться в оборну?
ОтветКамбоджа Иванов
Так тут и Беллингем лишний. Куда пришел Винисиус тоже не ясно, это про шару, которую он забил, когда Хакими не стал возвращаться в оборну?
Так Хакими и не должен всегда успевать за ним, сборная должна страховать, т.к. Ашраф постоянно ходит в атаку, Вини-то классный гол забил:)
На чемпионате мира только один фаворит это мой месси несправедливо отдавать кубок целой сборной когда играет лишь один игрок и показывает настоящий класс все остальные меркнут на его фоне и леонелю было бы все равно за какую сборную катать соперников он везде стал бы первым.
Джейми прав - именно в игре с перечисленными сборными у Англии с такими дырами в обороне возникнут большие проблемы. Стало интереснее - факт. Стало ли лучше? Не факт.
Кейн - топ. По белингему есть вопросики
Я считаю Англию одним из фаворитов, но главные фавориты это Франция Аргентина Германия
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