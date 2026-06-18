Джейми Каррагер: «Англия – не фаворит ЧМ-2026. Может проиграть Франции, Испании и Аргентине. Но со смелостью в атаке у нации может появиться команда, в которую она сможет влюбиться»

Джейми Каррагер высказался на тему стиля игры сборной Англии.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер порассуждал на тему стиля игры сборной Англии после победы над командой Хорватии (4:2) в первом матче ЧМ-2026 .

«Турнир пока что проходит блестяще, лучшие игроки пришли на вечеринку: Килиан Мбаппе, Винисиус, Лионель Месси, а теперь еще и Харри Кейн и Джуд Беллингем.

История учит нас, что великие мастера не побеждают: от нидерландцев в 1970-х, бразильцев в 1982-м и до датчан в 1986-м.

Те, кто очаровывает мир своим лихим футболом, обычно рано выбывают из турнира, в то время как команды с самой надежной защитой поднимают трофей. После этого обычно остаются сетования на недостаточную силу обороны.

История показывает, что прагматики выигрывают чемпионаты мира.

Именно поэтому Дидье Дешам придерживался более осторожного подхода, приведя французов к титулу [в 2018 году] и финалу [в 2022 году], несмотря на то, что в его распоряжении были одни из лучших нападающих на планете.

Главный вопрос, пожалуй, в том, имеет ли вообще значение победа Англии на чемпионате мира, если она продолжит демонстрировать один из лучших атакующих стилей на турнире.

Как бы Англия ни играла, она не является фаворитом чемпионата мира. Они могут проиграть Франции , Испании и Аргентины , независимо от выбранной стратегии.

Смелость атаковать каждого соперника с такой же вероятностью приведет к несовершенству игры, как и к впечатляющим победам, но у нации, наконец, может появиться команда, в которую она сможет влюбиться», – заявил Каррагер.