Умница Педри. Помог семье Коке перед ответной игрой с «Атлетико»

На четыре мяча «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании «Барселона» ответила тремя голами в ответной встрече на «Камп Ноу». В финале турнира «матрасники» сразятся с «Сосьедадом».

После финального свистка к обессиленному Педри вместе с Ханси Фликом подошел соотечественник– Коке.

Легенда «Атлетико» после игры осыпал полузащитника «Барсы» комплиментами:

«Педри – машина. Нам очень повезло, что он испанец… Он настоящее и будущее Испании. Он принесет много радости «Барсе» и национальной сборной. Помимо того, что он отличный футболист, он еще и потрясающий парень».

А жена Коке после игры рассказала в соцсетях о добром поступке Педри и его родных:

«Хочется особенно поблагодарить Педри и его семью за то, что вчера в Барселоне они здорово помогли и позаботились о нас с Лео [сын Коке]. И спасибо Педри за подарочки. Любим вашу семью!»

От Педри сынок Коке получил подписанные специально для него бутсы Adidas Predator.

Прелесть.