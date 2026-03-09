Гусев о роли Шаронова и Жиркова в «Динамо»: «Я им очень благодарен за то, что работа идет 24 на 7. Да, тяжело, семьи не видим и практически живем на базе»

Гусев высказался о своих ассистентах Шаронове и Жиркове в «Динамо».

— Можете поподробнее рассказать о роли Романа Шаронова и Юрия Жиркова в вашем штабе? Какой их вклад в вашем успехе?

— Вклад огромный и Романа Сергеевича, и Юрия Валентиновича, и Леши Радевича, и тренера вратарей, и аналитиков. Они проделывают огромнейшую работу. Без них мне было бы сложно. Я им очень благодарен за то, что работа идет 24 на 7. Да, тяжело, семьи не видим и практически живем на базе, – сказал Гусев.