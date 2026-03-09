  • Спортс
  • Гусев о роли Шаронова и Жиркова в «Динамо»: «Я им очень благодарен за то, что работа идет 24 на 7. Да, тяжело, семьи не видим и практически живем на базе»
14

Гусев о роли Шаронова и Жиркова в «Динамо»: «Я им очень благодарен за то, что работа идет 24 на 7. Да, тяжело, семьи не видим и практически живем на базе»

Гусев высказался о своих ассистентах Шаронове и Жиркове в «Динамо».

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о своих ассистентах Романе Шаронове и Юрии Жиркове.

— Можете поподробнее рассказать о роли Романа Шаронова и Юрия Жиркова в вашем штабе? Какой их вклад в вашем успехе?

— Вклад огромный и Романа Сергеевича, и Юрия Валентиновича, и Леши Радевича, и тренера вратарей, и аналитиков. Они проделывают огромнейшую работу. Без них мне было бы сложно. Я им очень благодарен за то, что работа идет 24 на 7. Да, тяжело, семьи не видим и практически живем на базе, – сказал Гусев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
14 комментариев
Эх, пойти бы в какую-нибудь УК слесарем-сантехником, подумал Гусев, да не отпускают.
В общем, вкалывают как рабы на галере.
Ответ Антон Фалафель
В общем, вкалывают как рабы на галере.
Рабы вроде за еду вкалывали, а эти...
Всё что не делается делается к лучшему...респект Роллану Гусеву!!!
Прям бедолаги,жалко их.
Гусев не очень хорош в разговорном жанре. И рассуждения, и обороты у него корявые и примитивные. Но если ДМ будет играть и выигрывать, то на это не будут обращать внимание.
Так перевезите семьи на базу ))) и будет вам счастье )))
Ну что ж, когда молодец - тогда молодец. Главное чтобы не забывал об этих словах при неудачах. Вот когда он при проигрышах не будет назначать виноватых, тогда поверю что он надолго. Интересно чья идея эту Троицу создать, скрепа какая то ). Шаронов понятно, но вот Жиру позвать - это нечто, что то свыше подсказало ... я не про динамовское руководство ).
Рекомендуем