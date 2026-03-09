  • Спортс
  • Экс-арбитр Захаров: «Такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся»
20

Экс-арбитр Захаров: «Такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся»

Захаров: ощущение, что все судьи в каком-то кризисе находятся.

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров считает, что судьи РПЛ находятся в кризисе.

— Удаление Гонду [в матче ЦСКА – «Динамо»] — по делу?

— Скажу так: он [судья Иванов] поступил правильно. Но, с другой стороны, он пресекает другие вопросы: в похожих эпизодах он поступает неправильно. То есть нет последовательности, хотя он ведет игру — он пока ее еще не потерял. Но за такие же действия, как у Гонду, надо было тоже наказывать.

— Защитник «Динамо» Маричаль должен был получить вторую желтую карточку?

— С точки зрения методологии там очень много ошибок. Мне очень удивительно, что этот парень [главный судья] даже в мою школу походил. И почему он так поступает? Его же учили! У меня другой вопрос: есть категории судей, которых вообще никто не учил! Мне это непонятно.

— Вопрос к главному судье Иванову по ходу матча есть?

— Нет. Он опытный арбитр, я его давно знаю, он еще при мне начинал. Но у меня такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся, — сказал Захаров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
20 комментариев
Да дело в том, что размывается ответственность. В эпоху до ВАР почти за всё отвечал главный судья, который единолично принимал решения и за них нёс персональную ответственность. Теперь же не понять, кто там за что отвечает. Судья что-то своё увидел, ребята в ВАР-комнате - своё. Судье подсказали, он пошёл смотреть. Линии там рисовал кто-то третий, он по ним обязан ориентироваться. Ну и получается, что это замкнутый круг. Раньше спорный момент рассматривался полминуты, а теперь всё растягивается на несколько минут, какие-то совещания, проверки. Исчезает динамика футбола, уже даже нет смысла праздновать забитые голы, потому что ты только через пару минут узнаешь, засчитали его или нет. Так что футбол из цельной игры превращается в какие-то отдельные эпизоды.
Ретроградный ВАРкурий у них
Критические дни.
"До чего дошёл прогресс -
У Серёги ПМС! " (с)
любой спорный эпизод должен рассматриваться как в теннисе - в электронном виде и на 360, а не как кому-то показалось. да и пора все споры ии отдать. он разберётся
Ответ osh03
любой спорный эпизод должен рассматриваться как в теннисе - в электронном виде и на 360, а не как кому-то показалось. да и пора все споры ии отдать. он разберётся
Ага, ии, пишите? Уважаемый, согласно регламенту не могут обеспечить необходимое количество камер, а Вы...
Чёт я ничего не понял, что он сказать-то хотел?
Нет никакого кризиса! С внедрением вар судьи перестали принимать решения, брать на себя ответственность. Ждут когда вар за них отработает.
Находятся в кризисе, а могли бы находиться в СИЗО
Ответ Uralll156
Находятся в кризисе, а могли бы находиться в СИЗО
ждут когда за ними придут
Кризисные дни, недели, месяцы, года.....
Такое ощущение складывается, что уже на протяжении 30 лет ничего не меняется. Какое бы руководство не пришло всегда находились те кто точно так же говорил. С подачи конкурентов или сменить власть в судейском корпусе, либо от личных обид, но из года в год одна и та же песня. Находят тех которые наотрез отказываются принимать эту систему. При том что условно в 90х судьи так чудили, что на несколько уголовных сроков можно было насудить. Ошибки не закончатся в ближайшем будущем, там своя мафия и схемы, и все хотят хорошо жить и кушать
Деградация судейства шла давно, ещё до ВАР, но когда тебя это не касается , замечать не хотели. Когда тот же Иванов прибивал Спартак , Казарцев ( сейчас посмотрим ) , Вилков просто глумился над КБ , всем было пофигу и только Хачатурянц что-то попытался изменить. Его "ушли" и теперь вдруг стали страдать практически все, не взирая какое влияние имеешь . Докатились !!! Россетти , Мажич , с чего это у нас иностранцы рулят, всё , своим доверия нет , коррупция процветает. Что касается ВАР , то его надо немного "поприжать" , он создан для ПОМОЩИ , а не вместо. Исправляйте ОШИБКИ , а не вводите судью в сомнения. Если момент 50/50 он не должен вмешиваться, главный так видит , с него и спрос, а сейчас не знаешь кого выгонять...
