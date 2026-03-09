Экс-арбитр Захаров: «Такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся»

Захаров: ощущение, что все судьи в каком-то кризисе находятся.

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров считает, что судьи РПЛ находятся в кризисе.

— Удаление Гонду [в матче ЦСКА – «Динамо»] — по делу?

— Скажу так: он [судья Иванов ] поступил правильно. Но, с другой стороны, он пресекает другие вопросы: в похожих эпизодах он поступает неправильно. То есть нет последовательности, хотя он ведет игру — он пока ее еще не потерял. Но за такие же действия, как у Гонду, надо было тоже наказывать.

— Защитник «Динамо» Маричаль должен был получить вторую желтую карточку?

— С точки зрения методологии там очень много ошибок. Мне очень удивительно, что этот парень [главный судья] даже в мою школу походил. И почему он так поступает? Его же учили! У меня другой вопрос: есть категории судей, которых вообще никто не учил! Мне это непонятно.

— Вопрос к главному судье Иванову по ходу матча есть?

— Нет. Он опытный арбитр, я его давно знаю, он еще при мне начинал. Но у меня такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся, — сказал Захаров.