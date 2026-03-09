Экс-арбитр Захаров: «Такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся»
Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров считает, что судьи РПЛ находятся в кризисе.
— Удаление Гонду [в матче ЦСКА – «Динамо»] — по делу?
— Скажу так: он [судья Иванов] поступил правильно. Но, с другой стороны, он пресекает другие вопросы: в похожих эпизодах он поступает неправильно. То есть нет последовательности, хотя он ведет игру — он пока ее еще не потерял. Но за такие же действия, как у Гонду, надо было тоже наказывать.
— Защитник «Динамо» Маричаль должен был получить вторую желтую карточку?
— С точки зрения методологии там очень много ошибок. Мне очень удивительно, что этот парень [главный судья] даже в мою школу походил. И почему он так поступает? Его же учили! У меня другой вопрос: есть категории судей, которых вообще никто не учил! Мне это непонятно.
— Вопрос к главному судье Иванову по ходу матча есть?
— Нет. Он опытный арбитр, я его давно знаю, он еще при мне начинал. Но у меня такое ощущение складывается, что все судьи в каком-то кризисе находятся, — сказал Захаров.
