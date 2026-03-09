Орлов о двух незабитых пенальти «Зенита» в матче с «Оренбургом»: «Надо исполнять не на силу, а на точность»
Геннадий Орлов высказался о двух незабитых «Зенитом» пенальти в матче РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
«Зенит», конечно, удивил... Ведь поначалу игра питерцам давалась так легко. Повели в счете, имели преимущество... Но потом все куда-то делось. Как можно не забить за матч аж два пенальти?! Есть же старый футбольный закон, аксиома. 11-метровые надо исполнять не на силу, а на точность.
Я вообще не понял, почему в первый раз к точке пошел Мантуан. Он же был какой-то нервный, рефлексирующий. Видно, что не справился с волнением. Нужны исполнители, которые спокойно, хладнокровно точно ударят в угол.
Мостовой почему-то сам себе изменил. Раньше он так 11-метровые не исполнял. Смотрел на вратаря и обманывал его. Бил низом! А здесь зачем-то мяч поднял. Сильно и в перекладину. Странно…» – сказал комментатор.