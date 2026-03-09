  • Спортс
39

Орлов о двух незабитых пенальти «Зенита» в матче с «Оренбургом»: «Надо исполнять не на силу, а на точность»

Орлов о двух незабитых пенальти «Зенита»: надо исполнять не на силу, а на точность.

Геннадий Орлов высказался о двух незабитых «Зенитом» пенальти в матче РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«Зенит», конечно, удивил... Ведь поначалу игра питерцам давалась так легко. Повели в счете, имели преимущество... Но потом все куда-то делось. Как можно не забить за матч аж два пенальти?! Есть же старый футбольный закон, аксиома. 11-метровые надо исполнять не на силу, а на точность.

Я вообще не понял, почему в первый раз к точке пошел Мантуан. Он же был какой-то нервный, рефлексирующий. Видно, что не справился с волнением. Нужны исполнители, которые спокойно, хладнокровно точно ударят в угол.

Мостовой почему-то сам себе изменил. Раньше он так 11-метровые не исполнял. Смотрел на вратаря и обманывал его. Бил низом! А здесь зачем-то мяч поднял. Сильно и в перекладину. Странно…» – сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
«В атаке надо играть пошире, а в защите поуже», - добавил Геннадий Сергеевич.
Ответ Источник в сборной России
«В атаке надо играть пошире, а в защите поуже», - добавил Геннадий Сергеевич.
Там ещё главную задачу забываете, а главная задача это сыграть на опережение!!!
Так они и били на точность. Просто точности не хватило.
Ширер с Белановым посмеялись
Надо перебивать до гола!
Настолько ожирели футболисты Зенита, что 2 пены не могут забить в матче. Видимо Миллеру надо покупать не только судью, но и соперника чтоб Зенит точно победил.
Ответ dreamstep
Настолько ожирели футболисты Зенита, что 2 пены не могут забить в матче. Видимо Миллеру надо покупать не только судью, но и соперника чтоб Зенит точно победил.
Миллеру надо покупать ворота, а то они не двигаются, а просто стоят и не дают забивать юбилярам.
Ответ cmorblr
Миллеру надо покупать ворота, а то они не двигаются, а просто стоят и не дают забивать юбилярам.
Как Хоттабычу, дать каждому игроку Зенита по мячу ⚽ и чтобы ещё нельзя было их отбирать и отбивать, ага)
Надо было, чтобы сам судья исполнял.. тогда бы еще сверху бонус от зпрф получил, помимо оговоренного
"Что за безобразие. Следующий раз нужно ставить 3 пенальти и давать 2 КК сопернику. Судья явно не доработал" - добавил дядя Гена.
Ответ Владимир_1116552235
"Что за безобразие. Следующий раз нужно ставить 3 пенальти и давать 2 КК сопернику. Судья явно не доработал" - добавил дядя Гена.
Может судья и пробьет еще?
Ответ akakak
Может судья и пробьет еще?
Мысль интересная, но это крайняя мера.
Исполнять должен тот, у кого нервы крепче, все остальное на выбор игрока
Нормально так ребята Семака с 8 марта поздравили!
В атаке по шире, в обороне по уже, советы огонь дядь Ген.
