Сергей Шишкарев: «Пока нет желания возвращаться в футбол. Выводить команду в РПЛ, чтобы какие‑то бюрократы не давали стадион…»

Бывший председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев пока не собирается возвращаться к работе в футболе.

В прошлом сезоне Первой лиги новороссийцы заняли третье место, получив право участия в стыковых матчах, но не прошли лицензирование из‑за несоответствия стадиона требованиям РПЛ. После этого Шишкарев заявил, что его структуры выходят из «Черноморца».

— Пока нет желания возвращаться в футбол. Куда угодно я возвращаться не буду, у меня две любви — «Спартак» и «Черноморец», где‑то еще я работать не буду. Сейчас нужно немного поправить экономику в своей компании и поменять политическую реальность в Краснодарском крае. Еще раз выводить команду в РПЛ, чтобы какие‑то бюрократы не давали стадион из своих соображений… Это глупо и некрасиво. У меня нет времени на это.

— Сильно задела вас та история с «Черноморцем»?

— Конечно. Мы людям дарим радость, создаем возможность футболистам, были готовы вернуться в Премьер‑лигу, а к нам так наплевательски отнеслись. Видимо, есть более важные дела и заботы, только в Новороссийске нет иного общегородского шоу и зрелища, боления. Сейчас, конечно, гандбольная «Черноморочка» собирает аншлаг, но там маленький зал.

Очень жаль, что так произошло. Ничего страшного, сделали выводы и идем дальше. «Черноморец» будет иметь свой стадион, обязательно будет играть в РПЛ и на моем веку еще выиграет чемпионство, — сказал Шишкарев.