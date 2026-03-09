Кирьяков о поражении «Зенита»: «Иногда «Оренбург» опровергает определенные домыслы, стереотипы»

Кирьяков о поражении «Зенита»: иногда «Оренбург» опровергает стереотипы.

Сергей Кирьяков прокомментировал мнение о том, что «Оренбург» негласно считается фарм-клубом «Зенита», который в воскресенье уступил приволжанам в РПЛ (1:2).

«Да, иногда «Оренбург» опровергает. То достаточно крупные поражения, сейчас вот победа неожиданная, отбор очков в ситуации, когда для «Зенита» каждое очко на вес золота. Так что да, «Оренбург» опровергает определенные домыслы, стереотипы», – сказал экс-игрок сборной России.