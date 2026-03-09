  • Спортс
  Кирьяков о поражении «Зенита»: «Иногда «Оренбург» опровергает определенные домыслы, стереотипы»
Кирьяков о поражении «Зенита»: «Иногда «Оренбург» опровергает определенные домыслы, стереотипы»

Сергей Кирьяков прокомментировал мнение о том, что «Оренбург» негласно считается фарм-клубом «Зенита», который в воскресенье уступил приволжанам в РПЛ (1:2).

«Да, иногда «Оренбург» опровергает. То достаточно крупные поражения, сейчас вот победа неожиданная, отбор очков в ситуации, когда для «Зенита» каждое очко на вес золота. Так что да, «Оренбург» опровергает определенные домыслы, стереотипы», – сказал экс-игрок сборной России.

Всей стране понятно, что Зенит спасает от вылета Оренбург, отдаёт долги, судей купили, а на Оренбург денег не хватило, специально для таких как Кирьяков проиграли, очевидно же 😄
Всей стране понятно, что Зенит спасает от вылета Оренбург, отдаёт долги, судей купили, а на Оренбург денег не хватило, специально для таких как Кирьяков проиграли, очевидно же 😄
Ещё вот так - заплатили за 2 пенальти, думали хватит с избытком.
Всей стране понятно, что Зенит спасает от вылета Оренбург, отдаёт долги, судей купили, а на Оренбург денег не хватило, специально для таких как Кирьяков проиграли, очевидно же 😄
А ещё специально судей купили, чтобы «Краснодар» замерз в Казани, а в ЦСКА удалился Гонду
В следующем туре матч против нашего главного фарм клуба и поставщика очков.
В следующем туре матч против нашего главного фарм клуба и поставщика очков.
В следующем туре матч против нашего главного фарм клуба и поставщика очков.
Если победят этот фарм, то внутренне прощу им позорное поражение от предыдущего фарма :)
Оренбург смотрелся командой выше классом.

Любой их игрок проходил центр поля как на Тверской, без сопротивления
Второй гол: три игрока Зенита в полушаге от мяча стоят и смотрят, как один игрок Оренбурга навешивает. Никаких попыток отбора
Обычно так играют в договорняках, но тут все проще: всем в Зените просто плевать на болельщиков и результаты. Столетие перенесут ра 2031, не проблема

Позор и точка. Все это сборище вместе с Семаком не имеют права носить гордое имя Зенита, клуба, который подарил нашему футболу два еврокубка и много ярчайших игроков для сборной, ковавших победы для всей страны

Как же я сейчас понимаю болельщиков Спартака, великого клуба, чье имя позорят безмозглые управленцы уже сколько лет
Оренбург смотрелся командой выше классом. Любой их игрок проходил центр поля как на Тверской, без сопротивления Второй гол: три игрока Зенита в полушаге от мяча стоят и смотрят, как один игрок Оренбурга навешивает. Никаких попыток отбора Обычно так играют в договорняках, но тут все проще: всем в Зените просто плевать на болельщиков и результаты. Столетие перенесут ра 2031, не проблема Позор и точка. Все это сборище вместе с Семаком не имеют права носить гордое имя Зенита, клуба, который подарил нашему футболу два еврокубка и много ярчайших игроков для сборной, ковавших победы для всей страны Как же я сейчас понимаю болельщиков Спартака, великого клуба, чье имя позорят безмозглые управленцы уже сколько лет
Браво!
