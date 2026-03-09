Кирьяков о поражении «Зенита»: «Иногда «Оренбург» опровергает определенные домыслы, стереотипы»
Кирьяков о поражении «Зенита»: иногда «Оренбург» опровергает стереотипы.
Сергей Кирьяков прокомментировал мнение о том, что «Оренбург» негласно считается фарм-клубом «Зенита», который в воскресенье уступил приволжанам в РПЛ (1:2).
«Да, иногда «Оренбург» опровергает. То достаточно крупные поражения, сейчас вот победа неожиданная, отбор очков в ситуации, когда для «Зенита» каждое очко на вес золота. Так что да, «Оренбург» опровергает определенные домыслы, стереотипы», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Любой их игрок проходил центр поля как на Тверской, без сопротивления
Второй гол: три игрока Зенита в полушаге от мяча стоят и смотрят, как один игрок Оренбурга навешивает. Никаких попыток отбора
Обычно так играют в договорняках, но тут все проще: всем в Зените просто плевать на болельщиков и результаты. Столетие перенесут ра 2031, не проблема
Позор и точка. Все это сборище вместе с Семаком не имеют права носить гордое имя Зенита, клуба, который подарил нашему футболу два еврокубка и много ярчайших игроков для сборной, ковавших победы для всей страны
Как же я сейчас понимаю болельщиков Спартака, великого клуба, чье имя позорят безмозглые управленцы уже сколько лет