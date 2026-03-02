  • Спортс
  • Экс-судья Федотов о словах Дзюбы: «Нормальный ВАР? Пускай он купит камер 8-10, возит их с собой, будут хорошие линии. Он готов заплатить сколько-то миллионов рублей?»
62

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на критику Артема Дзюбы в адрес ВАР.

Гол форварда «Акрона» в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:2) отменили после вмешательства видеоассистентов.

После игры Артем сказал: «Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный ВАР».

– Как же сделать этот самый нормальный ВАР?

– Я же говорю, нужны дополнительные камеры. Нормальный ВАР? Пускай Дзюба купит камеры, возит их с собой, устанавливает на стадионах, где он играет, и будут хорошие линии. Пожалуйста, ради бога. Он готов заплатить сколько-то миллионов рублей за камеры? А ведь нужны не одна камера, не две. Камера статична, у нее есть свои углы обзора.

– По сути, их надо по часовой стрелке расставить, чтоб уж наверняка.

– Правильно. На окончание угла обзора одной камеры надо ставить другую. А еще же камера «гол-не гол». Пускай Дзюба покупает камер 8-10, приезжает пораньше на стадион и отдает их «Матч ТВ», «Матч Премьер», они ему поставят камеры, его специальные, потом игра закончится, он их заберет. 

Пускай привозит. Покажет лицензию, документы, что они готовы к работе, подходят. Я буду только рад, что он покажет и докажет, что у судей двойка по геометрии, что они чертить нифига не умеют.

Пораньше пускай приезжает. Не за полтора часа ходить чаек с кофе попивать, по травке босичком ходить и смотреть, какой там газончик, а часов в 10 утра приехал, привез камеры, показал, где их поставить, рассказал, где он будет там ходить. Потом игра закончилась – не бежать пивко попивать, пиццу кушать, а собрать все камеры, сумку упаковать, чтобы они не разбились и не поцарапались, оплатить багаж и полететь дальше, – сказал Федотов.

«Мечты сбываются». Еще скандал после рестарта – Дзюбе нарисовали офсайд со спины 🤯

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт день за днем»
А почему он должен платить?
Федотов казался адекватнее раньше...
Ответ ser91337
А почему он должен платить? Федотов казался адекватнее раньше...
Полностью согласен. Человек совсем спятил - полную пургу несет. Набрали судей по объявлению - теперь российский футбол только о них и говорит.
Ответ Sergik63
Полностью согласен. Человек совсем спятил - полную пургу несет. Набрали судей по объявлению - теперь российский футбол только о них и говорит.
Вот-вот, даже Карась стал чудить не по-детски временами, но, пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!
Дзюба то тут причем? Если у вас денег нет совсем, отмените нафиг все эти концерты Шаманов и Максимов перед матчами, глядишь так и на камеры накопите
Ответ Владимир Хоббит
Дзюба то тут причем? Если у вас денег нет совсем, отмените нафиг все эти концерты Шаманов и Максимов перед матчами, глядишь так и на камеры накопите
Да как без шамана то? Ещё скажи отказаться от 3д моделек гладиаторов и голубых львов. вот изуверы!
Хотите новые дороги?! Купите пару комбайнов, щебня, песка. В чем проблема-то?!
То есть, судья признал, что наш ВАР - профанация и полное фуфло, необеспеченное технически.
Ответ papadok
То есть, судья признал, что наш ВАР - профанация и полное фуфло, необеспеченное технически.
Главное Орешник обеспечен технически !
Ответ OldRedWhite
Главное Орешник обеспечен технически !
Одно другому не мешает.
Вместо Fan Id лучше бы камеры на стадионе поставили
Ответ Glamm
Вместо Fan Id лучше бы камеры на стадионе поставили
зачем сразу камеры? Автозаков вполне достаточно)))
Федотов не с той ноги встал? Ахинею какую-то сказал
Назовите тогда Дзюба Чемпионат России. С какого перепугу Дзюба должен покупать что-то? А наезд про офсайд со спины полностью обоснован. Я не поклонник Дзюбы, но в чем он не прав?
Может быть, пока линии кривые, их вообще не надо чертить? Есть судья с флажком, пусть работает
А что, так можно что ли?
А ещё что за свой счёт сделать? Раз уж ввели, потрудитесь обеспечить.
