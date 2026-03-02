Экс-судья Федотов о словах Дзюбы: «Нормальный ВАР? Пускай он купит камер 8-10, возит их с собой, будут хорошие линии. Он готов заплатить сколько-то миллионов рублей?»

Экс-судья Федотов о словах Дзюбы про ВАР: пускай купит камеры и возит их с собой.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на критику Артема Дзюбы в адрес ВАР.

Гол форварда «Акрона » в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом » (0:2) отменили после вмешательства видеоассистентов.

После игры Артем сказал : «Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный ВАР».

– Как же сделать этот самый нормальный ВАР?

– Я же говорю, нужны дополнительные камеры. Нормальный ВАР? Пускай Дзюба купит камеры, возит их с собой, устанавливает на стадионах, где он играет, и будут хорошие линии. Пожалуйста, ради бога. Он готов заплатить сколько-то миллионов рублей за камеры? А ведь нужны не одна камера, не две. Камера статична, у нее есть свои углы обзора.

– По сути, их надо по часовой стрелке расставить, чтоб уж наверняка.

– Правильно. На окончание угла обзора одной камеры надо ставить другую. А еще же камера «гол-не гол». Пускай Дзюба покупает камер 8-10, приезжает пораньше на стадион и отдает их «Матч ТВ », «Матч Премьер», они ему поставят камеры, его специальные, потом игра закончится, он их заберет.

Пускай привозит. Покажет лицензию, документы, что они готовы к работе, подходят. Я буду только рад, что он покажет и докажет, что у судей двойка по геометрии, что они чертить нифига не умеют.

Пораньше пускай приезжает. Не за полтора часа ходить чаек с кофе попивать, по травке босичком ходить и смотреть, какой там газончик, а часов в 10 утра приехал, привез камеры, показал, где их поставить, рассказал, где он будет там ходить. Потом игра закончилась – не бежать пивко попивать, пиццу кушать, а собрать все камеры, сумку упаковать, чтобы они не разбились и не поцарапались, оплатить багаж и полететь дальше, – сказал Федотов.

«Мечты сбываются». Еще скандал после рестарта – Дзюбе нарисовали офсайд со спины 🤯