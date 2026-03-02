  • Спортс
  Зобнин о судействе в РПЛ: «Хотелось бы, чтобы обсуждали игру команд, а не судей. Но там не дураки работают, все видят»
9

Зобнин о судействе в РПЛ: «Хотелось бы, чтобы обсуждали игру команд, а не судей. Но там не дураки работают, все видят»

Зобнин об РПЛ: хочется, чтобы обсуждали игру команд, а не судей.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин хочет, чтобы люди чаще обсуждали игру команд, а не судейство.

В понедельник «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в матче 19‑го тура Мир РПЛ. Игра должна была состояться в воскресенье, но была перенесена из-за режима беспилотной опасности в Сочи.

– Как перенос скажется на матче с «Динамо»?

– Мы больше полутора месяцев находились на сборах, сразу прилетели сюда. Хорошо, что выиграли и добились результата. Да, будет на день меньше, но что с этим делать.

– Нет опасения, что во второй части сезона будут обсуждать судейские ошибки?

– Хотелось бы, чтобы обсуждали игру команд, а не судей. Но люди там работают, все видят, они не дураки.

– На что «Спартак» претендует весной?

– Мы идем от игры к игре. Сегодня выиграли, следующая очень важная игра, дерби. Матчи еще есть, пока не смотрим в турнирную таблицу, – сказал Зобнин.

Карседо о судействе в России: «ВАР слишком много вмешивается – из-за этого страдает темп игры. Буланов провел достаточно хорошую работу в матче с «Сочи»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пенальти в конце смех, конечно
Зоба сегодня был хорош, голоден и неуступчив, понравился
Конечно видят, даже сильно догадываюсь кто им помогает так"увидеть". Вот сегодня в концовке пендель отлично углядели, глазастые наши.
Ответ mim81
Конечно видят, даже сильно догадываюсь кто им помогает так"увидеть". Вот сегодня в концовке пендель отлично углядели, глазастые наши.
И при этом стопудрвый пенальти на Солари в первом тайме "не углядели"
Уже первый тур после возобновления чемпионата показал обратное.
Надо проводить чемпионаты между командами ВАР, а игрокам смотреть мониторы и рисовать линии. Или проводить первенства по ВАР - кто сильнее сломает игру и придумает самый дикое нарушение
Рекомендуем