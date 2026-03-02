Зобнин о судействе в РПЛ: «Хотелось бы, чтобы обсуждали игру команд, а не судей. Но там не дураки работают, все видят»
Капитан «Спартака» Роман Зобнин хочет, чтобы люди чаще обсуждали игру команд, а не судейство.
В понедельник «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в матче 19‑го тура Мир РПЛ. Игра должна была состояться в воскресенье, но была перенесена из-за режима беспилотной опасности в Сочи.
– Как перенос скажется на матче с «Динамо»?
– Мы больше полутора месяцев находились на сборах, сразу прилетели сюда. Хорошо, что выиграли и добились результата. Да, будет на день меньше, но что с этим делать.
– Нет опасения, что во второй части сезона будут обсуждать судейские ошибки?
– Хотелось бы, чтобы обсуждали игру команд, а не судей. Но люди там работают, все видят, они не дураки.
– На что «Спартак» претендует весной?
– Мы идем от игры к игре. Сегодня выиграли, следующая очень важная игра, дерби. Матчи еще есть, пока не смотрим в турнирную таблицу, – сказал Зобнин.
