Росеньор о словах Слота про стандарты в АПЛ: «Фанатам «Челси» и «Арсенала» было все равно, как выглядели голы, главное – побеждать. В этом прелесть футбола – можно забивать по-разному»

Росеньор о стандартах: прелесть футбола в том, что можно забивать по-разному.

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор отреагировал на слова Арне Слота о голах со стандартов в АПЛ .

Ранее тренер «Ливерпуля » заявил , что не получает удовольствия от матчей Премьер-лиги из-за того, что клубы слишком полагаются на стандартные положения.

«Думаю, в этом и есть прелесть футбола – можно забивать по-разному. Для меня нет правильного или неправильного способа игры. Я уверен, что, когда мы вчера забили с углового, нашим болельщикам было все равно, как выглядел гол. Я уверен, что болельщикам «Арсенала» тоже было все равно, как выглядели голы их команды. Главное в игре – побеждать.

По поводу угловых я бы сказал, что в конце сезона необходимо проанализировать, как команды влияют на вратарей и как они держатся в обороне. Мне кажется, это дает несправедливое преимущество определенным командам», – сказал Росеньор.