  Росеньор о словах Слота про стандарты в АПЛ: «Фанатам «Челси» и «Арсенала» было все равно, как выглядели голы, главное – побеждать. В этом прелесть футбола – можно забивать по-разному»
Росеньор о словах Слота про стандарты в АПЛ: «Фанатам «Челси» и «Арсенала» было все равно, как выглядели голы, главное – побеждать. В этом прелесть футбола – можно забивать по-разному»

Росеньор о стандартах: прелесть футбола в том, что можно забивать по-разному.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор отреагировал на слова Арне Слота о голах со стандартов в АПЛ.

Ранее тренер «Ливерпуля» заявил, что не получает удовольствия от матчей Премьер-лиги из-за того, что клубы слишком полагаются на стандартные положения.

«Думаю, в этом и есть прелесть футбола – можно забивать по-разному. Для меня нет правильного или неправильного способа игры. Я уверен, что, когда мы вчера забили с углового, нашим болельщикам было все равно, как выглядел гол. Я уверен, что болельщикам «Арсенала» тоже было все равно, как выглядели голы их команды. Главное в игре – побеждать.

По поводу угловых я бы сказал, что в конце сезона необходимо проанализировать, как команды влияют на вратарей и как они держатся в обороне. Мне кажется, это дает несправедливое преимущество определенным командам», – сказал Росеньор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Ливерпуль буквально второй идёт по годам с угловых. Куда он отстал? Получается ему не нравится игра собственной команды.
Главное, что он не один, кому не нравится игра его команды
Самая главная радость болел Челси, это когда команла не пропускает и не получает красные карточки
Росеньор нормальный мужик.
Посмотрим, как скоро боули-бол сломает его
Никто специально не играет на угловой. Речь идет о том как максимально эффективно воспользоваться шансом. Слот отстал в этом плане,
Причем тут отстал или не отстал, он сказал, что это тренд сезона в АПЛ и подстраиваться нужно, но лично ему это не нравится
Рекомендуем