Фарке о свисте фанатов «Лидса» из-за паузы на питание в Рамадан: «Неприемлемо, если это неуважение. Но фанаты могли подумать, что Гвардиола позвал игроков для инструкций»

Фарке о свисте из-за паузы на питание: если дело в неуважении, оно неприемлемо.

Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке высказался о свисте домашних болельщиков во время матча 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити » (0:1).

По ходу первого тайма судья Питер Бэнкс приостановил игру , чтобы футболисты, соблюдающие пост в Рамадан, перекусили.

«Если это было проявлением неуважения из-за перерыва, то да, мы должны извлечь из этого урок. Я не уверен, что все были в курсе – говорилось о том, что Пеп Гвардиола привлек игроков, чтобы проинструктировать их – я думаю, болельщики подумали, что дело именно в этом.

Я не думаю, что свист был связан с этим [Рамаданом]. Если некоторые люди отреагировали на это, то это неприемлемо. Нет лучшего места, чем раздевалка, где представлены разные религии и национальности. Если люди делали это из неуважения, то это неприемлемо», – сказал Фарке.

