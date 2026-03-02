Фарке о свисте фанатов «Лидса» из-за паузы на питание в Рамадан: «Неприемлемо, если это неуважение. Но фанаты могли подумать, что Гвардиола позвал игроков для инструкций»
Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке высказался о свисте домашних болельщиков во время матча 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:1).
По ходу первого тайма судья Питер Бэнкс приостановил игру, чтобы футболисты, соблюдающие пост в Рамадан, перекусили.
«Если это было проявлением неуважения из-за перерыва, то да, мы должны извлечь из этого урок. Я не уверен, что все были в курсе – говорилось о том, что Пеп Гвардиола привлек игроков, чтобы проинструктировать их – я думаю, болельщики подумали, что дело именно в этом.
Я не думаю, что свист был связан с этим [Рамаданом]. Если некоторые люди отреагировали на это, то это неприемлемо. Нет лучшего места, чем раздевалка, где представлены разные религии и национальности. Если люди делали это из неуважения, то это неприемлемо», – сказал Фарке.
