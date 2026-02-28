🤯 Адская перестрелка с «Брентфордом» закончилась трагедией для «Бернли»: вернулись с 0:3 и могли повести, но гол отменили

Сегодня в английском футболе день скорби по нервам фанатов «Бернли».

Домашний матч с «Брентфордом» cкладывался ужасно: гости громили «Бернли» уже к 34-й минуте. Интригу спас автогол Майкла Кайоде аккурат перед перерывом.

«Бернли» справились с задачей минимум уже к 60-й минуте. Счет 3:3. Позже хозяева забили снова, но гол отменили.

А вот гости снова вышли вперед в компенсированное время.

Но «Бернли» снова сравнял! Только гол снова отменили…

Но как после такого не разлюбить футбол?