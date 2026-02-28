  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о 5:2 с «Вест Хэмом»: «Ливерпуль» не заслуживал вести 3:0 к перерыву. Часто бывало наоборот, но не сегодня. Нас трудно обыграть, мы прогрессируем»
10

Слот о 5:2 с «Вест Хэмом»: «Ливерпуль» не заслуживал вести 3:0 к перерыву. Часто бывало наоборот, но не сегодня. Нас трудно обыграть, мы прогрессируем»

Слот о 5:2 с «Вест Хэмом»: «Ливерпуль» не заслуживал вести 3:0 к перерыву.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Вест Хэмом» (5:2) в 28-м туре АПЛ

«Главное, что мы забили три гола после стандартных положений, а можно сказать, что и четыре, потому что мяч Коди (Гакпо – Спортс’‘) тоже был забит после розыгрыша стандарта, пусть и чуть позже. Это может существенно повлиять на игру.

Не думаю, что счет 3:0 к перерыву полностью отражал происходящее на поле. Часто бывало наоборот – мы заслуживали гораздо большего, но не получали результат из-за пропущенного со стандарта. Сегодня мы, пожалуй, не заслуживали 3:0 к перерыву. То, что мы вели в счете, – это нормально, но три мяча – это приятно».

О том, что сегодня команда забила быстро

«Это правда. В предыдущих играх у нас тоже было много стандартов, но долгое время мы не могли реализовать их. При этом моменты были. Мы всегда знали, что все вернется на свои места. Сейчас именно это и происходит. Мы по-прежнему создаем моменты, но теперь их реализуем. И сразу все выглядит намного лучше. По игре это был хороший матч, но не лучший в сезоне. Однако стандарты могут иметь огромное значение».

О том, почему команда не чувствовала себя спокойно во втором тайме при счете 3:0

«Когда соперник забивает, счет становится 3:1 – это, конечно, влияет – уже нет полного ощущения комфорта. Игроки, болельщики, тренер – у всех есть опыт этого сезона, когда мы упускали преимущество. Это не помогает сохранять спокойствие. Но после их гола у соперника не было большого количества опасных моментов. Мы были ближе к 4:1 – Коди Гакпо мог забить после дальнего вбрасывания Джо Гомеса, но момент не реализовали. В целом мы не находились под серьезным давлением.

Хотя никогда не знаешь – в этом сезоне уже бывало, что даже контролируя игру, мы все равно пропускали. Сегодня этого не случилось в ключевые моменты. При счете 4:1 пропустить неприятно, но это не так критично, как при 1:0 или разнице в два мяча.

Мне никогда не нравится пропускать, но если уж пропускаешь… В одном из эпизодов у нас практически 11 игроков были в штрафной – это нормально, потому что был стандарт. В другом – десять игроков находились в районе штрафной площади. Именно так и нужно играть.

Иногда мяч может отскочить в пользу соперника, но если ты постоянно так действуешь, обычно много не пропускаешь. Это серьезный прогресс команды. Мы знаем, что у нас есть качество, чтобы забивать – как с игры, так и сейчас со стандартов», – сказал Слот в интервью Sky Sports.

«Когда у тебя серия из поражений, каждое новое поражение сильно отбрасывает назад – надеюсь, я правильно объясняюсь по-английски. Сейчас нас очень трудно обыграть уже довольно долго. По-моему, это 21 матч и всего два поражения, причем оба в дополнительное время. Мы прогрессируем – это очевидно. И по игре, и особенно при стандартах. Поэтому и результаты становятся лучше», – сказал Слот в интервью BBC

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме30847 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: NBC Sports
logoЛиверпуль
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Адекватный тренер, признающий ошибки и дающий реалистичную оценку работы команды, как по мне.
Аргумент "ну не Клопп" слышать странно. Клопп - один из лучших тренеров современности. Следующий статистически должен был быть слабее него. И, кажется, сейчас есть перспектива закончить сезон неплохо.
В конце концов, есть соседи по таблице, показывающие пагубность эффекта "результаты не нравятся - меняем тренера".
Ответ Владимир Мотин
Адекватный тренер, признающий ошибки и дающий реалистичную оценку работы команды, как по мне. Аргумент "ну не Клопп" слышать странно. Клопп - один из лучших тренеров современности. Следующий статистически должен был быть слабее него. И, кажется, сейчас есть перспектива закончить сезон неплохо. В конце концов, есть соседи по таблице, показывающие пагубность эффекта "результаты не нравятся - меняем тренера".
Про том многие забывают что у Клоппа были тоже слабые сезоны, в ЛЕ попадали при нем вообще то
Ответ mr Gadisov
Про том многие забывают что у Клоппа были тоже слабые сезоны, в ЛЕ попадали при нем вообще то
Один раз ?
В этом сезоне две цели: основная и доп

основная: попасть в ЛЧ

доп: выиграть кубок (в идеале ЛЧ)

со след сезона если все будет хорошо, а в Ливерпуле так должно быть, то:

наконец то, придут в порядок правые защи;

стабилизируется позиция центральных, Конате вроде в себя начал приходить, да и новые придут

Керкез уже окончательно усвоился, а его будет подменять грек

Думаю придет опорник (надеюсь, что Уортон)

Вирц окончательно адаптируется

Решат проблему с правым флангом (мечта, чтобы взяли Олисе еще со времен Пэлас)

вернется Исак

купят кого то для конкуренции с Гакпо, чтобы тот ожил или Нгумоа окрепнет и будет намного чаще играть

Все отдохнут от сложного сезона, перезагрузятся, проведут отличные сборы и в новый бой с новыми силами и на стадионе будет чаще слашаться песня

А-а-арне Слот ла-ла-ла-ла-ла
К Слоту уже почему-то у болельщиков сложилось какое-то раздражительное отношение. За плохие сезоны Клоппа прощали и верили в успех. Харизма немца просто не позволяла даже подумать об отставке. Слот держит удар. Пока. Проблем с травмами очень много. Но все будет решаться в конце сезона. Как будто бы Алонсо ждёт лета, чтобы возглавить клуб. Было бы здорово взять ЛЧ и зацепиться за 3-4 место в АПЛ. Задача невероятно сложная и похоже, что будет только борьба за место в ЛЧ на следующий сезон. Но как раз 26/27 должен быть намного успешнее для Ливерпуля. YNWA!!!
Ответ thesuperdrum
К Слоту уже почему-то у болельщиков сложилось какое-то раздражительное отношение. За плохие сезоны Клоппа прощали и верили в успех. Харизма немца просто не позволяла даже подумать об отставке. Слот держит удар. Пока. Проблем с травмами очень много. Но все будет решаться в конце сезона. Как будто бы Алонсо ждёт лета, чтобы возглавить клуб. Было бы здорово взять ЛЧ и зацепиться за 3-4 место в АПЛ. Задача невероятно сложная и похоже, что будет только борьба за место в ЛЧ на следующий сезон. Но как раз 26/27 должен быть намного успешнее для Ливерпуля. YNWA!!!
Поверь, находилось много чудиков, которые гнали Клоппа, очень много
Ответ thesuperdrum
К Слоту уже почему-то у болельщиков сложилось какое-то раздражительное отношение. За плохие сезоны Клоппа прощали и верили в успех. Харизма немца просто не позволяла даже подумать об отставке. Слот держит удар. Пока. Проблем с травмами очень много. Но все будет решаться в конце сезона. Как будто бы Алонсо ждёт лета, чтобы возглавить клуб. Было бы здорово взять ЛЧ и зацепиться за 3-4 место в АПЛ. Задача невероятно сложная и похоже, что будет только борьба за место в ЛЧ на следующий сезон. Но как раз 26/27 должен быть намного успешнее для Ливерпуля. YNWA!!!
#InSlotWeTrust
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» забил 5+ голов в матче АПЛ впервые с апреля 2025 года
28 февраля, 17:52
«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 последних матчей, единственное поражение – от «Ман Сити»
28 февраля, 17:08
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» или «Ньюкасл»? Угадайте победителей матчей нового тура АПЛ в Пикере. Первые матчи – уже сегодня
3 минуты назадТесты и игры
Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» против «Атлетико», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Атлетиком» в среду
3 минуты назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» в гостях у «Комо», «Лацио» сыграет с «Аталантой» в среду
35 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вулвс», в среду «Арсенал» сыграет с «Брайтоном», «Ман Сити» – с «Ноттингемом»
сегодня, 04:39
Большинству игроков «Тоттенхэма» снизят зарплату на 50% в случае вылета из АПЛ (The Athletic)
сегодня, 04:23
«Спартак» победил в 1-м матче Карседо, «Реал» опять проиграл, Иран выступит на ЧМ-2026, 7 шайб СКА, Ришо может поставить программу Трусовой, проблемы «Астон Мартин» и другие новости
сегодня, 04:10
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «Зенит» в гостях у «Балтики», «Локомотив» сыграет с «Арсеналом» в четверг
сегодня, 04:00
Играл и в «Арсенале», и в «Интере» – кто, кроме Мхитаряна? Вспомните футболиста
сегодня, 03:50Тесты и игры
Лещенко о Гусеве в пальто: «Все тренеры должны одеваться, как Ролан. Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично»
сегодня, 02:37
Маркиньос о проплешинах на газоне в Сочи: «Немного необычное поле, но «Спартак» не может его выбирать»
сегодня, 01:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» против «Атлетико», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Атлетиком» в среду
3 минуты назад
Кубок Англии. «Бристоль Сити» в гостях у «Порт Вейл»
15 минут назад
Осинькин о 2:3 от «Спартака»: «По такой игре «Сочи» должен был удержать этот матч. Дали им слишком много свободы»
20 минут назад
«Когда арбитр смотрит видеоповтор и все равно допускает ошибку, возникают вопросы о компетентности». Григорян о судьях РПЛ
48 минут назад
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
сегодня, 04:59
«Балтика» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 04:49
Форвард «Пари НН» Олусегун: «Влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу. Есть желание получить российское гражданство»
сегодня, 03:45
Точилин о судействе в РПЛ: «Проблемы не решаются. У каждого арбитра свой подход и понимание правил»
сегодня, 03:30
Александр Ерохин: «Готов бороться за место в основе. Все игроки важны и хотят помочь «Зениту» выйти на первое место»
сегодня, 03:17
Тренер «Спортинга» о таблице клубного ТВ «Бенфики» «без судейских ошибок»: «Важна только та, где «Порту» занимает первое место»
сегодня, 02:58
Рекомендуем