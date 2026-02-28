Слот о 5:2 с «Вест Хэмом»: «Ливерпуль» не заслуживал вести 3:0 к перерыву. Часто бывало наоборот, но не сегодня. Нас трудно обыграть, мы прогрессируем»

Слот о 5:2 с «Вест Хэмом»: «Ливерпуль» не заслуживал вести 3:0 к перерыву.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о победе над «Вест Хэмом » (5:2) в 28-м туре АПЛ .

«Главное, что мы забили три гола после стандартных положений, а можно сказать, что и четыре, потому что мяч Коди (Гакпо – Спортс’‘) тоже был забит после розыгрыша стандарта, пусть и чуть позже. Это может существенно повлиять на игру.

Не думаю, что счет 3:0 к перерыву полностью отражал происходящее на поле. Часто бывало наоборот – мы заслуживали гораздо большего, но не получали результат из-за пропущенного со стандарта. Сегодня мы, пожалуй, не заслуживали 3:0 к перерыву. То, что мы вели в счете, – это нормально, но три мяча – это приятно».

О том, что сегодня команда забила быстро

«Это правда. В предыдущих играх у нас тоже было много стандартов, но долгое время мы не могли реализовать их. При этом моменты были. Мы всегда знали, что все вернется на свои места. Сейчас именно это и происходит. Мы по-прежнему создаем моменты, но теперь их реализуем. И сразу все выглядит намного лучше. По игре это был хороший матч, но не лучший в сезоне. Однако стандарты могут иметь огромное значение».

О том, почему команда не чувствовала себя спокойно во втором тайме при счете 3:0

«Когда соперник забивает, счет становится 3:1 – это, конечно, влияет – уже нет полного ощущения комфорта. Игроки, болельщики, тренер – у всех есть опыт этого сезона, когда мы упускали преимущество. Это не помогает сохранять спокойствие. Но после их гола у соперника не было большого количества опасных моментов. Мы были ближе к 4:1 – Коди Гакпо мог забить после дальнего вбрасывания Джо Гомеса, но момент не реализовали. В целом мы не находились под серьезным давлением.

Хотя никогда не знаешь – в этом сезоне уже бывало, что даже контролируя игру, мы все равно пропускали. Сегодня этого не случилось в ключевые моменты. При счете 4:1 пропустить неприятно, но это не так критично, как при 1:0 или разнице в два мяча.

Мне никогда не нравится пропускать, но если уж пропускаешь… В одном из эпизодов у нас практически 11 игроков были в штрафной – это нормально, потому что был стандарт. В другом – десять игроков находились в районе штрафной площади. Именно так и нужно играть.

Иногда мяч может отскочить в пользу соперника, но если ты постоянно так действуешь, обычно много не пропускаешь. Это серьезный прогресс команды. Мы знаем, что у нас есть качество, чтобы забивать – как с игры, так и сейчас со стандартов», – сказал Слот в интервью Sky Sports.

«Когда у тебя серия из поражений, каждое новое поражение сильно отбрасывает назад – надеюсь, я правильно объясняюсь по-английски. Сейчас нас очень трудно обыграть уже довольно долго. По-моему, это 21 матч и всего два поражения, причем оба в дополнительное время. Мы прогрессируем – это очевидно. И по игре, и особенно при стандартах. Поэтому и результаты становятся лучше», – сказал Слот в интервью BBC