  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч «Лидс» – «Сити» остановили, чтобы игроки, соблюдающие пост в Рамадан, перекусили. Фанаты хозяев свистели
121

Матч «Лидс» – «Сити» остановили, чтобы игроки, соблюдающие пост в Рамадан, перекусили. Фанаты хозяев свистели

Матч АПЛ приостанавливали, чтобы игроки, соблюдающие пост в Рамадан, перекусили.

Судья Питер Бэнкс приостанавливал матч АПЛ «Лидс» – «Манчестер Сити».

Пауза была по ходу первого тайма на «Элланд Роуд», чтобы игроки, соблюдающие пост в Рамадан, перекусили.

При этом фанаты «Лидса» свистели во время паузы.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31351 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
Источник: City Xtra
logoМанчестер Сити
религия
logoЛидс
logoпремьер-лига Англия
болельщики
Питер Бэнкс
Элланд Роуд
121 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Фанаты хозяев свистели - ребята, просрали вы страны, отдали мигрантам, теперь хоть обсвиститесь
Ответ Ебздрогыч
Фанаты хозяев свистели - ребята, просрали вы страны, отдали мигрантам, теперь хоть обсвиститесь
Так свистели индусы)))
Ответ Андрэ Ревенко
Так свистели индусы)))
ха-ха-ха))
Это какой то сюр. Каждый день читаю новости и просто ахреневаю что происходит.
Ответ Александр Саввин
Это какой то сюр. Каждый день читаю новости и просто ахреневаю что происходит.
Комментарий скрыт
Ответ Александр Саввин
Это какой то сюр. Каждый день читаю новости и просто ахреневаю что происходит.
Терпи,а потом бухни и забудь
Вопрос, из чистого любопытства: почему надо перекусывать во время матча? Почему не до, не в перерыве и не после? 45 минут что-то решают?
Ответ Knife707
Вопрос, из чистого любопытства: почему надо перекусывать во время матча? Почему не до, не в перерыве и не после? 45 минут что-то решают?
Вот кто минусы ставит-объясните, я же нормально поинтересовался
Ответ Knife707
Вопрос, из чистого любопытства: почему надо перекусывать во время матча? Почему не до, не в перерыве и не после? 45 минут что-то решают?
Комментарий скрыт
Я в шоке, самая богатая лига мира. Останавливаются трансляции, рекламы и тд.
Чтобы люди пожрали, что, вообще-то, как проф игроки, они должны делать по контракту
Ответ Очки Дани Алвеса
Я в шоке, самая богатая лига мира. Останавливаются трансляции, рекламы и тд. Чтобы люди пожрали, что, вообще-то, как проф игроки, они должны делать по контракту
Да какая там остановка водички все попили и дальше играть , валяются игроки дольше
Ответ Очки Дани Алвеса
Я в шоке, самая богатая лига мира. Останавливаются трансляции, рекламы и тд. Чтобы люди пожрали, что, вообще-то, как проф игроки, они должны делать по контракту
Реклама как раз добавляется
Дальше будет так-идет матч, вдруг один игрок остановился, достал коврик и сел молиться в ту сторону, которая ему кажется востоком. Все остальные ждут пока он закончит.
Ответ Stokes10
Дальше будет так-идет матч, вдруг один игрок остановился, достал коврик и сел молиться в ту сторону, которая ему кажется востоком. Все остальные ждут пока он закончит.
Нет. Все присоединятся.
Ответ Olly_Da
Нет. Все присоединятся.
Это еще чуть позже, следующая итерация. Там уже все 22 будут в штанах бегать по полю
Зато не будет никаких женских судей и вообще баб на мужском футболе)
А Аллах вообще разрешает по полю в трусах бегать на потеху неверным?
Новая реклама сникерса
Не тормози-халялесни!
Видно очередная спираль развития такая , после века с НТП, век деградации наступил
Ответ obidnyi
Видно очередная спираль развития такая , после века с НТП, век деградации наступил
Это не спираль, это пике.
По мне так заварили мудизм на ровном месте. Раз уж так важны чувства и здоровье мусульман, ну ставьте игры так, чтоб заход солнца в Рамадан на них не попадал (или попадал на перерыв).
А так это просто неуважение в обратную сторону - остальные игроки, десятки тысяч людей на трибунах и миллионы у экранов ждут, пока несколько человек похавают.
Ответ Proline
По мне так заварили мудизм на ровном месте. Раз уж так важны чувства и здоровье мусульман, ну ставьте игры так, чтоб заход солнца в Рамадан на них не попадал (или попадал на перерыв). А так это просто неуважение в обратную сторону - остальные игроки, десятки тысяч людей на трибунах и миллионы у экранов ждут, пока несколько человек похавают.
По-моему, выход только один, если чел соблюдает религиозные требования и они идут вразрез с его обязательствами по клубу - просто не ставьте этих футболистов на матчи в такое время.
И всё, просто их не ставить,, и пусть так себе соблюдают, что хотят
Этого мало: нужно ввести обязательные перерывы на намаз.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Холанд получил травму на тренировке. Форвард «Сити» не сыграет с «Лидсом»
28 февраля, 16:39
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
19 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
33 минуты назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
36 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
сегодня, 11:32
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
4 минуты назад
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
7 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
27 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
46 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
48 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
Рекомендуем