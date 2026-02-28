Матч «Лидс» – «Сити» остановили, чтобы игроки, соблюдающие пост в Рамадан, перекусили. Фанаты хозяев свистели
Матч АПЛ приостанавливали, чтобы игроки, соблюдающие пост в Рамадан, перекусили.
Судья Питер Бэнкс приостанавливал матч АПЛ «Лидс» – «Манчестер Сити».
Пауза была по ходу первого тайма на «Элланд Роуд», чтобы игроки, соблюдающие пост в Рамадан, перекусили.
При этом фанаты «Лидса» свистели во время паузы.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
121 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Чтобы люди пожрали, что, вообще-то, как проф игроки, они должны делать по контракту
Зато не будет никаких женских судей и вообще баб на мужском футболе)
Не тормози-халялесни!
А так это просто неуважение в обратную сторону - остальные игроки, десятки тысяч людей на трибунах и миллионы у экранов ждут, пока несколько человек похавают.
И всё, просто их не ставить,, и пусть так себе соблюдают, что хотят