Матч окончен
«Лидс» проиграл «Манчестер Сити» – 0:1. Семеньо забил победный гол
«Манчестер Сити» выиграл у «Лидса».
«Манчестер Сити» в гостях победил «Лидс» (1:0) в 28-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
В добавленное к первому тайму время счет открыл вингер гостей Антуан Семеньо. Больше голов команды не забили.
«Ман Сити» до двух очков сократил отставание от «Арсенала».
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Из плюсов, даже Доку вернулся. То есть фулл состав доступен. Из минусов - календарь. Скоро предстоит бешеная неделя из 3 гостевых матчей в трех разных турнирах. Еще и Реал этот опять достался..
Ну, давай Пеп. Возможно, последняя твоя весна. Выдай нам очередной вин стрик!
Канал от фаната Сити. Поддержите!!!
Эх Артета, спасибо за интригу)