18

«Лидс» проиграл «Манчестер Сити» – 0:1. Семеньо забил победный гол

«Манчестер Сити» выиграл у «Лидса».

«Манчестер Сити» в гостях победил «Лидс» (1:0) в 28-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

В добавленное к первому тайму время счет открыл вингер гостей Антуан Семеньо. Больше голов команды не забили.

«Ман Сити» до двух очков сократил отставание от «Арсенала».

Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
28 февраля 17:30, Элланд Роуд
Логотип домашней команды
Лидс
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
Фарке
90’
+7’
90’
+2’
Савиньо
90’
+2’
Аит-Нури
88’
Шерки   Аке
Родон   Бийол
87’
Джастин   Пиру
87’
85’
Доннарумма
Богл   Джеймс
76’
Груев   Ньонто
75’
70’
О`Райли   Рейндерс
68’
Мармуш   Савиньо
Ааронсон   Нмеча
65’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Семеньо
Лидс
Дарлоу, Гудмундссон, Богл, Стрейк, Родон, Джастин, Ааронсон, Груев, Ампаду, Штах, Калверт-Льюин
Запасные: Лукас Перри, Джеймс, Пиру, Танака, Лонгстафф, Борнаув, Ньонто, Нмеча, Бийол
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Шерки, Мармуш, Семеньо
Запасные: Хусанов, Стоунз, Нико Гонсалес, Рейндерс, Савиньо, Доку, Траффорд, Аке, Фоден
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31339 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛидс
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
онлайны
logoАнтуан Семеньо
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Последняя недельная пауза перед матчем была. Дальше начинается настоящий фарш из бесконечных игр каждые 3-4 дня. Но, конечно же, до момента, пока команда не вылетит из ЛЧ /КА.
Из плюсов, даже Доку вернулся. То есть фулл состав доступен. Из минусов - календарь. Скоро предстоит бешеная неделя из 3 гостевых матчей в трех разных турнирах. Еще и Реал этот опять достался..
Ну, давай Пеп. Возможно, последняя твоя весна. Выдай нам очередной вин стрик!
Ответ Олег Лисицын
Последняя недельная пауза перед матчем была. Дальше начинается настоящий фарш из бесконечных игр каждые 3-4 дня. Но, конечно же, до момента, пока команда не вылетит из ЛЧ /КА. Из плюсов, даже Доку вернулся. То есть фулл состав доступен. Из минусов - календарь. Скоро предстоит бешеная неделя из 3 гостевых матчей в трех разных турнирах. Еще и Реал этот опять достался.. Ну, давай Пеп. Возможно, последняя твоя весна. Выдай нам очередной вин стрик!
Ньюкасл это скорее пауза, уверен что Пеп выкатит глубокий резерв в КА.
За Манчестер Сити 👏👏👏
Что зе гений Шерки
Максимум давления на доминаторов
Ответ zzzeeerrrooo
Максимум давления на доминаторов
Надеемся на Челси😁
Лидс как всегда, свои моменты не реализовал — и в конце концов их наказали.
https://youtube.com/@vokrugcity?si=UgWMKu52Q_KyKOH9
Канал от фаната Сити. Поддержите!!!
Почему так мало комментов?
Ответ Yertan Mertanov
Почему так мало комментов?
Комментарий скрыт
Ответ igorkruglov
Комментарий скрыт
На ветке Ливера и то меньше 🤣
В апреле личка с Арсеналом, похоже будет чемпионский матч..
Эх Артета, спасибо за интригу)
За Манчестер Сити 👏
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
22 минуты назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
25 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
53 минуты назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
8 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
16 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
35 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
37 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем