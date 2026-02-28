«Лидс» проиграл «Манчестер Сити» – 0:1. Семеньо забил победный гол

«Манчестер Сити» выиграл у «Лидса».

«Манчестер Сити » в гостях победил «Лидс » (1:0) в 28-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

В добавленное к первому тайму время счет открыл вингер гостей Антуан Семеньо . Больше голов команды не забили.

«Ман Сити» до двух очков сократил отставание от «Арсенала».

