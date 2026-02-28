15

Ямаль – первый игрок в XXI веке, забивший 27 голов в топ-5 лиг до 19-летия

Вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю покорилось уникальное достижение.

Ямаль стал первым игроком в XXI веке, забившим 27 голов в топ-5 лиг до достижения 19-летнего возраста. Ламин сделал хет-трик в игре против «Вильярреала» (4:1). 

У Ямаля теперь 27 голов в 95 матчах Ла Лиги.

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
рекорды
logoВильярреал
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
так у него других забот нет. с расизмом же бороться не надо
Ну парень - гений, сейчас главное всё это приумножить и довести до совершенства, а ещё провести длинную карьеру без травм и надеюсь всё это за Барселону и станет легендой клуба, как один из немногих, все знают эти фамилии)
То ли ещё будет . Здоровья парню .
Как же не хочется сглазить,чистейший бриллиант в лице Ламина ! Такой талант надо оберегать,здоровью только хочется пожелать ☝🏼 этот парень великолепен
Талантище...
Главное чтоб не зазвездился!
Как хорош был сегодня...
Да, и самое интересное: никто его приматом не называет 😃😃
