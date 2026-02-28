Ямаль – первый игрок в XXI веке, забивший 27 голов в топ-5 лиг до 19-летия

Вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю покорилось уникальное достижение.

Ямаль стал первым игроком в XXI веке, забившим 27 голов в топ-5 лиг до достижения 19-летнего возраста. Ламин сделал хет-трик в игре против «Вильярреала» (4:1).

У Ямаля теперь 27 голов в 95 матчах Ла Лиги .