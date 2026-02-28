Ямаль – первый игрок в XXI веке, забивший 27 голов в топ-5 лиг до 19-летия
Вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю покорилось уникальное достижение.
Ямаль стал первым игроком в XXI веке, забившим 27 голов в топ-5 лиг до достижения 19-летнего возраста. Ламин сделал хет-трик в игре против «Вильярреала» (4:1).
У Ямаля теперь 27 голов в 95 матчах Ла Лиги.
Главное чтоб не зазвездился!
Как хорош был сегодня...
Да, и самое интересное: никто его приматом не называет 😃😃