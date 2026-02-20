Кэррик о критике экспертов: «Меня это совершенно не беспокоит. Ни капли»

Кэррик о критике экспертов: меня это совершенно не беспокоит.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал отношение к критике со стороны бывших футболистов, которые после завершения карьеры работают экспертами и регулярно оценивают игру команд и отдельных игроков.

«Меня это совершенно не беспокоит – правда, ни капли. Я точно не собираюсь портить отношения с кем-то из-за подобных вещей. Во многом все упирается во взаимное уважение: его нужно и отдавать, и принимать.

Для молодых игроков это отдельный вызов, и наша задача – помогать им и защищать их. Сейчас совершенно другой мир по сравнению с тем временем, когда начинал я, но мы стараемся поддерживать ребят и заботиться о них», – сказал Кэррик.