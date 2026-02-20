Егор Сорокин: «Топ-3 клубов РПЛ способны претендовать на плей-офф ЛЧ. Набрать 10-12 очков реально»

Сорокин: топ-3 клубов РПЛ способны претендовать на плей-офф ЛЧ.

Экс-защитник «Краснодара » и «Кайрата » Егор Сорокин , выступающий за китайский «Чэнду Жунчэн », высоко оценил шансы российских команд в Лиге чемпионов.

– С «Брюгге» вы играли в Астане в ноябре. Загадка, как бы выкручивались наши клубы.

– Ровно этот вопрос мы обсуждали с Мартыновичем. Заканчиваешь в декабре – а 15 января уже ЛЧ. Это что, отпуск до нового года и готовиться две недели? А ведь у российских клубов же по-любому стояла бы задача выйти в плей-офф.

– Ты это серьезно?

– Топ-3 команд РПЛ способны претендовать на выход из группы. Для этого нужно сколько набрать очков? Двенадцать? Десять? Это более чем реально. Да, с топ-клубами слишком тяжело – но с остальными российские клубы должны цеплять хотя бы ничью. Например, с «Пафосом» дома спокойно бы три очка забрали, – сказал Сорокин.