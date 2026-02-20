  • Спортс
  • Егор Сорокин: «Топ-3 клубов РПЛ способны претендовать на плей-офф ЛЧ. Набрать 10-12 очков реально»
11

Экс-защитник «Краснодара» и «Кайрата» Егор Сорокин, выступающий за китайский «Чэнду Жунчэн», высоко оценил шансы российских команд в Лиге чемпионов.

– С «Брюгге» вы играли в Астане в ноябре. Загадка, как бы выкручивались наши клубы.

– Ровно этот вопрос мы обсуждали с Мартыновичем. Заканчиваешь в декабре – а 15 января уже ЛЧ. Это что, отпуск до нового года и готовиться две недели? А ведь у российских клубов же по-любому стояла бы задача выйти в плей-офф.

– Ты это серьезно?

– Топ-3 команд РПЛ способны претендовать на выход из группы. Для этого нужно сколько набрать очков? Двенадцать? Десять? Это более чем реально. Да, с топ-клубами слишком тяжело – но с остальными российские клубы должны цеплять хотя бы ничью. Например, с «Пафосом» дома спокойно бы три очка забрали, – сказал Сорокин.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoЕгор Сорокин
logoЧэнду Жунчэн
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoКайрат
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Китай
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На плей-офф ЛК (Лиги Конференций), если повезет.
он наверно имел в виду азиатскую ЛЧ
Может он перестанет есть изменяющие сознание вещества?
Странные вопросы... Какой-то странный журналист, обитающий в своей реальности)
как по мне, но прям так не давать РПЛ шансов, как то странно со стороны журналиста. Зенит, Краснодар, ЦСКА в нынещшнем состоянии должны бороться за выход в плей офф, дальше конечно не факт
Ага, только до группы надо будет пройти 4 отбора. Реально? Не думаю.
