Егор Сорокин: «Топ-3 клубов РПЛ способны претендовать на плей-офф ЛЧ. Набрать 10-12 очков реально»
Экс-защитник «Краснодара» и «Кайрата» Егор Сорокин, выступающий за китайский «Чэнду Жунчэн», высоко оценил шансы российских команд в Лиге чемпионов.
– С «Брюгге» вы играли в Астане в ноябре. Загадка, как бы выкручивались наши клубы.
– Ровно этот вопрос мы обсуждали с Мартыновичем. Заканчиваешь в декабре – а 15 января уже ЛЧ. Это что, отпуск до нового года и готовиться две недели? А ведь у российских клубов же по-любому стояла бы задача выйти в плей-офф.
– Ты это серьезно?
– Топ-3 команд РПЛ способны претендовать на выход из группы. Для этого нужно сколько набрать очков? Двенадцать? Десять? Это более чем реально. Да, с топ-клубами слишком тяжело – но с остальными российские клубы должны цеплять хотя бы ничью. Например, с «Пафосом» дома спокойно бы три очка забрали, – сказал Сорокин.