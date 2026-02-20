Фабио Капелло: «АПЛ – другая планета, Серии А надо перенять у нее правильные вещи: судейство, скорость. Лучшие едут в Англию, только у нас появляется хороший игрок – его забирают»
Фабио Капелло: в сравнении с Серией А АПЛ – другая планета.
Фабио Капелло рассказал, в чем итальянский футбол уступает английскому.
«Ошибка кроется в корнях системы: в футбольных школах запрещают дриблинг, подавляют воображение, работают только над тактикой, игнорируя скорость. В Серии А команды катают мяч, а в других лигах он быстро уходит вперед.
АПЛ – другая планета, у нее надо перенять правильные вещи: отбор мяча, судейство, мощь, скорость. Сегодня лучшие едут в Англию. Как только у нас появляется хороший игрок, они забирают его у нас. Но проблема в самом подходе к футболу, он неправильный», – отметил экс-тренер «Ювентуса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Но мне картинка заходит серии А.
А какая там крутая картина была в 00
В АПЛ клуб занявший 10 место получает 34.5млн
В Италии клуб занявший 10 место получает 6.4
Кроме того в Англии Кроме средств, которые команды получают за занятые места, на их счёт зачисляют финансы от телевизионных прав (около 80 млн фунтов каждой)
-"Четвертое место занял «Наполи» с 68,5 млн евро, а «Рома» замкнула пятерку лидеров, заработав 64,1 млн евро."
"Для сравнения, клуб, занявший последнее место в Премьер-лиге в том же сезоне, получил 105 млн. евро только за счет телевизионных прав."
Вот и разница
Есть рейтинги основанные на стоимости составов.
А например по форбсу ИнтерМайами дороже Интера Милан. Есть много оценок определения "самых богатых клубов мира":
1. Доходный подход
Это значит, что компания стоит примерно столько, сколько она может заработать. В таком случае инвестору интересны не активы, которые уже есть у компании, а поток будущих доходов и прибыль, которую он может получить. Ключевые показатели: доходность и прибыльность компании с учетом налогов, амортизации и ожидаемой инфляции, темпы роста и риски.
2. Сравнительный подход
Компанию сравнивают по финансовым показателям с другими, которые недавно были проданы: делят цену покупки на какой-то финансовый показатель, а потом – наоборот, умножают этот показатель на дробь и получают оценку.
Например, «Челси» был куплен за 2,5 миллиарда фунтов. Доход «Челси» в сезоне-2023/24 – 545,5 миллиона евро (460 миллионов фунтов). Тогда «Ливерпуль» с доходом 715 миллионов евро (602 миллиона фунтов) должен стоить 3,2 миллиарда фунтов
3. Затратный подход
Также можно оценивать компанию как набор активов, которыми она обладает.
То есть компания = финансовая оценка всех принадлежащих ей зданий, земли, машин, станков/оборудования, наличных денег, вкладов в другие организации через акции и облигации, стоимость бренда, интеллектуальной собственности и долгов.
Поэтому этих рейтингов много и они все условно/субъективны
я же имел ввиду гарантированные деньги получаемые клубом к конце сезона и которые по правилам fifa можно пустить на покупки/трансферы. И здесь АПЛ это абсолютно другой уровень;)