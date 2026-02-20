Фабио Капелло: «АПЛ – другая планета, Серии А надо перенять у нее правильные вещи: судейство, скорость. Лучшие едут в Англию, только у нас появляется хороший игрок – его забирают»

Фабио Капелло: в сравнении с Серией А АПЛ – другая планета.

Фабио Капелло рассказал, в чем итальянский футбол уступает английскому.

«Ошибка кроется в корнях системы: в футбольных школах запрещают дриблинг, подавляют воображение, работают только над тактикой, игнорируя скорость. В Серии А команды катают мяч, а в других лигах он быстро уходит вперед.

АПЛ – другая планета, у нее надо перенять правильные вещи: отбор мяча, судейство, мощь, скорость. Сегодня лучшие едут в Англию. Как только у нас появляется хороший игрок, они забирают его у нас. Но проблема в самом подходе к футболу, он неправильный», – отметил экс-тренер «Ювентуса ».