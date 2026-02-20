  • Спортс
  • Фабио Капелло: «АПЛ – другая планета, Серии А надо перенять у нее правильные вещи: судейство, скорость. Лучшие едут в Англию, только у нас появляется хороший игрок – его забирают»
20

Фабио Капелло: в сравнении с Серией А АПЛ – другая планета.

Фабио Капелло рассказал, в чем итальянский футбол уступает английскому.

«Ошибка кроется в корнях системы: в футбольных школах запрещают дриблинг, подавляют воображение, работают только над тактикой, игнорируя скорость. В Серии А команды катают мяч, а в других лигах он быстро уходит вперед.

АПЛ – другая планета, у нее надо перенять правильные вещи: отбор мяча, судейство, мощь, скорость. Сегодня лучшие едут в Англию. Как только у нас появляется хороший игрок, они забирают его у нас. Но проблема в самом подходе к футболу, он неправильный», – отметил экс-тренер «Ювентуса».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Судейство уже переняли, не останавливайтесь!)
Не знаю кому как.
Но мне картинка заходит серии А.
А какая там крутая картина была в 00
Деньги вам надо перенять.
В АПЛ клуб занявший 10 место получает 34.5млн
В Италии клуб занявший 10 место получает 6.4

Кроме того в Англии Кроме средств, которые команды получают за занятые места, на их счёт зачисляют финансы от телевизионных прав (около 80 млн фунтов каждой)

-"Четвертое место занял «Наполи» с 68,5 млн евро, а «Рома» замкнула пятерку лидеров, заработав 64,1 млн евро."

"Для сравнения, клуб, занявший последнее место в Премьер-лиге в том же сезоне, получил 105 млн. евро только за счет телевизионных прав."

Вот и разница
Ответ Forza14Viola
Деньги вам надо перенять. В АПЛ клуб занявший 10 место получает 34.5млн В Италии клуб занявший 10 место получает 6.4 Кроме того в Англии Кроме средств, которые команды получают за занятые места, на их счёт зачисляют финансы от телевизионных прав (около 80 млн фунтов каждой) -"Четвертое место занял «Наполи» с 68,5 млн евро, а «Рома» замкнула пятерку лидеров, заработав 64,1 млн евро." "Для сравнения, клуб, занявший последнее место в Премьер-лиге в том же сезоне, получил 105 млн. евро только за счет телевизионных прав." Вот и разница
Ну друг ТВ права да кусок у АПЛ огромный но другие доходы у этих середняков сильно ниже. Иначе в 20 ке самых богатых в Европе были б одни АПЛ. Тот же Ньюкасл к примеру уступает по общим доходам Интеру Милану и Ювентусу
Ответ Darren&K
Ну друг ТВ права да кусок у АПЛ огромный но другие доходы у этих середняков сильно ниже. Иначе в 20 ке самых богатых в Европе были б одни АПЛ. Тот же Ньюкасл к примеру уступает по общим доходам Интеру Милану и Ювентусу
Вы друг имеете ввиду рейтинги основанные на стоимости капитализации как бренда(что даёт конечно например деньги за рекламу).
Есть рейтинги основанные на стоимости составов.
А например по форбсу ИнтерМайами дороже Интера Милан. Есть много оценок определения "самых богатых клубов мира":

1. Доходный подход
Это значит, что компания стоит примерно столько, сколько она может заработать. В таком случае инвестору интересны не активы, которые уже есть у компании, а поток будущих доходов и прибыль, которую он может получить. Ключевые показатели: доходность и прибыльность компании с учетом налогов, амортизации и ожидаемой инфляции, темпы роста и риски.

2. Сравнительный подход
Компанию сравнивают по финансовым показателям с другими, которые недавно были проданы: делят цену покупки на какой-то финансовый показатель, а потом – наоборот, умножают этот показатель на дробь и получают оценку.

Например, «Челси» был куплен за 2,5 миллиарда фунтов. Доход «Челси» в сезоне-2023/24 – 545,5 миллиона евро (460 миллионов фунтов). Тогда «Ливерпуль» с доходом 715 миллионов евро (602 миллиона фунтов) должен стоить 3,2 миллиарда фунтов

3. Затратный подход
Также можно оценивать компанию как набор активов, которыми она обладает.

То есть компания = финансовая оценка всех принадлежащих ей зданий, земли, машин, станков/оборудования, наличных денег, вкладов в другие организации через акции и облигации, стоимость бренда, интеллектуальной собственности и долгов.

Поэтому этих рейтингов много и они все условно/субъективны
я же имел ввиду гарантированные деньги получаемые клубом к конце сезона и которые по правилам fifa можно пустить на покупки/трансферы. И здесь АПЛ это абсолютно другой уровень;)
в АПЛ деньги, а где деньги там и всё остальное
Италии начать бы со стадионов, многие из них в плачевном состоянии
Ответ Alan Dutch
Италии начать бы со стадионов, многие из них в плачевном состоянии
Это не к клубам вопрос. Они и так много лет бьются, почти все при чем. Почему федерация футбола не помогает никак в борьбе с муниципалитетами
Вот судейство точно перенимать не надо! Судейки из АПЛ по косякам ещё и ваших обойдут. Достойные конкуренты, блин.
Фабио такой наивный) Не в школах дело) В Англию едут за деньгами) Если бы у итальянских команд было много денег, то уже бы топчики позабыли про всяких лондонских середняков и ехали играть в Италию)
Ответ Андрюха с района
Фабио такой наивный) Не в школах дело) В Англию едут за деньгами) Если бы у итальянских команд было много денег, то уже бы топчики позабыли про всяких лондонских середняков и ехали играть в Италию)
А почему по-твоему Серия А в свое время была самой сильной лигой?
Ответ #SharkTeam
А почему по-твоему Серия А в свое время была самой сильной лигой?
Потому что деньги были)
Ой да дед достал уже всех своим ворчанием. Причем тут вообще скорость. Это стиль АПЛ он всегда таким был. У Серии А свой стиль, у Ла Лиги и Бундеслиги своя. То хвалит Италия возвращается типа, а в случае неудач опять несет эту балду. Главная причина это бабки. В этом АПЛ никто не достанет. Но можно бороться по другому. В Серии А всегда так играли только раньше не говорили о стиле, потому как лучшие играли в Италии. Перенять блин, что перенять деньги🤣
Ну про судейство старина Фабио сильно погорячился 😁
судейство в АПЛ ужасное на самом деле. Майкл Оливер и Энтони Тэйлор не дадут соврать)
Ответ Vezdexodof
судейство в АПЛ ужасное на самом деле. Майкл Оливер и Энтони Тэйлор не дадут соврать)
Оливера в Италии помнят
