Глушенков не читает о себе: «Кого? Мнения диванных экспертов? К мнению Андрея Мостового прислушался бы, Александра – нет»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как относится к экспертам.
– Как часто читаете о себе?
– Кого? Мнения диванных экспертов? Я не читаю особо, мне чаще всего скидывают, но я на это не реагирую, шум мне не интересен. Честно, половину людей, которые высказываются обо мне, даже не знаю.
– К мнению Мостового о себе прислушались бы?
– К мнению Андрея – да.
– А Александра?
– Его – нет, – заявил Глушенков.
