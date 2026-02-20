Глушенков не читает о себе: «Кого? Мнения диванных экспертов? К мнению Андрея Мостового прислушался бы, Александра – нет»

Глушенков не читает о себе: кого? Мнения диванных экспертов?.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков рассказал, как относится к экспертам.

– Как часто читаете о себе?

– Кого? Мнения диванных экспертов? Я не читаю особо, мне чаще всего скидывают, но я на это не реагирую, шум мне не интересен. Честно, половину людей, которые высказываются обо мне, даже не знаю.

– К мнению Мостового о себе прислушались бы?

– К мнению Андрея – да.

– А Александра?

– Его – нет, – заявил Глушенков.