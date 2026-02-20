  • Спортс
  • Глушенков не читает о себе: «Кого? Мнения диванных экспертов? К мнению Андрея Мостового прислушался бы, Александра – нет»
105

Глушенков не читает о себе: «Кого? Мнения диванных экспертов? К мнению Андрея Мостового прислушался бы, Александра – нет»

Глушенков не читает о себе: кого? Мнения диванных экспертов?.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как относится к экспертам.

– Как часто читаете о себе?

– Кого? Мнения диванных экспертов? Я не читаю особо, мне чаще всего скидывают, но я на это не реагирую, шум мне не интересен. Честно, половину людей, которые высказываются обо мне, даже не знаю.

– К мнению Мостового о себе прислушались бы?

– К мнению Андрея – да.

– А Александра?

– Его – нет, – заявил Глушенков.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлександр Мостовой
logoАндрей Мостовой
105 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зря конечно, он Царя задел. Зря
Ответ Рубин2003
Зря конечно, он Царя задел. Зря
На кол Максимку посадят за такое… зато, может, Абаскаль ненадолго вздохнёт. А то всё икается ему)
Ответ Рубин2003
Зря конечно, он Царя задел. Зря
Презлым заплатил за предобрейшее.
Вычеркнут из царского списка футбольных людей
Ответ Мент-Кент
Вычеркнут из царского списка футбольных людей
Этого холопа в нём и не было. У царя стаж в футболе 30 лет на топ уровне, а у крепостного и сезона не будет. Игрок отрезков
Ответ Name_1117078294
Этого холопа в нём и не было. У царя стаж в футболе 30 лет на топ уровне, а у крепостного и сезона не будет. Игрок отрезков
Мне казалось все 40
К Царю можно относится по-разному, но этот Глушенков не сможет добиться в футболе , и 00001 % того что добился Царь
Ответ Axmat Cecenov
К Царю можно относится по-разному, но этот Глушенков не сможет добиться в футболе , и 00001 % того что добился Царь
Комментарий скрыт
Ответ Axmat Cecenov
К Царю можно относится по-разному, но этот Глушенков не сможет добиться в футболе , и 00001 % того что добился Царь
Комментарий скрыт
Глушенков мартышка глупая
Ответ Мечел70
Глушенков мартышка глупая
Комментарий скрыт
Ответ Мечел70
Глушенков мартышка глупая
Престиани, мы тебя узнали
Почему он всегда общается максимально бычась и с наездом на всех?
Ответ Joe Burrow
Почему он всегда общается максимально бычась и с наездом на всех?
Считает, что это круто. Как подросток.
Ответ Joe Burrow
Почему он всегда общается максимально бычась и с наездом на всех?
Да у него на лице написано, что он быдлан
Да как он смеет даже сметь?!
Остановите Максима!!))
Ответ Рубин2003
Остановите Максима!!))
нет, пусть продолжает! :D
Как прочитал, так сразу почувствовал, что в России стало на одного футбольного человека меньше
Кто такой Глушенков?
Комментарии Мостового не заставят себя долго ждать
