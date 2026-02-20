В МЛС будут паузы в связи с Рамаданом. Лига добавит 60-секундный перерыв на питье и отложит начало матчей, совпадающих с моментом прерывания поста

В МЛС будут осуществляться паузы в связи с Рамаданом.

Матчи МЛС будут приостанавливаться во время Рамадана, чтобы футболисты могли прервать пост. В течение этого периода мусульмане традиционно воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.

Ассоциация МЛС приняла ряд решений для поддержки мусульманских игроков в священный месяц Рамадан.

Перед каждым матчем клубы будут информировать руководство лиги о именах постящихся игроков, которые прервут пост во время игры.

Также был утвержден короткий перерыв на питье, не превышающий 60 секунд. Он будет учитываться в добавленном времени в конце тайма, в котором произошла пауза.

Кроме того, было решено отложить начало матчей, совпадающих со временем прерывания поста, чтобы это не повлияло на игру футболистов.

Отмечается, что этот шаг олицетворяет усилия МЛС по повышению разнообразия и инклюзивности, а также по уважению религиозных убеждений игроков в ходе соревновательного сезона.