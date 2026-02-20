  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В МЛС будут паузы в связи с Рамаданом. Лига добавит 60-секундный перерыв на питье и отложит начало матчей, совпадающих с моментом прерывания поста
103

В МЛС будут паузы в связи с Рамаданом. Лига добавит 60-секундный перерыв на питье и отложит начало матчей, совпадающих с моментом прерывания поста

В МЛС будут осуществляться паузы в связи с Рамаданом.

Матчи МЛС будут приостанавливаться во время Рамадана, чтобы футболисты могли прервать пост. В течение этого периода мусульмане традиционно воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.

Ассоциация МЛС приняла ряд решений для поддержки мусульманских игроков в священный месяц Рамадан.

Перед каждым матчем клубы будут информировать руководство лиги о именах постящихся игроков, которые прервут пост во время игры.

Также был утвержден короткий перерыв на питье, не превышающий 60 секунд. Он будет учитываться в добавленном времени в конце тайма, в котором произошла пауза.

Кроме того, было решено отложить начало матчей, совпадающих со временем прерывания поста, чтобы это не повлияло на игру футболистов.

Отмечается, что этот шаг олицетворяет усилия МЛС по повышению разнообразия и инклюзивности, а также по уважению религиозных убеждений игроков в ходе соревновательного сезона.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт МЛС
религия
еда
logoМЛС
правила
logoсудьи
logoИнтер Майами
103 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я, конечно, не юрист...

"Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что Конгресс США не будет поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию [...]"
Ответ mmaxx
Я, конечно, не юрист... "Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что Конгресс США не будет поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию [...]"
Все равно христианство негласно главная религия
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Все равно христианство негласно главная религия
Комментарий скрыт
а по телевизору, я так понимаю, в это время будет реклама гамбургеров...
Ответ .ru
а по телевизору, я так понимаю, в это время будет реклама гамбургеров...
c беконом)
Ответ .ru
а по телевизору, я так понимаю, в это время будет реклама гамбургеров...
и стейков из свинины
Как можно инклюзивность с дебилизмом путать непонятно.
Мусульмане напоминают мне пассажиров верхних полок: беспокоить их нельзя, у себя делают что хотят, едят, храпят, воняют ,
Но пассажиры нижних полок (хритианский мир) должны и встать если им поесть надо, и столик предоставить и дать посидеть , если ноги затекли лежать
Ответ Anton Kuznetsov
Мусульмане напоминают мне пассажиров верхних полок: беспокоить их нельзя, у себя делают что хотят, едят, храпят, воняют , Но пассажиры нижних полок (хритианский мир) должны и встать если им поесть надо, и столик предоставить и дать посидеть , если ноги затекли лежать
Комментарий скрыт
Ответ Anton Kuznetsov
Мусульмане напоминают мне пассажиров верхних полок: беспокоить их нельзя, у себя делают что хотят, едят, храпят, воняют , Но пассажиры нижних полок (хритианский мир) должны и встать если им поесть надо, и столик предоставить и дать посидеть , если ноги затекли лежать
это так тебе м.ма сказала?
Не успели пророка спросить за футбол, пробел в Коране. Возможно он бы решил все проблемы запретив правоверным бегать в трусах на глазах тысячи неправомерных фанатов
Ответ papa buba diop
Не успели пророка спросить за футбол, пробел в Коране. Возможно он бы решил все проблемы запретив правоверным бегать в трусах на глазах тысячи неправомерных фанатов
Они скажут, что "то что идет на благо исламу - дозволено". А что может быть лучше, чем заставлять кафиров ждать тебя, и класть на собственные правила, которые все соблюдают (регламент).
Ответ papa buba diop
Не успели пророка спросить за футбол, пробел в Коране. Возможно он бы решил все проблемы запретив правоверным бегать в трусах на глазах тысячи неправомерных фанатов
не трусы, а шорты
не фанаты, а болельщики
не бегать, а играть
Баранов тоже можно того самого, в перерыве конечно?
Ответ Шимон Перес
Баранов тоже можно того самого, в перерыве конечно?
Резать, кушать или что?))
Ответ Шимон Перес
Баранов тоже можно того самого, в перерыве конечно?
Если так желаешь можешь и перерыва не ждать.
Это становится бредом
По христианам будет же тоже какое-то решение?
Ответ mbauer
По христианам будет же тоже какое-то решение?
Христос велел терпеть.
Ответ mbauer
По христианам будет же тоже какое-то решение?
А что христиане? У христиан пост не запрещает пить и есть целый день
кстати, по субботам в МЛС вообще не играют))
угадайте, кто в США первый сорт, а кто третий))
Ответ Neodim
кстати, по субботам в МЛС вообще не играют)) угадайте, кто в США первый сорт, а кто третий))
И этот бред еще кто-то плюсует. Суббота - традиционно главный день недели для МЛС, по крайней мере, в регулярном чемпионате. В эти выходные 13 из 15 матчей первого тура играют в субботу
Ответ NiKKusya
И этот бред еще кто-то плюсует. Суббота - традиционно главный день недели для МЛС, по крайней мере, в регулярном чемпионате. В эти выходные 13 из 15 матчей первого тура играют в субботу
попробуй учесть нюанс израильского часового пояса
предлагаю сразу вдобавок еще перерывы на намаз ввести)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль с другом выложили фото в традиционных одеждах по случаю Рамадана
20 февраля, 14:18Фото
В АПЛ и других лигах Англии будут паузы во время Рамадана. Останавливать матчи на перекус будут во время ударов от ворот, штрафных или вбрасываний
16 февраля, 17:05
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
12 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
25 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем