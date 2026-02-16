🎥 Игроки «Челси» разочаровали фанатов. Проигнорировали детишек перед матчем с «Халлом»

Официальный аккаунт «Челси» опубликовал ролик, на котором игроки перед матчем с «Халлом» в Кубке Англии проходят мимо маскотов – детей, которые выводят футболистов на поле. Никто из подопечных Росеньора не обратил на малышей внимания.

Разумеется, общение с детьми в работу футболистов не входит, но человечность пока вроде не отменили. Фанаты поведение игроков не оценили:

💭 «Пора перестать учить детей тому, что футболисты должны быть ролевой моделью».

💭 «Рой Кент бы не одобрил».

«Сегодня «Челси» был дерьмом».

💭 «Атлеты получают слишком много денег, а потом ведут себя подобным образом. Как можно абсолютно игнорировать детей?»

💭 «Ни взмаха руки, ни улыбки, ни доброго слова для детей, которые с нетерпением ждут их часами. Что за сборище абсолютных придурков».

Хватит о плохом. Вспомним добрые истории, вот одна от капитана «Ливерпуля»:

Главным добряком остается Джек Грилиш. Пару примеров: в 2023-м после победы «Сити» в Суперкубке УЕФА англичанин затормозил церемонию награждения, чтобы уделить время слабовидящей девочке , стоящей рядом с футбольными чиновниками.

До Джека ребенка все игнорировали, за игроком собралась целая очередь из «горожан».

Во время турне «Сити» по США Грилиш успокаивал маленького маскота, который разнервничался перед выходом на поле: «Я присмотрю за тобой. Мы с тобой вместе выйдем на поле и отлично проведем время».

Летом 2025-го пресса узнала о секретных переводах Джека – за годы он потратил огромную сумму на благотворительность.

Надо быть добрее.