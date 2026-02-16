Шикунов про закрытие связанного с «Крыльями» дела о коррупции: «Сразу было понятно, что это выдуманная история. Непонятно, кто запустил эту информацию, донес губернатору. Комедия»

Шикунов о деле «Крыльев»: с самого начала было понятно, что это выдуманная история.

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о закрытии дела «Крыльев Советов ».

Напомним, в ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ . В январе ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве.

Сегодня в МВД подтвердили прекращение производства по уголовному делу.

«Это все на ровном месте придумано. Кому она была интересна – до сих пор никто сказать не может. С самого начала было понятно, что это выдуманная история. Ходили по домам, футболистов опрашивали, что только ни делали – ничего там не было. Если бы что-то было, за полтора года уже давно нашли бы. Это комедия.

До сих пор непонятно, кто вообще запустил эту информацию и откуда она взялась. Кто донес губернатору? Никто ничего не знает. На таком уровне просто так ничего не запускают – уже давно бы что-то нашли или придумали. Но не нашли и не придумали. Вброс.

Подняли серьезных людей, РФС, встречались, объясняли, бумаги какие-то показывали – а конкретики никакой. И до сих пор никто ничего не написал и не дал информации о том, откуда это вообще появилось», – сказал Шикунов.