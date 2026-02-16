  • Спортс
31

Шикунов про закрытие связанного с «Крыльями» дела о коррупции: «Сразу было понятно, что это выдуманная история. Непонятно, кто запустил эту информацию, донес губернатору. Комедия»

Шикунов о деле «Крыльев»: с самого начала было понятно, что это выдуманная история.

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о закрытии дела «Крыльев Советов». 

Напомним, в ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ. В январе ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве. 

Сегодня в МВД подтвердили прекращение производства по уголовному делу.

«Это все на ровном месте придумано. Кому она была интересна – до сих пор никто сказать не может. С самого начала было понятно, что это выдуманная история. Ходили по домам, футболистов опрашивали, что только ни делали – ничего там не было. Если бы что-то было, за полтора года уже давно нашли бы. Это комедия.

До сих пор непонятно, кто вообще запустил эту информацию и откуда она взялась. Кто донес губернатору? Никто ничего не знает. На таком уровне просто так ничего не запускают – уже давно бы что-то нашли или придумали. Но не нашли и не придумали. Вброс.

Подняли серьезных людей, РФС, встречались, объясняли, бумаги какие-то показывали – а конкретики никакой. И до сих пор никто ничего не написал и не дал информации о том, откуда это вообще появилось», – сказал Шикунов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
31 комментарий
Комедия - это как раз-таки то, что производство закрыли. Раз ничего не было - то и за клевету тогда и ложные доносы подавайте) Цирк, как и рассказы бывалых футболёров, что кругом договорняки были, в деталях молвят, как, где и в чём заносили, но каждый рассказывающий - не курил, а рядом просто стоял)
Видимо собака с милицией почуяли след, который вел по знакомой дорожке к собственному домику))
Или заходил загадочный мужик в сером пальто, и никто не знает, кто он, у кого-то брал, кому-то давал) ко всем он так приходит этот мистер Икс)
Однако пока дело не замяли никто особо не высовывался с опровержением. Рыльце то у многих в пушку. А сейчас начнут вылазить.
Если дело закрыли то губернатор - популист за базар то будет отвечать?
На повышение пойдет, как Мишка Заместфургальский)
Вряд ли кто осмелится в суд обратится, тем более конкретных имён ведь не было названно.
Губернатор сам себе и донёс. Он же сказочный
Не убедил Шикунов.
Федорищев перешёл красную линию.
Интересно было бы услышать заявление самого Федорищева по поводу закрытия дела. А то как открывать его он на передовой стоял в роли д’Артаньяна, а сейчас в кустах засел.
Федорищев просто балабалакнул не подумав. Ему уже после объяснили.
Губернатор балабол
Обложался юный губернатор. Впрочем не удивительно.
