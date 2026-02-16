Экс-теннисист Панатта предложил дисквалифицировать футболистов на 3 матча за симуляции: «Если бы это правило существовало, Бастони нырнул бы? Не думаю»
Бывший теннисист Адриано Панатта высказался о скандальном эпизоде в матче «Интера» и «Ювентуса».
Миланская команда одержала победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.
«Я смотрел матч вплоть до инцидента с Бастони. Это был хороший матч, и я наслаждался им. Затем, после этого инцидента, я переключил канал и начал смотреть фильм.
Это неприемлемо, и я хочу сделать предложение. Поскольку есть телевизионные доказательства, давайте введем их в отношении нырков: любой, кто преувеличивает, подчеркивая очень незначительный фол, будет наказан дисквалификацией на три матча.
Если бы это правило существовало, Бастони нырнул бы? Я так не думаю. Проблема в том, что игроки всегда будут продолжать нырять, пока не будут уверены в наказании. В этот момент все изменится. Я уверен в этом», – сказал Панатта в эфире Nuova DS.
Но! Правильнее было бы расширить полномочия ВАР на все удаления, а не только на прямые красные. Тогда вообще не было бы чего обсуждать: судья получает уведомление, что Бастони симульнул, показывает ему жёлтую, играем дальше.
Вон Барса сейчас первый тайм с Жироной катает, при каждом касании падают и все разом давай руками махать, к чему вот это? Ладно хоть судья пока не ведётся и свистит то, что нужно. Пенальти поставил чёткий, но ...
Все-таки много пограничных ситуаций. Иногда не упадешь - фол не свиснут. Один судья судит так, второй по другому. В штрафной захват - пеналь. А при угловых почти не свистят когда фолит защитник.