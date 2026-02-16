  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-теннисист Панатта предложил дисквалифицировать футболистов на 3 матча за симуляции: «Если бы это правило существовало, Бастони нырнул бы? Не думаю»
39

Экс-теннисист Панатта предложил дисквалифицировать футболистов на 3 матча за симуляции: «Если бы это правило существовало, Бастони нырнул бы? Не думаю»

Экс-теннисист Панатта предложил дисквалифицировать футболистов за симуляции.

Бывший теннисист Адриано Панатта высказался о скандальном эпизоде в матче «Интера» и «Ювентуса». 

Миланская команда одержала победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

«Я смотрел матч вплоть до инцидента с Бастони. Это был хороший матч, и я наслаждался им. Затем, после этого инцидента, я переключил канал и начал смотреть фильм.

Это неприемлемо, и я хочу сделать предложение. Поскольку есть телевизионные доказательства, давайте введем их в отношении нырков: любой, кто преувеличивает, подчеркивая очень незначительный фол, будет наказан дисквалификацией на три матча.

Если бы это правило существовало, Бастони нырнул бы? Я так не думаю. Проблема в том, что игроки всегда будут продолжать нырять, пока не будут уверены в наказании. В этот момент все изменится. Я уверен в этом», – сказал Панатта в эфире Nuova DS.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
logoсерия А Италия
Федерико Ла Пенна
logoПьер Калулу
Адриано Панатта
logoИнтер
logoЮвентус
logoАлессандро Бастони
logoсудьи
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот, кстати, поддерживаю. Всё ищут заговоры, собак на судей спускают. А симулянты ни за что не отвечают. Ввести это правило и вперед.
ВАР определенно должен вмешиваться в очевидные нырки без касаний соперника и подсказывать главному судье матча для дальнейшего наказания
Ответ Kassster
ВАР определенно должен вмешиваться в очевидные нырки без касаний соперника и подсказывать главному судье матча для дальнейшего наказания
Это правило приведет к тому, что и ВАР в данном случае особо не понадобится (кроме финала, когда последующая дисква не играет особой роли). Вообще, странно, что в футболе до сих пор нет такого правила. В хоккее за симуляцию, насколько я помню, наказывают И ЗАДНИМ числом.
Ответ Dooomer
Это правило приведет к тому, что и ВАР в данном случае особо не понадобится (кроме финала, когда последующая дисква не играет особой роли). Вообще, странно, что в футболе до сих пор нет такого правила. В хоккее за симуляцию, насколько я помню, наказывают И ЗАДНИМ числом.
В правилах такого прописать не могут. Потому что правила действуют только во время матча. Для этого есть Дисциплинарный Комитет, который и должен выносить подобные решения.
Я искренне не понимаю почему это не ввели ещё 30 лет тому назад.
Это не просто "можно", а необходимо. Тут вообще никаких преград нет. Симуляция оказывает прямое влияние на результат матча. За неспортивное поведение дисквалифицируют, а за это - нет?

Но! Правильнее было бы расширить полномочия ВАР на все удаления, а не только на прямые красные. Тогда вообще не было бы чего обсуждать: судья получает уведомление, что Бастони симульнул, показывает ему жёлтую, играем дальше.
Не пойму какая проблема дать дисквал постфактум? Регламент, шмегламент - весь мир видел и осудил симуляцию и торжество от того, что подлость удалась. Не желаете дисквалифицировать за симуляцию, хотя прецедент в Серии А уже, был когда постфактум дисквалифицировали игрока Ювентуса, и никакой регламент не стал помехой - накажите за неспортивное поведение.
Ответ vel
Не пойму какая проблема дать дисквал постфактум? Регламент, шмегламент - весь мир видел и осудил симуляцию и торжество от того, что подлость удалась. Не желаете дисквалифицировать за симуляцию, хотя прецедент в Серии А уже, был когда постфактум дисквалифицировали игрока Ювентуса, и никакой регламент не стал помехой - накажите за неспортивное поведение.
А как регламент противоречит наказанию после матча? Неоднократно игроков дисквалифицировали после матчей. Суареса вообще несколько раз банили постфактум, когда в матче он даже желтой не получал. Причем надолго банили.)
Ответ Гриззли
А как регламент противоречит наказанию после матча? Неоднократно игроков дисквалифицировали после матчей. Суареса вообще несколько раз банили постфактум, когда в матче он даже желтой не получал. Причем надолго банили.)
вот и я о том же.
Такие правила нужно вводить в начале сезона, а не в разгар сезона, дабы сделать показательную порку.
Ответ Dmitriy Brest
Такие правила нужно вводить в начале сезона, а не в разгар сезона, дабы сделать показательную порку.
Типа по ходу сезона многие команды не смогут перестроиться, им нужно будет время на подготовку к такому нововведению, сложно будет понять как играть без падений и нырков?)
Вон Барса сейчас первый тайм с Жироной катает, при каждом касании падают и все разом давай руками махать, к чему вот это? Ладно хоть судья пока не ведётся и свистит то, что нужно. Пенальти поставил чёткий, но ...
Ответ Dmitriy Brest
Такие правила нужно вводить в начале сезона, а не в разгар сезона, дабы сделать показательную порку.
Да какая разница? Хоть со следующего матча. Все в равных условиях будут.
Даже жёлтую карточку не всегда дают за откровенную симуляцию,а случаи,когда футболист получил 2жк в матче за симуляции - это вообще большая редкость.
хорошее правило,но тогда роналду будет смотреть футбол по телевизору ,а не играть
Ответ фанат спартака с 1967
хорошее правило,но тогда роналду будет смотреть футбол по телевизору ,а не играть
Я бы сказал - весь Реал
Ответ фанат спартака с 1967
хорошее правило,но тогда роналду будет смотреть футбол по телевизору ,а не играть
1000 мячей своих пусть забьет и на следующий день вводить.
Хорошее предложение!
Думаю лучше челлендж вводить. Просмотр по запросу тренера. Пару попыток за тайм. Не прокатило - попытка сгорела.

Все-таки много пограничных ситуаций. Иногда не упадешь - фол не свиснут. Один судья судит так, второй по другому. В штрафной захват - пеналь. А при угловых почти не свистят когда фолит защитник.
Ответ Rio (BLR)
Думаю лучше челлендж вводить. Просмотр по запросу тренера. Пару попыток за тайм. Не прокатило - попытка сгорела. Все-таки много пограничных ситуаций. Иногда не упадешь - фол не свиснут. Один судья судит так, второй по другому. В штрафной захват - пеналь. А при угловых почти не свистят когда фолит защитник.
А зачем лишний раз тормозить игру? На поле есть судья, он в моменте оценивает. А уже если какой хитрожопый игрок обманул судью, то получит дискву после матча. Причем дисква должна быть жесткой, чтобы не было соблазна тактического размена. Тогда и во время игры симуляции просто сойдут на нет буквально после первых наказаний.
Ответ Rio (BLR)
Думаю лучше челлендж вводить. Просмотр по запросу тренера. Пару попыток за тайм. Не прокатило - попытка сгорела. Все-таки много пограничных ситуаций. Иногда не упадешь - фол не свиснут. Один судья судит так, второй по другому. В штрафной захват - пеналь. А при угловых почти не свистят когда фолит защитник.
Так если ты не упал, то фола не было.) В правилах ведь не написано, что нельзя контактировать с соперником, как раз наоборот говорится, что можно. Но фолом считается применение "черезмерной силы". Только как эту "черезмерность" выявить, не очень понятно. Поэтому судьи и ориентируются на падения.)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
17 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
40 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
7 минут назад
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
52 минуты назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Рекомендуем