Экс-теннисист Панатта предложил дисквалифицировать футболистов на 3 матча за симуляции: «Если бы это правило существовало, Бастони нырнул бы? Не думаю»

Экс-теннисист Панатта предложил дисквалифицировать футболистов за симуляции.

Бывший теннисист Адриано Панатта высказался о скандальном эпизоде в матче «Интера » и «Ювентуса ».

Миланская команда одержала победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони . Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

«Я смотрел матч вплоть до инцидента с Бастони. Это был хороший матч, и я наслаждался им. Затем, после этого инцидента, я переключил канал и начал смотреть фильм.

Это неприемлемо, и я хочу сделать предложение. Поскольку есть телевизионные доказательства, давайте введем их в отношении нырков: любой, кто преувеличивает, подчеркивая очень незначительный фол, будет наказан дисквалификацией на три матча.

Если бы это правило существовало, Бастони нырнул бы? Я так не думаю. Проблема в том, что игроки всегда будут продолжать нырять, пока не будут уверены в наказании. В этот момент все изменится. Я уверен в этом», – сказал Панатта в эфире Nuova DS.