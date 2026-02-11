«МЮ» не выигрывает пять матчей подряд уже 723 дня. Но в АПЛ есть шесть клубов с худшим показателем

«Манчестер Юнайтед» не сумел выиграть пятый матч подряд. Грустно (для фанатов красных), но все познается в сравнении.

Например, в АПЛ есть шесть клубов, которые также могут лишь мечтать о подобной серии.

Если «МЮ» в последний раз побеждал в пяти матчах кряду 723 дня назад, то «Бренторд» аж в начале десятилетия.

И не говорите, что это лишь «Брентфорд». Кстати, в зачет идут не только матчи АПЛ, а игры во всех соревнованиях.