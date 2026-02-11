Павел Маслов: «Я не Роналдиньо, но мне нравится подключаться в атаку. Период в «Спартаке» оценю на три балла из пяти. Может, еще вернусь, в 2034-м гендиректором»
Маслов: я, конечно, не Роналдиньо, но мне нравится подключаться в атаку.
Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов оценил свой период в московском клубе.
Про подключения в атаку и сравнение с Роналдиньо
«Мне нравится подключаться в атаку. Я, конечно, понимаю, что я не Роналдиньо, к сожалению. Естественно, я оцениваю свои атакующие способности хуже оборонительных, но если говорить нравится ли подключаться в нападение – да, нравится».
Про свой период в «Спартаке»
«По пятибальной шкале оценю на три. Выиграл серебро, в победном Кубке не играл, но присутствовал так или иначе. Два балла скину, потому что так и не получилось закрепиться».
Про возвращение в «Спартак»
«Может быть так, что вернусь в «Спартак»? Может быть. Мне 25, в 2034-м – генеральным директором», – сказал Маслов, ныне игрок «Чайки», в эфире «Спартак Шоу».
