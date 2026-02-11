  • Спортс
  • Павел Маслов: «Я не Роналдиньо, но мне нравится подключаться в атаку. Период в «Спартаке» оценю на три балла из пяти. Может, еще вернусь, в 2034-м гендиректором»
12

Павел Маслов: «Я не Роналдиньо, но мне нравится подключаться в атаку. Период в «Спартаке» оценю на три балла из пяти. Может, еще вернусь, в 2034-м гендиректором»

Маслов: я, конечно, не Роналдиньо, но мне нравится подключаться в атаку.

Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов оценил свой период в московском клубе. 

Про подключения в атаку и сравнение с Роналдиньо

«Мне нравится подключаться в атаку. Я, конечно, понимаю, что я не Роналдиньо, к сожалению. Естественно, я оцениваю свои атакующие способности хуже оборонительных, но если говорить нравится ли подключаться в нападение – да, нравится».

Про свой период в «Спартаке»

«По пятибальной шкале оценю на три. Выиграл серебро, в победном Кубке не играл, но присутствовал так или иначе. Два балла скину, потому что так и не получилось закрепиться». 

Про возвращение в «Спартак»

«Может быть так, что вернусь в «Спартак»? Может быть. Мне 25, в 2034-м – генеральным директором», – сказал Маслов, ныне игрок «Чайки», в эфире «Спартак Шоу».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спартак Шоу»
12 комментариев
Вообще не помню его сказочно красивых подключений. Помню только что Тедеско через него мяч разыгрывал от ворот и всё...
Паша мой любимый спартаковец с 2001 года, как я болею за клуб. Очень жаль, что так вышло с травмой и лечением в клубе. Очень рад, что это не сломало его, у Паши светлая голова, всегда приятно послушать его в разных программах.
Было бы славно, будь такой человек в структуре клуба.
