Павел Маслов: «Я не Роналдиньо, но мне нравится подключаться в атаку. Период в «Спартаке» оценю на три балла из пяти. Может, еще вернусь, в 2034-м гендиректором»

Бывший защитник «Спартака » Павел Маслов оценил свой период в московском клубе.

Про подключения в атаку и сравнение с Роналдиньо

«Мне нравится подключаться в атаку. Я, конечно, понимаю, что я не Роналдиньо, к сожалению. Естественно, я оцениваю свои атакующие способности хуже оборонительных, но если говорить нравится ли подключаться в нападение – да, нравится».

Про свой период в «Спартаке»

«По пятибальной шкале оценю на три. Выиграл серебро, в победном Кубке не играл, но присутствовал так или иначе. Два балла скину, потому что так и не получилось закрепиться».

Про возвращение в «Спартак»

«Может быть так, что вернусь в «Спартак»? Может быть. Мне 25, в 2034-м – генеральным директором», – сказал Маслов, ныне игрок «Чайки», в эфире «Спартак Шоу».