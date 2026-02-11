Уткин переходит в «Торпедо» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Игрок отказался от 40% зарплаты из-за желания Кононова видеть его в команде (Иван Карпов)

«Торпедо» арендует Уткина у «Ростова».

Даниил Уткин переходит в «Торпедо» из «Ростова » на правах бесплатной аренды до конца сезона.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , сделка не включает опцию выкупа.

Московский клуб возьмет на себя 1,8 млн рублей в месяц из зарплаты 26-летнего хавбека. Отмечается, что игрок отказался от остальных 40% из-за желания главного тренера «Торпедо » Олега Кононова видеть его в своей команде, а также ради игровой практики.

Первую часть сезона Уткин провел в аренде в «Балтике». В Мир РПЛ за калининградскую команду Даниил провел один матч.