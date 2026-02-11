Уткин переходит в «Торпедо» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Игрок отказался от 40% зарплаты из-за желания Кононова видеть его в команде (Иван Карпов)
«Торпедо» арендует Уткина у «Ростова».
Даниил Уткин переходит в «Торпедо» из «Ростова» на правах бесплатной аренды до конца сезона.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сделка не включает опцию выкупа.
Московский клуб возьмет на себя 1,8 млн рублей в месяц из зарплаты 26-летнего хавбека. Отмечается, что игрок отказался от остальных 40% из-за желания главного тренера «Торпедо» Олега Кононова видеть его в своей команде, а также ради игровой практики.
Первую часть сезона Уткин провел в аренде в «Балтике». В Мир РПЛ за калининградскую команду Даниил провел один матч.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уткин, Шапи, Игнатьев - никто так и не стал топ-игроком. Впрочем, Сафонов за всех отдувается)
Уткин, Шапи, Игнатьев - никто так и не стал топ-игроком. Впрочем, Сафонов за всех отдувается)
Самый крепкий из них как физически так и ментально. Но, Шапи, в отличие от Игнатьева и Уткина куда крепче и стабильнее.
Уткин, Шапи, Игнатьев - никто так и не стал топ-игроком. Впрочем, Сафонов за всех отдувается)
Да, Шапи не заиграл. Но он хотя бы попробовал поиграть за границей, сначала уехал в Грецию, побегал за Арис, затем уехал в Канзас-сити, в МЛС, в одну лигу с Месси. Это явно лучше, чем как многие футболисты Зенита сидят на скамейке, не играют, большие деньги зарабатывают, но форму теряют. И это также явно лучше, чем как Уткин - из Ростова в Балтику, теперь в Торпедо. Теперь его карьера пошла на спад. А Шапи хотя бы попробовал. Это уже достойна респекта.
Как-то у Даниила все по нисходящей пошло.
Как-то у Даниила все по нисходящей пошло.
Особенно смена вероисповедания
Особенно смена вероисповедания
В голову другого человека не залезешь. Дыбленко тоже принял ислам, хотя для славянина этого все-таки немного странно. А Роберто Баджо, которому судьбой было уготовано быть католиком, стал буддистом.
А такой игрок раньше был
А такой игрок раньше был
Особенно его штрафные
А такой игрок раньше был
Впечатление что у него все проблемы в голове
Уткин техничный, умный игрок, но не бегунок и в концепсию Карпина с высоким прессингом и отработкой в обороне не вписался. А в Балтике с их силовым футболом тоже. Может Кононов найдет ему его место на поле. Жаль если больше не увидим его в РПЛ.
Проблема со скоростью у него. Был не быстрый, а стал совсем медленный.
Что с ним случилось?
Что с ним случилось?
Травмы.
Что с ним случилось?
агент с ним случился
Ну и зачем? Нам он уже не нужен, у него скоро контракт закончится, с каждым днем всё меньше за него дадут, а может вообще бесплатно отдадим.. Лучше сейчас продавать
Чудесно вылеченная травма, конечно, напрягает. По уровню вопросов нет, чего его было просматривать, если УМО прошёл успешно...
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем