  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уткин переходит в «Торпедо» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Игрок отказался от 40% зарплаты из-за желания Кононова видеть его в команде (Иван Карпов)
25

Уткин переходит в «Торпедо» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Игрок отказался от 40% зарплаты из-за желания Кононова видеть его в команде (Иван Карпов)

«Торпедо» арендует Уткина у «Ростова».

Даниил Уткин переходит в «Торпедо» из «Ростова» на правах бесплатной аренды до конца сезона.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сделка не включает опцию выкупа.

Московский клуб возьмет на себя 1,8 млн рублей в месяц из зарплаты 26-летнего хавбека. Отмечается, что игрок отказался от остальных 40% из-за желания главного тренера «Торпедо» Олега Кононова видеть его в своей команде, а также ради игровой практики.

Первую часть сезона Уткин провел в аренде в «Балтике». В Мир РПЛ за калининградскую команду Даниил провел один матч. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoТорпедо
logoБалтика
logoПервая лига
logoОлег Кононов
logoРостов
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Уткин
Иван Карпов
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уткин, Шапи, Игнатьев - никто так и не стал топ-игроком. Впрочем, Сафонов за всех отдувается)
Ответ Игорь Новиков
Уткин, Шапи, Игнатьев - никто так и не стал топ-игроком. Впрочем, Сафонов за всех отдувается)
Самый крепкий из них как физически так и ментально. Но, Шапи, в отличие от Игнатьева и Уткина куда крепче и стабильнее.
Ответ Игорь Новиков
Уткин, Шапи, Игнатьев - никто так и не стал топ-игроком. Впрочем, Сафонов за всех отдувается)
Да, Шапи не заиграл. Но он хотя бы попробовал поиграть за границей, сначала уехал в Грецию, побегал за Арис, затем уехал в Канзас-сити, в МЛС, в одну лигу с Месси. Это явно лучше, чем как многие футболисты Зенита сидят на скамейке, не играют, большие деньги зарабатывают, но форму теряют. И это также явно лучше, чем как Уткин - из Ростова в Балтику, теперь в Торпедо. Теперь его карьера пошла на спад. А Шапи хотя бы попробовал. Это уже достойна респекта.
Как-то у Даниила все по нисходящей пошло.
Ответ Uriah Heep
Как-то у Даниила все по нисходящей пошло.
Особенно смена вероисповедания
Ответ RUSSERG
Особенно смена вероисповедания
В голову другого человека не залезешь. Дыбленко тоже принял ислам, хотя для славянина этого все-таки немного странно. А Роберто Баджо, которому судьбой было уготовано быть католиком, стал буддистом.
А такой игрок раньше был
Ответ N_1_K_I
А такой игрок раньше был
Особенно его штрафные
Ответ N_1_K_I
А такой игрок раньше был
Впечатление что у него все проблемы в голове
Уткин техничный, умный игрок, но не бегунок и в концепсию Карпина с высоким прессингом и отработкой в обороне не вписался. А в Балтике с их силовым футболом тоже. Может Кононов найдет ему его место на поле. Жаль если больше не увидим его в РПЛ.
Проблема со скоростью у него. Был не быстрый, а стал совсем медленный.
Что с ним случилось?
Ответ zohan163
Что с ним случилось?
Травмы.
Ответ zohan163
Что с ним случилось?
агент с ним случился
Ну и зачем? Нам он уже не нужен, у него скоро контракт закончится, с каждым днем всё меньше за него дадут, а может вообще бесплатно отдадим.. Лучше сейчас продавать
Чудесно вылеченная травма, конечно, напрягает. По уровню вопросов нет, чего его было просматривать, если УМО прошёл успешно...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
3 минуты назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
33 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
38 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
40 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» – «Санкт-Паули». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
28 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
33 минуты назадLive
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
53 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем