Кубок Испании. 1/2 финала. Первые матчи. «Атлетико» забил 4 гола «Барселоне»

В Кубке Испании прошли первые матчи 1/2 финала.
В первом матче 1/2 финала Кубка Испании в среду «Сосьедад» Арсена Захаряна в гостях обыграл «Атлетик» (1:0).
В четверг «Барселона» на выезде крупно проиграла «Атлетико» (0:4).
Кубок Испании
1/2 финала
Первые матчи
Рего Мора Руис де Галаррета
Атлетик
Падилья, Бойро, Лапорт, Монреаль, Лекуэ, Рего Мора, Хаурегисар, Наварро, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Санчес, Серрано, Весга, Н. Уильямс, Исета, Дуньябейтия, Гарсия, Унаи Симон, Горосабель, Аресо, Руис де Галаррета
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Туррьентес, Горрочатеги, Солер, Марин, Гедеш, Ойарсабаль
Запасные: Браис Мендес, Фрага, Одриосола, Эррера, Оускарссон, Диас, Субельдия, Уэсли, Муньос, Элустондо, Очиенг
Атлетико
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Н. Гонсалес, Хименес, Эскивель, Алекс Баэна, Альмада, Варгас, Облак, Лангле, Ле Норман, Мендоса, Серлот
Барселона:
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, де Йонг, Касадо, Фермин Лопес, Ольмо, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Шченсны, Берналь, Жоау Канселу, Мартин, Эрнандес, Маркес, Левандовски, Бардагжи, Кочен, Араухо, Торрентс
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Можно уже не писать такой бред ?
сдулся паренек после переподписания договора с Атлетик, 4 гола за 20 матчей