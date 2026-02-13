Кубок Испании. 1/2 финала. Первые матчи. «Атлетико» забил 4 гола «Барселоне»

В Кубке Испании прошли первые матчи 1/2 финала.

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании в среду «Сосьедад » Арсена Захаряна в гостях обыграл «Атлетик» (1:0).

В четверг «Барселона » на выезде крупно проиграла «Атлетико » (0:4).

Кубок Испании

1/2 финала

Первые матчи

Кубок Испании. Полуфинал 11 февраля 20:00, Сан-Мамес Атлетик Завершен 0 - 1 Реал Сосьедад Матч окончен 90’ +6’ Ойарсабаль 90’ +5’ Гедеш Очиенг 90’ +4’ Матараццо 85’ Марин Одриосола 85’ Солер Эррера Хаурегисар Весга 82’ 74’ Туррьентес Оускарссон 74’ Арамбуру Элустондо Руис де Галаррета 65’ 64’ Одриосола 62’ Туррьентес

58’ Гедеш Унаи Гомес Санчес 56’ И. Уильямс Н. Уильямс 56’ Рего Мора Руис де Галаррета 56’ Наварро Серрано 56’ 2 тайм Перерыв Атлетик Падилья, Бойро, Лапорт, Монреаль, Лекуэ, Рего Мора, Хаурегисар, Наварро, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета Запасные: Санчес, Серрано, Весга, Н. Уильямс, Исета, Дуньябейтия, Гарсия, Унаи Симон, Горосабель, Аресо, Руис де Галаррета 1 тайм Реал Сосьедад: Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Туррьентес, Горрочатеги, Солер, Марин, Гедеш, Ойарсабаль Запасные: Браис Мендес, Фрага, Одриосола, Эррера, Оускарссон, Диас, Субельдия, Уэсли, Муньос, Элустондо, Очиенг

Кубок Испании. Полуфинал 12 февраля 20:00, Метрополитано Атлетико Завершен 4 - 0 Барселона Матч окончен Руджери 90’ +8’ Коке Ле Норман 90’ 87’ Фермин Лопес Мартин 86’ Ольмо 86’ Фермин Лопес Пубиль 86’ 85’ Эрик Гарсия Алекс Баэна 79’ 77’ Бальде Жоау Канселу 77’ Кубарси Араухо Лукман Альмада 73’ Альварес Серлот 68’ Гризманн Алекс Баэна 68’ Льоренте 51’ Симеоне 50’ 2 тайм Перерыв Альварес

45’ +2’ 37’ Касадо Левандовски Лукман

33’ 26’ Касадо Гризманн

14’ Эрик Гарсия

6’ Атлетико Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн Запасные: Н. Гонсалес, Хименес, Эскивель, Алекс Баэна, Альмада, Варгас, Облак, Лангле, Ле Норман, Мендоса, Серлот 1 тайм Барселона: Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, де Йонг, Касадо, Фермин Лопес, Ольмо, Ферран Торрес, Ямаль Запасные: Шченсны, Берналь, Жоау Канселу, Мартин, Эрнандес, Маркес, Левандовски, Бардагжи, Кочен, Араухо, Торрентс

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

