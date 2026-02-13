58

Кубок Испании. 1/2 финала. Первые матчи. «Атлетико» забил 4 гола «Барселоне»

В Кубке Испании прошли первые матчи 1/2 финала.

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании в среду «Сосьедад» Арсена Захаряна в гостях обыграл «Атлетик» (1:0).

В четверг «Барселона» на выезде крупно проиграла «Атлетико» (0:4).

Кубок Испании

1/2 финала

Первые матчи

Кубок Испании. Полуфинал
11 февраля 20:00, Сан-Мамес
Атлетик
Атлетик
Завершен
0 - 1
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
Матч окончен
90’
+6’
Ойарсабаль
90’
+5’
Гедеш   Очиенг
90’
+4’
Матараццо
85’
Марин   Одриосола
85’
Солер   Эррера
Хаурегисар   Весга
82’
74’
Туррьентес   Оускарссон
74’
Арамбуру   Элустондо
Руис де Галаррета
65’
64’
Одриосола
62’
  Туррьентес
58’
Гедеш
Унаи Гомес   Санчес
56’
И. Уильямс   Н. Уильямс
56’
Рего Мора   Руис де Галаррета
56’
Наварро   Серрано
56’
2тайм
Перерыв
Атлетик
Падилья, Бойро, Лапорт, Монреаль, Лекуэ, Рего Мора, Хаурегисар, Наварро, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Санчес, Серрано, Весга, Н. Уильямс, Исета, Дуньябейтия, Гарсия, Унаи Симон, Горосабель, Аресо, Руис де Галаррета
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Туррьентес, Горрочатеги, Солер, Марин, Гедеш, Ойарсабаль
Запасные: Браис Мендес, Фрага, Одриосола, Эррера, Оускарссон, Диас, Субельдия, Уэсли, Муньос, Элустондо, Очиенг
Подробнее
Кубок Испании. Полуфинал
12 февраля 20:00, Метрополитано
Атлетико
Атлетико
Завершен
4 - 0
Барселона
Барселона
Матч окончен
Руджери
90’
+8’
Коке   Ле Норман
90’
87’
Фермин Лопес   Мартин
86’
Ольмо
86’
Фермин Лопес
Пубиль
86’
85’
Эрик Гарсия
Алекс Баэна
79’
77’
Бальде   Жоау Канселу
77’
Кубарси   Араухо
Лукман   Альмада
73’
Альварес   Серлот
68’
Гризманн   Алекс Баэна
68’
Льоренте
51’
Симеоне
50’
2тайм
Перерыв
  Альварес
45’
+2’
37’
Касадо   Левандовски
  Лукман
33’
26’
Касадо
  Гризманн
14’
  Эрик Гарсия
6’
Атлетико
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Н. Гонсалес, Хименес, Эскивель, Алекс Баэна, Альмада, Варгас, Облак, Лангле, Ле Норман, Мендоса, Серлот
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, де Йонг, Касадо, Фермин Лопес, Ольмо, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Шченсны, Берналь, Жоау Канселу, Мартин, Эрнандес, Маркес, Левандовски, Бардагжи, Кочен, Араухо, Торрентс
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoКубок Испании
результаты
logoРеал Сосьедад
logoАтлетик
logoАтлетико
logoБарселона
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сосьедад Захаряна ахаха,не позорьтесь!!!лазарет Захаряна или скамейка Захаряна,минута Захаряна вот так правильнее.
Ответ Евгений Павлюченко
Сосьедад Захаряна ахаха,не позорьтесь!!!лазарет Захаряна или скамейка Захаряна,минута Захаряна вот так правильнее.
Писец этих заголовком, ярый наяриватель видимо захаряна
Барсе завтра разобрать атлетов на их поле уже в первом матче так, чтобы второй матч был лишь чистой формальностью! Удачи сине-гранатовым)
Ответ Alex.K71
Барсе завтра разобрать атлетов на их поле уже в первом матче так, чтобы второй матч был лишь чистой формальностью! Удачи сине-гранатовым)
Разберут по винтикам
Ответ Alex.K71
Барсе завтра разобрать атлетов на их поле уже в первом матче так, чтобы второй матч был лишь чистой формальностью! Удачи сине-гранатовым)
Пожелание хорошее) Но, чтобы второй матч был чистой формальностью - это из области фантастики!
Можно Захаряна уже не добавлять к Реал Сосьедад. Смысл? Или в таком контексте: лазарет Реал Сосьедада Захаряна
Ответ Сергей Зотов
Можно Захаряна уже не добавлять к Реал Сосьедад. Смысл? Или в таком контексте: лазарет Реал Сосьедада Захаряна
Забей. Ярый поклонник засоряна этот писака
Ответ Marakana
Забей. Ярый поклонник засоряна этот писака
так этот захарян х знает и не играет а пишут как буд то он там в главных ролях авторитет
Дерби басков и битва топов, ждём ярких матчей
Барселона любит побеждать команды из мадрида
Ответ Сила в правде_1116772470
Барселона любит побеждать команды из мадрида
С победой )
Ответ Michael Jackson_1116618335
С победой )
о чем ты мишаня?
> «Сосьедад» Захаряна

Можно уже не писать такой бред ?
Ответ A.B.W.
> «Сосьедад» Захаряна Можно уже не писать такой бред ?
У них шизофрения. Наверно в их глазах захарян владелец клуба
Сосьедад мощную форму набрал, Атлетик потихоньку набирает. 10 дней назад в лиге скатали вничью, но там была красная у Реала. Думаю, будет близкий матч, но именно бело-голубые пройдут в финал
Давно уже надо писать "Сосьедад без Захаряна".
удачно конечно сложилось что Барса не подписала Нико Уильямса.
сдулся паренек после переподписания договора с Атлетик, 4 гола за 20 матчей
Ответ доломит
удачно конечно сложилось что Барса не подписала Нико Уильямса. сдулся паренек после переподписания договора с Атлетик, 4 гола за 20 матчей
Нико среди дриблеров в топе находится, особняком стоит Ямаль
Ответ читай ниже
Нико среди дриблеров в топе находится, особняком стоит Ямаль
на счет дриблинга согласен. только какой толк от этого дриблинга если он не результатируется в голы и голевые асисты
Рекомендуем