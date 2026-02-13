475

Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Арсенал» поделили очки – 1:1

В АПЛ прошли матчи 26-го тура.

В 26-м туре АПЛ во вторник «Челси» вел 2:0, но упустил победу над «Лидсом» (2:2), «Манчестер Юнайтед» в гостях на 96-й минуте ушел от поражения от «Вест Хэма» (1:1).

В среду «Манчестер Сити» дома разгромил «Фулхэм» (3:0), «Ливерпуль» на выезде сломил сопротивление «Сандерленда» (1:0).

Завершился тур в четверг матчем «Брентфорд» – «Арсенал» (1:1).

Чемпионат Англии

26-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
11 февраля 19:30, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Фулхэм
Матч окончен
Гвардиола
83’
Нико Гонсалес
83’
81’
Берге   Рид
72’
Уилсон   Бобб
Фоден   Шерки
71’
Родри Эрнандес   Нико Гонсалес
71’
Фоден
66’
60’
Чуквуэзе   де Маседо
60’
Хименес   Родриго Муниз
60’
Смит-Роу   Кинг
Матеуш Нунеш   Хусанов
60’
Бернарду Силва   Рейндерс
60’
Холанд   Мармуш
46’
2тайм
Перерыв
Бернарду Силва
41’
  Холанд
39’
30’
Андерсен
  О`Райли
30’
  Семеньо
24’
Манчестер Сити
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Фоден, Семеньо, Холанд
Запасные: Аллейн, Хусанов, Стоунз, Нико Гонсалес, Шерки, Рейндерс, Мармуш, Траффорд, Льюис
1тайм
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Ивоби, Берге, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Кинг, де Маседо, Лекомт, Родриго Муниз, Кастань, Куэнка, Рид, Робинсон, Бобб
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
11 февраля 19:30, Вилла Парк
Логотип домашней команды
Астон Вилла
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Брайтон
Матч окончен
  Хиншелвуд
86’
Дуглас Луис   Линделеф
84’
81’
Митома   Минте
81’
Гомес   Хауэлл
81’
Уэлбек   Костулас
Онана   Абрахам
75’
Уоткинс   Эдвард
74’
61’
ван Хекке   Боскальи
Санчо   Бэйли
60’
Буэндиа   Баркли
60’
Роджерс
50’
2тайм
Перерыв
Мартинес
41’
41’
ван Хекке
23’
Велтман
22’
Балеба   Милнер
2’
Балеба
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Богарде, Дуглас Луис, Онана, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Абрахам, Бэйли, Бизот, Райт, Линделеф, Динь, Пау Торрес, Баркли, Эдвард
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд, Балеба, Гросс, Митома, Гомес, Уэлбек
Запасные: де Кейпер, О`Райли, Костулас, Стил, Боскальи, Минте, Милнер, Хауэлл, Рюттер
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
11 февраля 19:40, Селхерст Парк
Логотип домашней команды
Кристал Пэлас
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Бернли
Матч окончен
87’
Угочукву   Флорентину
83’
Межбри   Уорд-Проуз
Уортон   Уче
83’
74’
Межбри
73’
Флемминг   Фостер
73’
Эдвардс   Бруун Ларсен
Камада   Пино
72’
Муньос   Хьюз
72’
Гессан   Джонсон
58’
Лерма   Риад
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Лерма
44’
  Энтони
40’
  Межбри
Лерма
36’
Ричардс
35’
  Ларсен
33’
  Ларсен
17’
Кристал Пэлас
Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Лерма, Гессан, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Ларсен
Запасные: Риад, Уче, Джонсон, Соса, Пино, Хьюз, Бенитес, Девенни, Клайн
1тайм
Бернли:
Дубравка, Эстев, Уоррелл, Лоран, Энтони, Эдвардс, Хамфрис, Межбри, Угочукву, Уокер, Флемминг
Запасные: Уорд-Проуз, Фостер, Тшауна, Пирес, Флорентину, Бруун Ларсен, Вайсс, Экдаль, Барнс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
11 февраля 19:30, Сити Граунд
Логотип домашней команды
Ноттингем Форест
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Вулверхэмптон
Матч окончен
86’
Белльгард
78’
Гомес   Белльгард
75’
Тшатшуа
Лукка   Игор Жезус
71’
Хадсон-Одои   Ндойе
65’
60’
Гомеш   Тшатшуа
60’
Уго Буэно   Меллер Вольф
2тайм
Перерыв
Ноттингем Форест
Ортега, Уильямс, Морато, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Лукка
Запасные: Нетц, Домингес, Авонийи, Жаир Кунья, Игор Жезус, Макати, Ганн, Йейтс, Ндойе
1тайм
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Мане, Уго Буэно, Гомес, Гомес, Гомеш, Армстронг, Арокодаре
Запасные: Джонстон, Доэрти, Белльгард, Меллер Вольф, Лима, Сазерленд, Эдози, Тшатшуа, Роулингс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
11 февраля 20:15, Стэдиум оф Лайт
Логотип домашней команды
Сандерленд
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
Диарра   Изидор
90’
+2’
88’
Экитике   Кьеза
Альдерете   Гертрюйда
80’
Хьюм   Тальби
80’
Ангуло   Мандл
80’
75’
Гакпо   Джонс
69’
Эндо   Гомес
61’
  ван Дейк
2тайм
Перерыв
Рейнилду
24’
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Ле Фе, Садики, Ангуло, Диарра, Хьюм, Бробби
Запасные: Эльборг, Ригг, Тальби, Мандл, Изидор, Серкин, О`Нин, Гертрюйда, Майенда
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Эндо, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Мамардашвили, Кьеза, Керкез, Рэмзи, Моррисон, Гомес, Джонс, Ньони, Нгумоа
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
12 февраля 20:00, Брентфорд Комьюнити
Логотип домашней команды
Брентфорд
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
Хенри   Хики
90’
+5’
Уаттара
86’
81’
Инкапиэ   Калафьори
81’
Троссард   Мартинелли
Ярмолюк   Хендерсон
73’
Льюис-Поттер   Дамсгор
73’
  Льюис-Поттер
71’
70’
Мадуэке   Сака
61’
  Мадуэке
Йенсен
53’
46’
Эзе   Эдегор
2тайм
Перерыв
30’
Дьокереш
20’
Габриэл
Эндрюс
18’
Янельт
4’
Брентфорд
Келлехер, Хенри, ван ден Берг, Айер, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Льюис-Поттер, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Фуро, Хики, Бентт, Хендерсон, Вальдимарссон, Дамсгор, Коллинз, Пиннок, Донован
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Москера, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Калафьори, Льюис-Скелли, Уайт, Габриэл Жезус, Сака, Мартинелли, Аррисабалага, Нергор, Эдегор
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
10 февраля 19:30, Стэмфорд Бридж
Логотип домашней команды
Челси
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Лидс
Матч окончен
Кайседо
90’
+8’
90’
+6’
Лонгстафф
90’
+5’
Ааронсон   Лонгстафф
82’
Нмеча   Джеймс
Сантос   Делап
79’
Ачимпонг   Фофана
79’
73’
  Окафор
67’
  Нмеча
Палмер
67’
Эстевао   Нету
64’
  Палмер
58’
55’
Борнаув   Окафор
Кукурелья   Хато
46’
2тайм
Перерыв
45’
Джастин
  Жоао Педро
24’
22’
Борнаув
19’
Гудмундссон
Ачимпонг
15’
Гюсто
8’
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Ачимпонг, Гюсто, Сантос, Кайседо, Фернандес, Палмер, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Шерман-Лоу, Бадьяшиль, Делап, Гиу, Гарначо, Фофана, Нету, Сарр, Хато
1тайм
Лидс:
Дарлоу, Гудмундссон, Джастин, Родон, Бийол, Борнаув, Ааронсон, Груев, Ампаду, Богл, Нмеча
Запасные: Байрэм, Танака, Пиру, Лонгстафф, Буонанотте, Окафор, Ньонто, Лукас Перри, Джеймс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
10 февраля 19:30, Хилл Дикинсон
Логотип домашней команды
Эвертон
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Борнмут
Матч окончен
90’
+6’
Хименес
90’
+3’
Роша   Смит
Миколенко   Кин
90’
+3’
89’
Ираола
81’
Брукс
80’
Адли   Брукс
80’
Кристи   Кук
О'Брайен
69’
Бету
66’
64’
  Адли
Джордж   Армстронг
62’
Барри   Бету
62’
61’
  Роша
58’
Эванилсон   Крупи
58’
Тот   Унал
57’
Роша
2тайм
Перерыв
  Ндиай
42’
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Дьюзбери-Холл, Джордж, Ндиай, Барри
Запасные: Паттерсон, Диблинг, Алькарас, Ироэгбунам, Трэверс, Рель, Кин, Бету, Армстронг
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кристи, Скотт, Адли, Тот, Роша, Эванилсон
Запасные: Брукс, Мандас, Диаките, Адамс, Милосавлевич, Смит, Крупи, Унал, Кук
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
10 февраля 19:30, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Логотип домашней команды
Тоттенхэм
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
90’
+1’
Бруно Гимараэс   Холл
89’
Бруно Гимараэс
88’
Гордон   Осула
88’
Уиллок   Вольтемаде
75’
Рэмзи   Тонали
75’
Эланга   Дж. Мерфи
Галлахер   Коло-Муани
70’
68’
  Рэмзи
Симонс
67’
  Грэй
64’
Спенс
62’
59’
Берн
Биссума   Пальинья
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
  Тиав
Сарр
41’
Одобер   Тель
35’
Тоттенхэм
Викарио, Спенс, ван де Вен, Дрэгушин, Грэй, Сарр, Биссума, Галлахер, Симонс, Соланке, Одобер
Запасные: Пальинья, Тель, Коло-Муани, Кински, Байфилд, Уильямс-Барнетт, Олусеси, де Соуза, Роузвелл
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Берн, Ботман, Тиав, Триппьер, Рэмзи, Бруно Гимараэс, Уиллок, Барнс, Гордон, Эланга
Запасные: Висса, Рэмсдейл, А. Мерфи, Шахар, Дж. Мерфи, Вольтемаде, Тонали, Осула, Холл
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 26 тур
10 февраля 20:15, Стадион Лондон
Логотип домашней команды
Вест Хэм
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
90’
+6’
  Шешко
Саммервилл   Траоре
90’
Боуэн   Уокер-Питерс
90’
82’
Диогу Далот   Зиркзе
Диуф   Скарлз
80’
Поттс   Магасса
79’
Фернандеш
70’
Кастельянос   Уилсон
69’
69’
Матеус Кунья   Шешко
68’
Магуайр   Йоро
57’
Диогу Далот
  Соучек
50’
2тайм
Перерыв
Вест Хэм
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уан-Биссака, Поттс, Фернандеш, Саммервилл, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Ареоля, Уокер-Питерс, Скарлз, Канте, Уилсон, Килмен, Майерс, Магасса, Траоре
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Каземиро, Майну, Бруну Фернандеш, Мбемо, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Маласиа, Хевен, Байындыр, Мазрауи, Йоро, Угарте, Флетчер, Зиркзе, Шешко
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
