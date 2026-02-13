Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Арсенал» поделили очки – 1:1

В АПЛ прошли матчи 26-го тура.
В 26-м туре АПЛ во вторник «Челси» вел 2:0, но упустил победу над «Лидсом» (2:2), «Манчестер Юнайтед» в гостях на 96-й минуте ушел от поражения от «Вест Хэма» (1:1).
В среду «Манчестер Сити» дома разгромил «Фулхэм» (3:0), «Ливерпуль» на выезде сломил сопротивление «Сандерленда» (1:0).
Завершился тур в четверг матчем «Брентфорд» – «Арсенал» (1:1).
Чемпионат Англии
26-й тур
Родри Эрнандес Нико Гонсалес
Манчестер Сити
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Фоден, Семеньо, Холанд
Запасные: Аллейн, Хусанов, Стоунз, Нико Гонсалес, Шерки, Рейндерс, Мармуш, Траффорд, Льюис
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Ивоби, Берге, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Кинг, де Маседо, Лекомт, Родриго Муниз, Кастань, Куэнка, Рид, Робинсон, Бобб
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Богарде, Дуглас Луис, Онана, Буэндиа, Роджерс, Санчо, Уоткинс
Запасные: Абрахам, Бэйли, Бизот, Райт, Линделеф, Динь, Пау Торрес, Баркли, Эдвард
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд, Балеба, Гросс, Митома, Гомес, Уэлбек
Запасные: де Кейпер, О`Райли, Костулас, Стил, Боскальи, Минте, Милнер, Хауэлл, Рюттер
Кристал Пэлас
Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Лерма, Гессан, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Ларсен
Запасные: Риад, Уче, Джонсон, Соса, Пино, Хьюз, Бенитес, Девенни, Клайн
Бернли:
Дубравка, Эстев, Уоррелл, Лоран, Энтони, Эдвардс, Хамфрис, Межбри, Угочукву, Уокер, Флемминг
Запасные: Уорд-Проуз, Фостер, Тшауна, Пирес, Флорентину, Бруун Ларсен, Вайсс, Экдаль, Барнс
Ноттингем Форест
Ортега, Уильямс, Морато, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Лукка
Запасные: Нетц, Домингес, Авонийи, Жаир Кунья, Игор Жезус, Макати, Ганн, Йейтс, Ндойе
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Мане, Уго Буэно, Гомес, Гомес, Гомеш, Армстронг, Арокодаре
Запасные: Джонстон, Доэрти, Белльгард, Меллер Вольф, Лима, Сазерленд, Эдози, Тшатшуа, Роулингс
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Ле Фе, Садики, Ангуло, Диарра, Хьюм, Бробби
Запасные: Эльборг, Ригг, Тальби, Мандл, Изидор, Серкин, О`Нин, Гертрюйда, Майенда
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Эндо, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Мамардашвили, Кьеза, Керкез, Рэмзи, Моррисон, Гомес, Джонс, Ньони, Нгумоа
Брентфорд
Келлехер, Хенри, ван ден Берг, Айер, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Льюис-Поттер, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Фуро, Хики, Бентт, Хендерсон, Вальдимарссон, Дамсгор, Коллинз, Пиннок, Донован
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Москера, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Калафьори, Льюис-Скелли, Уайт, Габриэл Жезус, Сака, Мартинелли, Аррисабалага, Нергор, Эдегор
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Ачимпонг, Гюсто, Сантос, Кайседо, Фернандес, Палмер, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Шерман-Лоу, Бадьяшиль, Делап, Гиу, Гарначо, Фофана, Нету, Сарр, Хато
Лидс:
Дарлоу, Гудмундссон, Джастин, Родон, Бийол, Борнаув, Ааронсон, Груев, Ампаду, Богл, Нмеча
Запасные: Байрэм, Танака, Пиру, Лонгстафф, Буонанотте, Окафор, Ньонто, Лукас Перри, Джеймс
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Дьюзбери-Холл, Джордж, Ндиай, Барри
Запасные: Паттерсон, Диблинг, Алькарас, Ироэгбунам, Трэверс, Рель, Кин, Бету, Армстронг
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кристи, Скотт, Адли, Тот, Роша, Эванилсон
Запасные: Брукс, Мандас, Диаките, Адамс, Милосавлевич, Смит, Крупи, Унал, Кук
Тоттенхэм
Викарио, Спенс, ван де Вен, Дрэгушин, Грэй, Сарр, Биссума, Галлахер, Симонс, Соланке, Одобер
Запасные: Пальинья, Тель, Коло-Муани, Кински, Байфилд, Уильямс-Барнетт, Олусеси, де Соуза, Роузвелл
Ньюкасл:
Поуп, Берн, Ботман, Тиав, Триппьер, Рэмзи, Бруно Гимараэс, Уиллок, Барнс, Гордон, Эланга
Запасные: Висса, Рэмсдейл, А. Мерфи, Шахар, Дж. Мерфи, Вольтемаде, Тонали, Осула, Холл
Вест Хэм
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уан-Биссака, Поттс, Фернандеш, Саммервилл, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Ареоля, Уокер-Питерс, Скарлз, Канте, Уилсон, Килмен, Майерс, Магасса, Траоре
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Каземиро, Майну, Бруну Фернандеш, Мбемо, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Маласиа, Хевен, Байындыр, Мазрауи, Йоро, Угарте, Флетчер, Зиркзе, Шешко
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
