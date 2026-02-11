Кирилл Глебов: «В Америку очень хочется – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами, можно на машине проехать всю страну. В «Диснейленд» с детства мечтаю попасть»
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о мечте посетить США.
– Везде своеобразный отпуск. На Мальдивах ты чисто лежишь на пляже, а в Челябинске можно встретиться с друзьями, родными. В Москве можно провести время и дома, и поехать гулять.
– Куда мечтаешь съездить?
– В «Диснейленд», с детства мечтаю туда попасть. В Америку очень хочется. В любой город бы сгонял – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами. Можно взять машину и проехать всю Америку, от начала до конца.
– Когда планируешь туда поехать?
– Пока вообще ничего не планирую. Не знаю, чего ждать от лета. Отпуск зависит от того, выйдем ли мы в финал Кубка России. Планировать пока неправильно. Как отпуск начнется, тогда и решу.
– На «Олд Траффорд» мечтаешь попасть с отцом?
– Была такая мысль, но сейчас тяжело попасть в Англию. Не думаю, что папа спокойно может взять и поехать на две-три недели за границу. Это тяжело пока осуществить, – сказал Глебов.
Не знаю, получится ли, для меня очень дорого...
