Кирилл Глебов: «В Америку очень хочется – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами, можно на машине проехать всю страну. В «Диснейленд» с детства мечтаю попасть»

Кирилл Глебов: в Америку очень хочется, можно взять машину и проехать всю страну.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о мечте посетить США.

– Везде своеобразный отпуск. На Мальдивах ты чисто лежишь на пляже, а в Челябинске можно встретиться с друзьями, родными. В Москве можно провести время и дома, и поехать гулять.

– Куда мечтаешь съездить?

– В «Диснейленд», с детства мечтаю туда попасть. В Америку очень хочется. В любой город бы сгонял – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами. Можно взять машину и проехать всю Америку, от начала до конца.

– Когда планируешь туда поехать?

– Пока вообще ничего не планирую. Не знаю, чего ждать от лета. Отпуск зависит от того, выйдем ли мы в финал Кубка России. Планировать пока неправильно. Как отпуск начнется, тогда и решу.

– На «Олд Траффорд» мечтаешь попасть с отцом?

– Была такая мысль, но сейчас тяжело попасть в Англию. Не думаю, что папа спокойно может взять и поехать на две-три недели за границу. Это тяжело пока осуществить, – сказал Глебов.