  Кирилл Глебов: «В Америку очень хочется – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами, можно на машине проехать всю страну. В «Диснейленд» с детства мечтаю попасть»
Кирилл Глебов: «В Америку очень хочется – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами, можно на машине проехать всю страну. В «Диснейленд» с детства мечтаю попасть»

Кирилл Глебов: в Америку очень хочется, можно взять машину и проехать всю страну.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о мечте посетить США. 

– Везде своеобразный отпуск. На Мальдивах ты чисто лежишь на пляже, а в Челябинске можно встретиться с друзьями, родными. В Москве можно провести время и дома, и поехать гулять.

Куда мечтаешь съездить?

– В «Диснейленд», с детства мечтаю туда попасть. В Америку очень хочется. В любой город бы сгонял – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами. Можно взять машину и проехать всю Америку, от начала до конца.

Когда планируешь туда поехать?

– Пока вообще ничего не планирую. Не знаю, чего ждать от лета. Отпуск зависит от того, выйдем ли мы в финал Кубка России. Планировать пока неправильно. Как отпуск начнется, тогда и решу.

На «Олд Траффорд» мечтаешь попасть с отцом?

– Была такая мысль, но сейчас тяжело попасть в Англию. Не думаю, что папа спокойно может взять и поехать на две-три недели за границу. Это тяжело пока осуществить, – сказал Глебов. 

Вернётся, будет рассказывать, как там всё ужасно и гораздо хуже, чем здесь. На следущий год, конечно же, снова поедет - проверить, вдруг что поменялось.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Вернётся, будет рассказывать, как там всё ужасно и гораздо хуже, чем здесь. На следущий год, конечно же, снова поедет - проверить, вдруг что поменялось.
Это если в за дадут. Пока РФ в числе 75 стран, визы которым вообще приостановили
Нормальное желание мир посмотреть, имея финансовые возможности 👍🏻
Провести отпуск с Лещуком хочет
Ответ Дядя ТУРА
Провести отпуск с Лещуком хочет
Наоборот, это показывает, что с топовейшим вратарём он ещё не общался, молодой не в курсе, как там всё хреновастенько.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Наоборот, это показывает, что с топовейшим вратарём он ещё не общался, молодой не в курсе, как там всё хреновастенько.
Шаурма там откровенно плохая
Удивительно, конечно! А почему бы Россию не проехать? Аж до Анадыря! Вот где приключения!
Ответ серж
Удивительно, конечно! А почему бы Россию не проехать? Аж до Анадыря! Вот где приключения!
Дураки дороги менты?)
Ответ Katin Dag
Дураки дороги менты?)
Комментарий скрыт
Пора закон Дегтяреву выпускать о запрете выезда спортсменам в отпуск во вражеские страны, пока он их финансирует.
Друзья, да хватит вам на Кирила нападать. Мне 66 лет, я тоже в его возрасте много о чём мечтал, а сейчас жутко жалею, что не успею побывать, там, где. есть на что посмотреть в России. В прошлом году побывал в Карелии, в этом мечтаю попасть на Байкал. н
Не знаю, получится ли, для меня очень дорого...
Свищёв, твой выход, расскажи парню, как там плохо то
три мечты было у детей 21 века: Диснейленд, голландская кофейня с логотипом листика известного растения и квартал красных фонарей в Париже)))
Ответ Михаил Соколов
три мечты было у детей 21 века: Диснейленд, голландская кофейня с логотипом листика известного растения и квартал красных фонарей в Париже)))
Не только у детей и не только 21 века)
Лещук одобряет, да и гидом может стать
Ну вот и всё, Кирилл Глебов.
Радуйся фанайди.
