😡 Очередной позор Ла Лиги. За этот фол на Ямале «Барселона» не заработала пенальти – главного арбитра не похвали даже на VAR
Соцсети пестрят обвинениями в адрес судейского корпуса Ла Лиги и даже мадридского «Реала» за возмутительный эпизод матча «Барселона» – «Мальорка».
Главный судья Алехандро Кинтеро не назначил пенальти в пользу каталонцев за этот момент с участием Ламина Ямаля.
Да что там пенальти – не было даже просмотра эпизода с участием VAR.
Игры в мяч не было. В отличии от контакта – в обе ноги.
Может, хватит с этим мириться?