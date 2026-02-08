😡 Очередной позор Ла Лиги. За этот фол на Ямале «Барселона» не заработала пенальти – главного арбитра не похвали даже на VAR

Соцсети пестрят обвинениями в адрес судейского корпуса Ла Лиги и даже мадридского «Реала» за возмутительный эпизод матча «Барселона» – «Мальорка».

Главный судья Алехандро Кинтеро не назначил пенальти в пользу каталонцев за этот момент с участием Ламина Ямаля.

Да что там пенальти – не было даже просмотра эпизода с участием VAR.

Игры в мяч не было. В отличии от контакта – в обе ноги.

Может, хватит с этим мириться?