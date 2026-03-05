Кубок Испании. 1/2 финала. «Сосьедад» Захаряна победил «Атлетик», «Атлетико» выбил «Барселону»

В Кубке Испании проходят ответные матчи 1/2 финала.

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании во вторник «Барселона » победила «Атлетико », но вылетела по сумме двух встреч (3:0, 3:4).

В среду «Сосьедад » Арсена Захаряна дома справился с «Атлетиком» (1:0).

Кубок Испании

1/2 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:0

Первый матч: 0:4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

