Матч окончен
Кубок Испании. 1/2 финала. «Сосьедад» Захаряна победил «Атлетик», «Атлетико» выбил «Барселону»
В Кубке Испании проходят ответные матчи 1/2 финала.
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании во вторник «Барселона» победила «Атлетико», но вылетела по сумме двух встреч (3:0, 3:4).
В среду «Сосьедад» Арсена Захаряна дома справился с «Атлетиком» (1:0).
1/2 финала
Ответные матчи
Первый матч: 1:0
Первый матч: 0:4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Уверен что Барселона этот матч выиграет, но с недостаточной разницей мячей.
Уверен что Барселона этот матч выиграет, но с недостаточной разницей мячей.
А может и опять проиграть потому как сделают большой упор на атаку(в частности выпустят Канселу в старте, а это считай что нет лз) чем Атлетико и будет грамотно пользоваться на контратаках.
Я тоже уверен что Барселона победит, вопрос только с каким счётом.
Я тоже уверен что Барселона победит, вопрос только с каким счётом.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Кто ты? аа узнал, реал Хетафе 0-1??))
Удачи Барселоне!
Удачи Барселоне!
👍👍👍😂😂😂
не уверен что Барсе нужно тратить все силы на этот матч. в субботу выезд к Атлетико Бильбао, а потом лететь к Ньюкаслу в ЛЧ. может стоит поберечь силы на чемпионат и ЛЧ
не уверен что Барсе нужно тратить все силы на этот матч. в субботу выезд к Атлетико Бильбао, а потом лететь к Ньюкаслу в ЛЧ. может стоит поберечь силы на чемпионат и ЛЧ
Силы нужно тратить по максимуму, но в старте на пару позиций есть смысл выпустить тех кто в последнее время играл меньше основных игроков. Например Решфорда вместо Ямаля(Рафинью сдвинуть на правый фланг) Канселу вместо Бальде, Араухо вместо Кубарси(или в паре с Кубарси если Гарсию поставить опорником)
Силы нужно тратить по максимуму, но в старте на пару позиций есть смысл выпустить тех кто в последнее время играл меньше основных игроков. Например Решфорда вместо Ямаля(Рафинью сдвинуть на правый фланг) Канселу вместо Бальде, Араухо вместо Кубарси(или в паре с Кубарси если Гарсию поставить опорником)
Гарсия в прошлом матче удалился, так что сегодня сыграть не сможет
Как же приятно слышать Генича на этом замечательном матче.
Шансы на ремонтаду сомнительные, кубок того напряжения, которое будет необходимо для победы, не окупит. Спокойно на классе забить 1-2 и закончить, атлетам можно и нужно будет накидать в ЛЧ
Может Рэша на ЦФ, на Торресятину совсем не хочется смотреть…
Барса всё ближе к камбэку. Во втором тайме будет заруба и стычки наверняка.
Никак третий гол не забить, не идёт мяч в ворота.
За что пенка? Это бред полный
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем