  • Кубок Испании. 1/2 финала. «Сосьедад» Захаряна победил «Атлетик», «Атлетико» выбил «Барселону»
42

Кубок Испании. 1/2 финала. «Сосьедад» Захаряна победил «Атлетик», «Атлетико» выбил «Барселону»

В Кубке Испании проходят ответные матчи 1/2 финала.

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании во вторник «Барселона» победила «Атлетико», но вылетела по сумме двух встреч (3:0, 3:4).

В среду «Сосьедад» Арсена Захаряна дома справился с «Атлетиком» (1:0).

Кубок Испании

1/2 финала

Ответные матчи

Кубок Испании. Полуфинал
4 марта 20:00, Реале Арена
Логотип домашней команды
Реал Сосьедад
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Атлетик
Матч окончен
Муньос
90’
+9’
Эррера
90’
+6’
Ойарсабаль   Сучич
90’
+4’
Гедеш   Муньос
90’
+3’
90’
+2’
Берчиче
  Ойарсабаль
87’
Солер   Оускарссон
83’
82’
Хаурегисар   Весга
82’
Гурусета   Серрано
81’
Руис де Галаррета
70’
Гурусета
67’
Сансет   Наварро
67’
Паредес   Аресо
Туррьентес   Эррера
59’
Барренечеа   Марин
59’
56’
Рего Мора   Руис де Галаррета
56’
Хаурегисар
2тайм
Перерыв
23’
Паредес
Реал Сосьедад
Марреро, Субельдия, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Солер, Барренечеа, Туррьентес, Горрочатеги, Гедеш, Ойарсабаль
Запасные: Чалета-Цар, Сучич, Муньос, Захарян, Оускарссон, Браис Мендес, Уэсли, Ремиро, Элустондо, Эррера, Марин
1тайм
Атлетик:
Падилья, Берчиче, Лапорт, Паредес, Вивиан, Рего Мора, Хаурегисар, Беренгер, Сансет, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Наварро, Санчес, Аресо, Лекуэ, Весга, Серрано, Исета, Бойро, Унаи Симон, Руис де Галаррета, Унаи Гомес
Подробнее

Первый матч: 1:0

Кубок Испании. Полуфинал
3 марта 20:00, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
90’
+5’
Алекс Баэна
Ямаль
90’
+3’
76’
Симеоне   Хименес
  Берналь
72’
Бальде   Араухо
71’
69’
Альварес   Алекс Баэна
Жоау Канселу
67’
Ольмо
66’
Фермин Лопес   Ольмо
64’
Ферран Торрес   Рэшфорд
64’
58’
Лукман   Молина
58’
Коке   Серлот
2тайм
Перерыв
  Рафинья
45’
+5’
  Берналь
29’
Кунде   Бальде
13’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Берналь, Фермин Лопес, Рафинья, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Кочен, Шченсны, Араухо, Бальде, Касадо, Ольмо, Бардагжи, Рэшфорд, Маркес
1тайм
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Кардозо, Коке, Лукман, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Лангле, Молина, Алекс Баэна, Н. Гонсалес, Облак, Альмада, Варгас, Серлот, Хименес, Ле Норман, Мендоса
Подробнее

Первый матч: 0:4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoАтлетико
logoБарселона
logoКубок Испании
logoРеал Сосьедад
logoАтлетик
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Уверен что Барселона этот матч выиграет, но с недостаточной разницей мячей.
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Уверен что Барселона этот матч выиграет, но с недостаточной разницей мячей.
А может и опять проиграть потому как сделают большой упор на атаку(в частности выпустят Канселу в старте, а это считай что нет лз) чем Атлетико и будет грамотно пользоваться на контратаках.
Я тоже уверен что Барселона победит, вопрос только с каким счётом.
Ответ Tsado 15
Я тоже уверен что Барселона победит, вопрос только с каким счётом.
Комментарий скрыт
Ответ drag23
Комментарий скрыт
Кто ты? аа узнал, реал Хетафе 0-1??))
Удачи Барселоне!
Ответ Alibadigul
Удачи Барселоне!
👍👍👍😂😂😂
не уверен что Барсе нужно тратить все силы на этот матч. в субботу выезд к Атлетико Бильбао, а потом лететь к Ньюкаслу в ЛЧ. может стоит поберечь силы на чемпионат и ЛЧ
Ответ доломит
не уверен что Барсе нужно тратить все силы на этот матч. в субботу выезд к Атлетико Бильбао, а потом лететь к Ньюкаслу в ЛЧ. может стоит поберечь силы на чемпионат и ЛЧ
Силы нужно тратить по максимуму, но в старте на пару позиций есть смысл выпустить тех кто в последнее время играл меньше основных игроков. Например Решфорда вместо Ямаля(Рафинью сдвинуть на правый фланг) Канселу вместо Бальде, Араухо вместо Кубарси(или в паре с Кубарси если Гарсию поставить опорником)
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Силы нужно тратить по максимуму, но в старте на пару позиций есть смысл выпустить тех кто в последнее время играл меньше основных игроков. Например Решфорда вместо Ямаля(Рафинью сдвинуть на правый фланг) Канселу вместо Бальде, Араухо вместо Кубарси(или в паре с Кубарси если Гарсию поставить опорником)
Гарсия в прошлом матче удалился, так что сегодня сыграть не сможет
Как же приятно слышать Генича на этом замечательном матче.
Шансы на ремонтаду сомнительные, кубок того напряжения, которое будет необходимо для победы, не окупит. Спокойно на классе забить 1-2 и закончить, атлетам можно и нужно будет накидать в ЛЧ
Может Рэша на ЦФ, на Торресятину совсем не хочется смотреть…
Барса всё ближе к камбэку. Во втором тайме будет заруба и стычки наверняка.
Никак третий гол не забить, не идёт мяч в ворота.
За что пенка? Это бред полный
