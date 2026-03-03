«Спартак» победил в 1-м матче Карседо, «Реал» опять проиграл, Иран выступит на ЧМ-2026, 7 шайб СКА, Ришо может поставить программу Трусовой, проблемы «Астон Мартин» и другие новости

1. «Спартак» в первом матче при Карседо одолел «Сочи» – 3:2. Маркиньос и Солари забили с игры, Барко – с пенальти, гол Жедсона и первый 11-метровый отменили. Кроме того, арбитр Евгений Буланов после ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» за то, что Литвинов прихватил Солдатенкова за футболку.

2. «Реал» потерпел второе поражение в Ла Лиге подряд, проиграв «Хетафе» дома – 0:1 Сатриано забил дальним ударом на 39-й минуте, Мастантуоно удалили на 95-й , Лисо – на 97-й. Винисиус нанес 1 удар в створ и получил традиционную желтую за споры с судьей.

«Мадрид» на 4 очка отстает от лидирующей «Барселоны» после 26 туров чемпиона Испании.

3. Иран сыграет на ЧМ-2026 , несмотря на конфликт с США, заявил посол страны в Испании: «Мы имеем право быть там».

4. В Фонбет КХЛ «Спартак» уступил «Авангарду», ЦСКА проиграл «Автомобилисту», СКА забросил 7 шайб «Барысу», «Локомотив» победил «Северсталь».

5. Попавшаяся на допинге итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер выступит на Кубке мира в Контиолахти.

6. «Астон Мартин» намерен сойти на Гран-при Австралии после нескольких кругов из-за недостатка деталей. Команда Алонсо рассматривала пропуск этапа после провальных тестов.

7. НХЛ. «Рейнджерс» отыгрались с 0:4 в третьем периоде , но все равно уступили «Коламбусу» (4:5 ОТ – 21-е поражение дома в сезоне), Марченко набрал 2+1 , Гавриков забил 10-й гол в сезоне . Все результаты дня – здесь .

8. Французский хореограф Бенуа Ришо может поставить программу фигуристке Александре Трусовой на следующий сезон.

9. НБА. «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на 19+11 от вернувшегося Янниса, 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту» и другие результаты .

10. Несколько клубов обратились с жалобами в ЭСК: «Балтика» – по поводу отмены гола Андраде «Зениту», «Локомотив» – по пенальти в матче с «Пари НН» и фолу Сарфо, зацепившего колено Батракова шипами, «Ростов» – по вопросу обжалования красной Вахании в матче с «Краснодаром».

11. МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана.

12. Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария и Германия сыграют на Кубке мира-2028. Место России из-за ситуации на Украине может занять Словакия, пишет Sportsnet.

13. Российского гроссмейстера Сергея Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения в него. ФИДЕ пояснила , что «Карякин был включен в рейтинг из-за оплошности в процессе утверждения матча».

14. КХЛ оштрафовала Комтуа за симуляцию в игре с «Металлургом». Форвард «Динамо» говорил, что Петунин ударил его черенком клюшки.

15. Финалиссима Аргентины и Испании может не состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке. Матч запланирован на 27 марта в Катаре. Существует вариант, что игру перенесут в другую страну.

16. Рафа Мир отрицает , что оскорбил Эль-Хилали на почве расизма. Форвард «Эльче» утверждает, что сказал сопернику «Я снесу тебе башку».

17. Ски-альпинисту Никите Филиппову подарят квартиру от властей Камчатки за серебро Олимпиады-2026.

Цитаты дня.

Экс-судья Федотов о словах Дзюбы: «Нормальный ВАР? Пускай он купит камер 8-10, возит их с собой, будут хорошие линии . Он готов заплатить сколько-то миллионов рублей?»

Силкин о пенсии от «Динамо»: «Сумма скромная, плюс от государства 30 тысяч получаю. Прожить было бы сложно – слава богу, есть накопления . Шесть лет назад поменял Land Cruiser на новый»

Роман Ротенберг: «Победа США на Олимпиаде – ненастоящая . Там не было России»

Терлецкий о словах Галактионова про интервью Тикнизяна: «Бред – считать, что оно кем-то спродюсировано . Не получилось поговорить со Станковичем и Эраковичем, а Наир откликнулся»

Евгений Плющенко: «Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать »

Мостовой о судействе: «95% арбитров не играли в футбол, не могут разобраться во всех микронюансах . Все решает человеческий фактор – я всегда буду за футбольных людей»

Дмитрий Медведев: «МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново , вспомнив заветы Пьера де Кубертена»