  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анри о критике стиля «Арсенала»: «Не имеет значения, что нравится мне, моей маме или моему папе. Артету просили найти способ победить, и он нашел. Я хочу выиграть АПЛ, прошло 22 года»
76

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри отреагировал на критику игрового стиля лондонской команды. 

«Мне как болельщику «Арсенала» может не нравиться [этот стиль], но я его уважаю. Я не говорю, что они обязательно выиграют лигу, но если они это сделают, я буду относится к этому с уважением, независимо от того, как они этого добьются. 

Не имеет значения, что нравится мне, не имеет значения, что нравится моей маме или моему папе. Мы попросили Микеля Артету найти способ [победить], и он нашел. Все очень просто. Я хочу выиграть чемпионат, прошло 22 года.

В течение очень долгого времени «Арсенал» обвиняли в незрелости, в том, что они не могут удержать преимущество в счете. Могут ли они побеждать некрасиво? Это именно то, что делает команда, и они в этом преуспевают.

Не потеряли ли они свою идентичность, которая была, когда Микель Артета только пришел? Иногда, если ты пытаешься что-то сделать, чтобы эволюционировать от [стиля] Пепа, эволюционировать от Слота, ты можешь немного забыть, кем ты был. Три года назад люди говорили о том, в какой хороший футбол играет «Арсенал», но при этом звучали те обвинения, которые я упомянул. Теперь, когда они играют вот так, люди этим недовольны», – сказал Анри. 

И что делать с Челестини?236 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoМикель Артета
logoТьерри Анри
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арсенал - как тест на адекватность бывших футболистов. Анри не подвел, раскидал все по фактам
Ответ Фед
А теперь посмотрим на бывших футболистов МЮ: несмотря на отличный результат Кэррика все равно требуют другого тренера. А ведь в начале карьеры в Арсенале у Артеты результат был не очень по сравнению с Майклом
Ответ bat90
Комментарий скрыт
База от Анри. Какого болельщика не спроси, им плевать, в какой футбол в данный момент играет Арсенал, если он возьмет АПЛ.
Ответ Dimka Akulinin
Комментарий скрыт
Ответ Иван Никулин_1116720319
Комментарий скрыт
Глору у Арсенала- это анекдот. Я болею 18 лет и мне в целом без разницы на стиль, надо выйграть в этом году. Тем более, что стиль не так плох, как принято думать. В атаке немного трусливо- да. А в остальном все неплохо
Кстати, многие из тех людей, что сейчас пишут об "отвращении" к Арсеналу, пятилетку-две назад писали про бесхребетность, отсутствие ментальности победителей, яиц, бессмысленности красивой игры при отсутствии результата.

Не поймите неправильно, я тоже хочу видеть бегущий атакующий Арсенал, как привык 2 десятилетия видеть его таким. Но этой команде нужен 1 большой трофей, груз давления спадет и она полетит, поверьте мне.
Ответ avolida
Согласен до последней фразы. Я не вижу, почему она должна полететь. Закон гласит, что человек, как и ток, всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
Ответ avolida
Да не было все 20 лет бегущего атакующего футбола. Тот футбол был всего 5-7 лет. Если вы посмотрите, Непобедимые были очень прагматичной командой, просто там иногда Бергкамп и Анри с Пиресом творили магию, но в целом это не был самый красивый футбол. Вот после ухода Анри и до диких травм нового поколения (года до 13) было супер, да. Романтика, молодёжь, Фабрегас, молодые Диаби, Насри, Денилсон, даже Лорд жёг, только потом все сдулись, и началась бессмысленная и беспощадная эра, в конце которой Венгер парковал плохой автобус в каждом маломальски топ-матче.
По мне так игры со шпорами в этом году круче большей части топ-игр позднего Венгера.
А так, согласен, дружище, нам ли сейчас думать о красоте :)
Атака выигрывает матчи, а защита титулы. Игра забудется, результат останется. Это классика.
Ответ Утя Ваткин
Сколько Артету не корми он всё равно на угловые смотрит.
Семь раз прицелься -- один раз подай.
Ответ Ллб
Без труда не забьешь с углового никогда
Важен титул для команды, через 20-30 лет ни кто не вспомнит как он был взят.
Ответ Кот_Вопрос
То-то никто не помнит Челси Моуриньо (хотя первый год был восхитительный).
Ответ Кот_Вопрос
Ну спустя 20 лет может и игра не важна) но если Арсенал и в следующие сезоны продолжит так невзрачно играть...
Да нормально они играют, последний матч так вовсе выдали концовку, особенно 16 летний юнец, который обновил рекорд, даже похвально, что Артета в такой сложной ситуации выпускает 16летнего и ведь попал на все 100%
По всем статистическим показателям Арсенал не хуже большинства чемпионов в истории АПЛ. Выделяется, конечно, только Сити и Ливерпуль во времена их пика. Все остальные - абсолютно сравнимо. Кто не верит - изучите статистку.

Поэтому Арсенал абсолютно по делу на 1 месте и абсолютно по делу возьмет титул (еще не точно, но вероятно). А недоброжелатели как были, так и будут, не должно быть до них никакого дела:)
Ответ Mykytka
Да все верно, было время когда Мю с 75 очками становился чемпионом, да и Фергюсон не чурался играть от защиты
Ответ Marat_taraz
Ага.

Ливерпуль в прошлом сезоне набрал 84. Арсенал пока потенциально может набрать 91, но конечно будут потери, но 85-86 очков будто вполне под силу. И разница мячей нормальная. Какие вообще вопросы)
Дайте мне кубок! Хоть автобус выставляйте, хоть троллейбус. Дайте кубок! 22 года прошло.
да никто не вспомнит потом как арсенал выиграл
Как точно сказал 🤝🙏
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сафонов в старте «ПСЖ» на 11-й матч подряд – против «Челси» в ЛЧ. Шевалье не играет с конца января
4 минуты назад
У ЦСКА 1 удар (не в створ) за матч с «Краснодаром» и 34% владения. Команда Мусаева пробила 16 раз и победила 4:0
17 минут назад
«Краснодар» сыграет с «Динамо» или «Спартаком» в финале Пути РПЛ Кубка России
19 минут назад
ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей в РПЛ и Кубке
22 минуты назад
ЦСКА впервые не сыграет в финале Пути РПЛ после реформы Кубка – вылетели от «Краснодара» в 1/2 финала. До этого трижды играли там
26 минут назад
«Краснодар» впервые вышел в финал Пути РПЛ в Кубке. В 2023-м был финал Пути регионов
27 минут назад
«Краснодар» разнес ЦСКА – 4:0! У Кордобы 1+1, Батчи сделал дубль, Аугусто забил, Рейса и Мойзеса удалили к 63-й
29 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» разгромил ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
30 минут назад
Мойзес получил две желтые подряд в матче с «Краснодаром». Защитник ЦСКА повалил Кордобу на землю после свистка и, вероятно, поспорил с судьей
42 минуты назадФото
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» – «Буде-Глимт». 1:0 – Инасиу забил, Хайкин играет. Онлайн-трансляция
10 минут назад
«Манчестер Сити» – «Реал». Холанд и Винисиус играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
13 минут назад
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» или «Крыльями Советов» во 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России
13 минут назад
«Челси» – «ПСЖ». Сафонов и Палмер играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
14 минут назад
«Арсенал» – «Байер». Дьокереш и Сака играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
16 минут назад
Танашев отменил пенальти в ворота ЦСКА после стыка Сперцяна и Кругового на линии штрафной, посмотрев повтор. ВАР посчитал, что правила нарушил хавбек «Краснодара»
22 минуты назад
Хулиан Альварес: «Футболисты должны быть примером на поле и вне его. За нами наблюдают многие, особенно дети – важно подавать им достойный пример»
43 минуты назад
Павлович в штуку поругался с Бишофом, заявившем прессе, что он лучше играет в Uno: «Эй, почему ты говоришь, что ты лучший?»
46 минут назад
«Иисус сказал: «Делай то, что в твоих силах. Невозможное – моя задача». Леау выложил парафраз стиха из Евангелия от Луки после недовольства заменой в игре с «Лацио»
52 минуты назад
Гол Батчи ЦСКА на 48-й минуте засчитали после проверки ВАР. Танашев вначале отменил мяч, посчитав, что хавбек «Краснодара» забил из офсайда
55 минут назадФото
Рекомендуем