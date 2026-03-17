Анри о критике стиля «Арсенала»: «Не имеет значения, что нравится мне, моей маме или моему папе. Артету просили найти способ победить, и он нашел. Я хочу выиграть АПЛ, прошло 22 года»
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри отреагировал на критику игрового стиля лондонской команды.
«Мне как болельщику «Арсенала» может не нравиться [этот стиль], но я его уважаю. Я не говорю, что они обязательно выиграют лигу, но если они это сделают, я буду относится к этому с уважением, независимо от того, как они этого добьются.
Не имеет значения, что нравится мне, не имеет значения, что нравится моей маме или моему папе. Мы попросили Микеля Артету найти способ [победить], и он нашел. Все очень просто. Я хочу выиграть чемпионат, прошло 22 года.
В течение очень долгого времени «Арсенал» обвиняли в незрелости, в том, что они не могут удержать преимущество в счете. Могут ли они побеждать некрасиво? Это именно то, что делает команда, и они в этом преуспевают.
Не потеряли ли они свою идентичность, которая была, когда Микель Артета только пришел? Иногда, если ты пытаешься что-то сделать, чтобы эволюционировать от [стиля] Пепа, эволюционировать от Слота, ты можешь немного забыть, кем ты был. Три года назад люди говорили о том, в какой хороший футбол играет «Арсенал», но при этом звучали те обвинения, которые я упомянул. Теперь, когда они играют вот так, люди этим недовольны», – сказал Анри.
Не поймите неправильно, я тоже хочу видеть бегущий атакующий Арсенал, как привык 2 десятилетия видеть его таким. Но этой команде нужен 1 большой трофей, груз давления спадет и она полетит, поверьте мне.
По мне так игры со шпорами в этом году круче большей части топ-игр позднего Венгера.
А так, согласен, дружище, нам ли сейчас думать о красоте :)
Семь раз прицелься -- один раз подай.
Поэтому Арсенал абсолютно по делу на 1 месте и абсолютно по делу возьмет титул (еще не точно, но вероятно). А недоброжелатели как были, так и будут, не должно быть до них никакого дела:)
Ливерпуль в прошлом сезоне набрал 84. Арсенал пока потенциально может набрать 91, но конечно будут потери, но 85-86 очков будто вполне под силу. И разница мячей нормальная. Какие вообще вопросы)