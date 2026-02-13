«Барселона» пропустила 4 гола в первом тайме впервые с игры против «Баварии» (2:8) в 2020-м. Немцев тогда тренировал Флик
«Барсе» не забивали 4 гола за первый тайм с печально известной игры с «Баварией».
«Атлетико» стал первым за пять с половиной лет клубом, забившим «Барселоне» 4 гола в первом тайме.
Команда Диего Симеоне разгромила каталонцев в Кубке Испании – 4:0. Мадридцы отличились на 6-й, 14-й, 33-й минутах и в добавленное время.
В последний раз до этого дня «блауграна» пропускала 4 мяча по ходу первого тайма в августе 2020 года от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов. Мюнхенцев тогда тренировал Ханс-Дитер Флик, сейчас работающий с «Барселоной».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
