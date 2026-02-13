  • Спортс
  «Барселона» пропустила 4 гола в первом тайме впервые с игры против «Баварии» (2:8) в 2020-м. Немцев тогда тренировал Флик
«Барселона» пропустила 4 гола в первом тайме впервые с игры против «Баварии» (2:8) в 2020-м. Немцев тогда тренировал Флик

«Барсе» не забивали 4 гола за первый тайм с печально известной игры с «Баварией».

«Атлетико» стал первым за пять с половиной лет клубом, забившим «Барселоне» 4 гола в первом тайме.

Команда Диего Симеоне разгромила каталонцев в Кубке Испании – 4:0. Мадридцы отличились на 6-й, 14-й, 33-й минутах и в добавленное время.

В последний раз до этого дня «блауграна» пропускала 4 мяча по ходу первого тайма в августе 2020 года от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов. Мюнхенцев тогда тренировал Ханс-Дитер Флик, сейчас работающий с «Барселоной».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
12 комментариев
И там и тут участвовал Флик. Совпадение?
Немецкая порнуха
8:2 как вчера помню, великий матч!
Эта Барса сильна только когда играет как единое целое и все дорабатывают и добегают. Без этого всё заканчивается плохо. Вальяжность некоторых игроков чревата
Да нельзя так играть в обороне! Это какой то дворовый стиль. Против Вальядолидов и Сельт ещё работает, но против классных команд уже через раз. Если они хотя бы треть моментов которые Барса даёт реализуют, то туши свет. Помним разгром от Челси, и это вот теперь.
Эта Барса ещё побеждает когда забивает больше чем пропускает
И проигрывает когда пропускает больше чем забивает

А когда вратарь не принимает пас и пропускает мяч под ногой в пустые ворота, то автогол случается.

Вот такие у меня тоже неочевидные наблюдения
Значит на Камп ноу Флик исправит ошибку, и сделает камбэк
Значит на Камп ноу Флик исправит ошибку, и сделает камбэк
Твои бы слова да богу в уши...
Засадили по самые их каталонские булки.
Это только начало. Их еще ждёт Реал и поражение в ЛаЛиги
Так жёстко даже нас не драли
