«Барселона» пропустила 4 гола в первом тайме впервые с игры против «Баварии» (2:8) в 2020-м. Немцев тогда тренировал Флик

«Барсе» не забивали 4 гола за первый тайм с печально известной игры с «Баварией».

«Атлетико» стал первым за пять с половиной лет клубом, забившим «Барселоне» 4 гола в первом тайме.

Команда Диего Симеоне разгромила каталонцев в Кубке Испании – 4:0. Мадридцы отличились на 6-й, 14-й, 33-й минутах и в добавленное время.

В последний раз до этого дня «блауграна» пропускала 4 мяча по ходу первого тайма в августе 2020 года от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов. Мюнхенцев тогда тренировал Ханс-Дитер Флик, сейчас работающий с «Барселоной».