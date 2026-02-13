Деку: «Непросто обыграть «Атлетико» со счетом 4:0, но «Барса» постарается. Мы сыграли плохо, качество поля нам не помогло, но это не оправдание»
Деку: «Барселона» сыграла плохо с «Атлетико».
Спортивный директор «Барселоны» Деку дал комментарий после поражения от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
«Не очень хорошие ощущения после этого поражения, потому что 0:4 – это очень тяжелый и сложный результат.
У нас еще есть ответный матч, но непросто обыграть «Атлетико» со счетом 4:0. Будем стараться. Мы сыграли плохо.
Мы должны верить в команду, которая показывала способность отыгрываться. Но мы должны проанализировать ситуацию.
Качество поля нам не очень помогло, но это не оправдание. Это футбол. Мы играем против отличной команды с фантастическими игроками», – заявил Деку.
