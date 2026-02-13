  • Спортс
  • Эрик Гарсия о судействе с «Атлетико»: «Ни одно из решений арбитров не было в пользу «Барсы» в последнее время. Подкат Джулиано против Бальде – это красная карточка»
61

Эрик Гарсия о судействе с «Атлетико»: «Ни одно из решений арбитров не было в пользу «Барсы» в последнее время. Подкат Джулиано против Бальде – это красная карточка»

Эрик Гарсия раскритиковал арбитра после поражения от «Атлетико».

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия остался озадачен работой главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

«Офсайд после 6-минутного просмотра вызывает вопросы. Из того, что я услышал, судья сначала сказал, что ВАР не работает. После повтора не все так очевидно. С полуавтоматической системой было бы намного проще. 

Правда в том, что в последнее время ни одно из решений арбитров не было в нашу пользу.

Подкат Джулиано Симеоне против Алекса Бальде – это явная красная карточка. Именно в таких случаях кажется, что легко принимать решения не в нашу пользу», – сказал Эрик Гарсия.

Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ультралорд
Нытики
По факту есть что сказать насчёт фола Симеоне на Бальде и почему это не красная?
Барса привыкла что им судьи помогают, а тут даже соперника не удаляют и их голов не отменяют
Jeicob Harlon
Барса привыкла что им судьи помогают, а тут даже соперника не удаляют и их голов не отменяют
если поменять на Реал, то фраза обретёт смысл.
Nbw77785
если поменять на Реал, то фраза обретёт смысл.
если бы у бабушки был буй)))
«барселена судейство не обсуждает»)
h2855y4sbb
«барселена судейство не обсуждает»)
Твёрдо и чётко (с)
Каталанские же не обсуждают судей и всегда поддерживают их решения, да Флик?)
Да Судья был странный и поле г. Но проиграли по делу , раз за разом пропуская котроатпки и ничего с этим не сделали
Комментарий удален модератором
Хозяин Путки
Комментарий удален модератором
+ все бывшие президенты
Хозяин Путки
Комментарий удален модератором
они про них говорили когда им помогали, а когда один из судей отсудил по правилам то сразу ВСЯ БАРСЕЛОНА ЗАНЫЛА
Новый судья после завершения карьеры игрока?
Да просто потому что вы всех уже за..али!
Верните нам Негрейро!
