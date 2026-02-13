Эрик Гарсия о судействе с «Атлетико»: «Ни одно из решений арбитров не было в пользу «Барсы» в последнее время. Подкат Джулиано против Бальде – это красная карточка»

Эрик Гарсия раскритиковал арбитра после поражения от «Атлетико».

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия остался озадачен работой главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

«Офсайд после 6-минутного просмотра вызывает вопросы. Из того, что я услышал, судья сначала сказал, что ВАР не работает. После повтора не все так очевидно. С полуавтоматической системой было бы намного проще.

Правда в том, что в последнее время ни одно из решений арбитров не было в нашу пользу.

Подкат Джулиано Симеоне против Алекса Бальде – это явная красная карточка. Именно в таких случаях кажется, что легко принимать решения не в нашу пользу», – сказал Эрик Гарсия .

Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную