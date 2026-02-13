Артета об 1:1 с «Брентфордом»: «Арсенал» начал игру без должного доминирования, но потом вошел в ритм. Мы блестяще начали 2-й тайм, а затем игра стала хаотичной»

Микель Артета прокомментировал ничью с «Брентфордом».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о ничьей с «Брентфордом » в 26-м туре АПЛ (1:1).

«Мы начали игру без должного контроля и доминирования, но после этого вошли в ритм, и у нас были моменты, чтобы забить.

Мы блестяще начали второй тайм. Мы забили гол и затем контролировали ход игры, но после этого игра стала хаотичной. Как только вы позволяете сопернику подать один-два штрафных, как только они находят возможность заработать вбрасывание, начинается кошмар. Они могут вбрасывать мяч с любой точки поля. Вы попадаете в эту игру, и выбраться из нее очень сложно.

Они одни из лучших в лиге [по использованию стандартных положений] за всю историю, а в этом году они преуспели в дальних вбрасываниях. Это реальная угроза, и от нее трудно защищаться. Мы допускали у своих ворот штрафные, которые нельзя допускать. Нам следовало проявить больше самообладания, чтобы избежать этого.

Мы хотели победить, поэтому чувствуем, что потеряли два очка. Это очень сложный соперник. Мы продолжаем двигаться вперед», – сказал Артета.