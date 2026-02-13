  • Спортс
  • Артета об 1:1 с «Брентфордом»: «Арсенал» начал игру без должного доминирования, но потом вошел в ритм. Мы блестяще начали 2-й тайм, а затем игра стала хаотичной»
Артета об 1:1 с «Брентфордом»: «Арсенал» начал игру без должного доминирования, но потом вошел в ритм. Мы блестяще начали 2-й тайм, а затем игра стала хаотичной»

Микель Артета прокомментировал ничью с «Брентфордом».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей с «Брентфордом» в 26-м туре АПЛ (1:1).

«Мы начали игру без должного контроля и доминирования, но после этого вошли в ритм, и у нас были моменты, чтобы забить.

Мы блестяще начали второй тайм. Мы забили гол и затем контролировали ход игры, но после этого игра стала хаотичной. Как только вы позволяете сопернику подать один-два штрафных, как только они находят возможность заработать вбрасывание, начинается кошмар. Они могут вбрасывать мяч с любой точки поля. Вы попадаете в эту игру, и выбраться из нее очень сложно.

Они одни из лучших в лиге [по использованию стандартных положений] за всю историю, а в этом году они преуспели в дальних вбрасываниях. Это реальная угроза, и от нее трудно защищаться. Мы допускали у своих ворот штрафные, которые нельзя допускать. Нам следовало проявить больше самообладания, чтобы избежать этого.

Мы хотели победить, поэтому чувствуем, что потеряли два очка. Это очень сложный соперник. Мы продолжаем двигаться вперед», – сказал Артета. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoАрсенал
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Продолжаем двигаться ко второму месту.

Год сурка....
Ответ Evgeniy Dolgiy
Продолжаем двигаться ко второму месту. Год сурка....
К тому и идет. И Холланд 🇳🇴 форму набирает. Да и укрепился сити зимой охрененно. А Арсенал ничем не ответил.
Ответ Evgeniy Dolgiy
Продолжаем двигаться ко второму месту. Год сурка....
Скорее белка в колесе , которое по размеру не выше второго места .
Как быстро не беги , а …
самому не смешно, других слов будто артета не знает, доминатор засушенный
Додоминируется скоро до второго места, а там глядишь и до третьего с такой доминантной игрой.
Ответ Коррадо Сопрано
Додоминируется скоро до второго места, а там глядишь и до третьего с такой доминантной игрой.
Может оно и к лучшему уволят наконец , превратил одну из самых техничных команд в команду дровосеков которые кроме подач с углового ничего абсолютно не умеют
Ответ Eduard Stepanov
Может оно и к лучшему уволят наконец , превратил одну из самых техничных команд в команду дровосеков которые кроме подач с углового ничего абсолютно не умеют
Ну надежда, хоть и небольшая на положительный исход есть, может соберутся. А если увольнять, то кого вместо него? Вариантов нет вообще
Доминантный признак "Арсенала" -вечно вторые .
Так и до увольнения додоминируется скоро
При всем уважении к Артете и канонирам в целом ,но это уже даже не смешно) каждое его интервью начинается с «доминирования» , даже когда их знатно погоняли. Уверен, что в соц сетях активно угорают над его бесконечной «доминацией» и может все-таки попробовать чуть-чуть разбавить интервью?)))
Как ничья, вылезают хейтерки. Как победа Титана - глориков не слышно.
Ответ ERNST
Как ничья, вылезают хейтерки. Как победа Титана - глориков не слышно.
Сейчас все чаще будут писать)) будут ничьи и поражения. Готовьтесь 🤣🤣
На 53 минуте играли идеально!
Без должного доминирования 🤣🤣 Артета, когда поймет что он со своим доминированием не выиграт АПЛ.
