  • Эрик Гарсия о 0:4: «Атлетико» доминировал над «Барсой» в 1-м тайме, переиграл нас во всем – в интенсивности, в желании, в настрое. Уверен на 100%, что мы способны все изменить»
Эрик Гарсия о 0:4: «Атлетико» доминировал над «Барсой» в 1-м тайме, переиграл нас во всем – в интенсивности, в желании, в настрое. Уверен на 100%, что мы способны все изменить»

Эрик Гарсия: «Атлетико» полностью переиграл «Барсу» в первом тайме.

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о поражении от «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:4).

– В первом тайме они переиграли нас во всем. В интенсивности, в желании, в настрое. У них были явные моменты, как и у нас. Во втором тайме мы играли так, как должны были играть с самого начала.

Хорошо, что впереди еще 90 минут. Я уверен на 100%, что мы способны все изменить».

– «Атлетико» был более сосредоточенным из-за своего плохого положения в чемпионате?

– Это не должно быть оправданием. Они доминировали над нами в первом тайме, но во втором мы вернулись в игре. Осталось 90 минут.

– Что говорят в раздевалке?

– У нас есть еще 90 минут, которые мы проведем дома, с нашими болельщиками. Я не сомневаюсь, что мы сможем все изменить, – сказал Гарсия.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
А вот и летнее усиление для Артеты..
Про кубок можно забыть. Лучше дать резервистам побегать.
очень пугают такие игры - причем в прошлом сезоне такие тоже были как тот же матч против Атлетико в кубке или оба матча с Интером или матч с Реалом, но команда чудом могла перевернуть игру и все считали что так и должно быть..

в этом сезоне уже не совсем так получается - что игра против Челси, что сегодня - так и не смогли никак вернуться в игру... боюсь, в ЛЧ ждёт что то подобное..
очень пугают такие игры - причем в прошлом сезоне такие тоже были как тот же матч против Атлетико в кубке или оба матча с Интером или матч с Реалом, но команда чудом могла перевернуть игру и все считали что так и должно быть.. в этом сезоне уже не совсем так получается - что игра против Челси, что сегодня - так и не смогли никак вернуться в игру... боюсь, в ЛЧ ждёт что то подобное..
С Челси было удаление ещё в первом тайме при 1-0. Найс вы приплели.
С Интером были травмы двух основных крайних защитников, для которых не нашлось нормальной замены и даже так Барса была близка. Вы блин на скамейки клубов посмотрите и осознайте правду, что у этой Барсы нет скамейки даже уровня Атлетико.
С Челси было удаление ещё в первом тайме при 1-0. Найс вы приплели. С Интером были травмы двух основных крайних защитников, для которых не нашлось нормальной замены и даже так Барса была близка. Вы блин на скамейки клубов посмотрите и осознайте правду, что у этой Барсы нет скамейки даже уровня Атлетико.
У Интера тоже не было основного крайнего защитника в тех двух матчах
К Жоану Гарсие претензия только за первый гол. К Эрику Гарсии, как и к Кубарси с Кунде особых претензий тоже нет, они действовали в целом правильно и не сачковали. А вот Бальде и игроки центра поля провалили игру в обороне и тупо не добегали до конца и не включались полностью.
Забываем, едем дальше, надеемся на укрепление состава летом
К Жоану Гарсие претензия только за первый гол. К Эрику Гарсии, как и к Кубарси с Кунде особых претензий тоже нет, они действовали в целом правильно и не сачковали. А вот Бальде и игроки центра поля провалили игру в обороне и тупо не добегали до конца и не включались полностью. Забываем, едем дальше, надеемся на укрепление состава летом
обороне есть вопросы но сегодня больше всего вопросы были опорной зоне, там когда Лукман забивал Касадо пешком возвращался и не закрывал Лукмана, а в моменте с голом Гриза уже Френки на раслабоне возвращался хотя видел что Гриз свободен и пас сейчас точно следует на него.. ну и в голе Альвареса забил игрок который подключился вторым темпом, и тут фейл Френки.. в такие трудные матчи когда нужен лидер Френки испаряется, именно по этому у меня к Френки совсем неоднозначные чувства, я его обожаю но так же ненавижу вот за то что не то что даже не тащит, но и спокойно может привозить в трудные минуты. я жду возвращение Гави, этот как пашет и зоны перекрывает так еще и в атаке польза у него большой, надеюсь он вернется после травмы быстрее и он завоюет место в основе.
Без тебя как раз изменят все
