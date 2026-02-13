Эрик Гарсия о 0:4: «Атлетико» доминировал над «Барсой» в 1-м тайме, переиграл нас во всем – в интенсивности, в желании, в настрое. Уверен на 100%, что мы способны все изменить»
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о поражении от «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:4).
– В первом тайме они переиграли нас во всем. В интенсивности, в желании, в настрое. У них были явные моменты, как и у нас. Во втором тайме мы играли так, как должны были играть с самого начала.
Хорошо, что впереди еще 90 минут. Я уверен на 100%, что мы способны все изменить».
– «Атлетико» был более сосредоточенным из-за своего плохого положения в чемпионате?
– Это не должно быть оправданием. Они доминировали над нами в первом тайме, но во втором мы вернулись в игре. Осталось 90 минут.
– Что говорят в раздевалке?
– У нас есть еще 90 минут, которые мы проведем дома, с нашими болельщиками. Я не сомневаюсь, что мы сможем все изменить, – сказал Гарсия.
в этом сезоне уже не совсем так получается - что игра против Челси, что сегодня - так и не смогли никак вернуться в игру... боюсь, в ЛЧ ждёт что то подобное..
С Интером были травмы двух основных крайних защитников, для которых не нашлось нормальной замены и даже так Барса была близка. Вы блин на скамейки клубов посмотрите и осознайте правду, что у этой Барсы нет скамейки даже уровня Атлетико.
Забываем, едем дальше, надеемся на укрепление состава летом