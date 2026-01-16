🎥 Неймар заставил друзей страдать. Отправил их на свои восстановительные процедуры

Неймар значительную часть карьеры провел в лазарете . Восстановление бразильца всегда проходит болезненно – игрок часто выкладывает в соцсети ролики своих страданий на врачебной кушетке.

В боль, через которую проходит Ней, верят не все. Бразилец выбрал необычный способ доказать мучительность восстановительных процедур – заставил страдать своих друзей.

Парни прошли процедуру, напоминающую ударно-волновую терапию. Мужчины кричали, вырывались с таким рвением, что футболисту приходилось силой удерживать их на кушетке. За страданиями товарищей Неймар наблюдал с улыбкой – он проходит через такое каждый день.

Проходили через похожие процедуры? Делитесь опытом.